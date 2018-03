AFC CUPအာဆီယံဇုန္ပြဲစဥ္မ်ားမွအေကာင္းဆံုးကစားသမား(၅)ေယာက္

မၾကာေသးခင္က ကစားခဲ့တဲ့ AFC Cup ပြဲစဥ္ေတြမွာ ေျခစြမ္းျပႏိုင္ခဲ့တဲ့ ကစားသမား(၅)ဦးကို Fox Sports Asia မွ စုစည္းေဖာ္ျပေပးထားပါတယ။္

လက္ရွိယွဥ္ျပိဳင္ကစားျပီးတဲ့ထိ အာဆီယံဇုန္မွာ (၂)ပြဲကစားျပီး ရမွတ္အျပည့္ရယူထားႏုိင္တဲ့ အသင္း (၂)သင္းသာလွ်င္ရွိပါတယ္။

မၾကာေသးခင္က ကစားခဲ့တဲ့ အုပ္စု ဒုတိယပြဲစဥ္မွာ ရင္ခုန္စိတ္လႈပ္ရွားစရာေတြ အျပည့္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

အုပ္စု(G)မွာ ရန္ကုန္ယူႏိုက္တက္အသင္းဟာ ဗီယက္နမ္ကလပ္ သန္ဟြာအသင္းကို (၂)ဂိုး (၁)ဂိုး နဲ႕ အႏိုင္ရကာ ဇယားထိပ္မွာဦးေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ျပီး ဘာလီယူနိုက္တက္အသင္းနဲ႕ ဖိလစ္ပိုင္ကလပ္ Global Cebu အသင္းတို႕ကေတာ့ တစ္ဖက္တစ္ဂိုးစီသေရက်ခဲ့ပါတယ္။

အဂၤါေန႕မွာကစားခဲ့တဲ့ အုပ္စု (F) ပြဲစဥ္ေတြမွာေတာ့ တစ္ေယာက္ေလ်ာ့ ဟုမ္းယူႏုိက္တက္အသင္းနဲ႕ ဆီရီးစ္နီဂရို႕စ္ အသင္းတုိ႕က တစ္ဖက္တစ္ဂိုးစီသေရက်ခဲ့ျပီး ရွမ္းယူႏုိက္တက္အသင္းကေတာ့ ဘိုအန္ကပ္ အသင္းကို (၂)ဂိုး (၁)ဂိုးနဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

အုပ္စု(H)မွာ Song Lam Nghe An အသင္းက ဂ်ိဳဟိုးဒါရူးလ္အသင္းကို (၂)ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႕အႏိုင္ရရွိျပီး Persija Jakarta အသင္းက Tampines Rovers အသင္းကို (၄)ဂိုး (၁)ဂိုးနဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီပြဲစဥ္ေတြကေန အေကာင္းဆံုးေျခစြမ္းျပႏိုင္ခဲ့တဲ့ ကစားသမား(၅)ဦးကို FOX Sports Asia မွ စုစည္းေပးထားပါတယ္။

ရီကိုဆီမန္ဂ်န္တက္ ( Persija Jakarta)

ရီကိုဆီမန္ဂ်န္တက္ ဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္မွာ အထိုင္က်ကာ ေျခစြမ္းျပကစားႏုိင္ခဲ့ျပီး အေကာင္းဆံုးကစား သမားစာရင္းမွာပါ၀င္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ Persija Jakarta အသင္း ႏိုင္ပြဲရရွိရာမွာ သူ႕ရဲ႕ ေထာက္ပံ့ ကစားေပးမႈဟာလည္း အေရးပါခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါပြဲစဥ္မွာ Persija Jakarta အသင္းအတြက္ ဟက္ထရစ္ဂိုးသြင္းယူေပးခဲ့တဲ့ မာကိုစီမစ္ရဲ႕ ေျခစြမ္း ကိုေမ့ထားလို႕မရသလို ရာဇယ္ဒီနဲ႕ ဒါမာဆူတာ တို႕ကိုလည္း ခ်ီးက်ဴးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ဖက္အသင္းကို အဓိက အလုပ္ရႈပ္ေစခဲ့တဲ့ကစားသမားကေတာ့ ရီကိုဆီမန္ဂ်န္တက္ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Even three men can’t stop Riko…

သူ႕ရဲ႕ လ်င္ျမန္တဲ့ ထိုးေဖာက္မႈဟာ အသင္းအတြက္ အလုပ္ျဖစ္ခဲ့ျပီး ဆီမစ္ သြင္းယူခဲ့တဲ့ အဖြင့္ဂိုး ကိုလည္း ဖန္တီးမႈျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

အႏူမန္သန္(ဟုမ္းယူႏိုက္တက္)

ဟုမ္းယူႏိုက္တက္အသင္းဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္မွာ အထူးၾကိဳးစားကစားခဲ့ရျပီး ဆီရီးစ္နီဂရို႕စ္ အသင္းနဲ႕ ရမွတ္ခြဲယူခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဟုမ္းယူႏုိက္တက္အသင္းရဲ႕ ကစားသမား ဆရီနာကာမာရာ ဟာ အနီကဒ္နဲ႕အထုတ္ခံခဲ့ရျပီး တစ္ေယာက္ေလ်ာ့နဲ႕ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။

ဟုမ္းယူႏုိက္တက္အသင္းရဲ႕ ကစားသမားေတြဟာ အႏူမန္သန္ ေလာက္ တစ္ဖက္အသင္းကို တိုက္စစ္ဆင္မႈ မျပဳႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ အႏူမန္သန္ဟာ တစ္ဦးခ်င္းရင္ဆိုင္ရတဲ့ အေျခအေနတုိင္းမွာ တစ္ဖက္ ကစားသမားေတြကို အေကာင္းဆံုး ျဖတ္ေက်ာ္ကစားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

Anumanthan is a rock in central midfield. Protecting that defence well and killing the spaces that Maranon likes. The best Home security system on the market…#AFCCup2018 #HMUvCRN — Rhysh Roshan Rai (@RhyshRai) February 27, 2018

၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ စင္ကာပူလိဂ္ရဲ႕ အေကာင္းဆံုးလူငယ္ကစားသမားဆုရရွိခဲ့တဲ့ အႏူမန္သန္ဟာ လာမယ့္ ရာသီမွာလည္း အလားအလာရွိတဲ့ ကစားသမားတစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံထားရပါတယ္။

‘Anu’ showing his strength against Patrick Reichelt

ပက္ထရစ္ဒီတို ( Global Cebu)

ကာဒစ္ဖ္အသင္းရဲ႕ ဂိုးသမား ေနးလ္အန္းသရစ္ဂ်္ဟာ သူ႕ရဲ႕ လက္စြမ္းျပႏိုင္မႈနဲ႕အတူ အဂၤလန္မွာ နာမည္ရခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ထပ္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳျပီး လက္စြမ္းျပတဲ့ ဂိုးသမား အျဖစ္ ပက္ထရစ္ဒီတိုကို ရည္ညႊန္းရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အနည္းငယ္က Global Cebu အသင္းကို စတင္ေရာက္ရွိကတည္းက ေတာက္ပတဲ့ ကစားသမားအျဖစ္ ထင္ရွားခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ အသက္(၂၈)ႏွစ္အရြယ္ရွိျပီျဖစ္တဲ့ ပက္ထရစ္ဒီတို ဟာ အသင္းလုိအပ္ခ်ိန္တိုင္းမွာ ယံုၾကည္မႈရွိရွိနဲ႕ ဦးေဆာင္ကာ တစ္ဖက္အသင္းရဲ႕တိုက္စစ္ဆင္မႈေတြကို ဟန္႕တား ကာကြယ္တတ္တဲ့ ဂိုးသမားျဖစ္ပါတယ္။

ဘာလီယူႏိုက္တက္အသင္းနဲ႕ တစ္ဖက္တစ္ဂိုးစီသေရက်ခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္မွာ အပိုင္အခြင့္ေရးတခ်ိဳ႕ကို အၾကိမ္ၾကိမ္ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့သလို တစ္ဖက္အသင္းရဲ႕ ပင္နယ္တီတစ္ၾကိမ္ကိုလည္း ကာကြယ္ႏိုင္ ခဲ့့ပါတယ္။ တကယ္လို႕ လာမယ့္ ဆူဇူကီးဖလားမွာ ေနးလ္အန္းနရစ္ဂ်္ မပါ၀င္ႏိုင္ခဲ့ဘူးဆုိရင္ေတာင္ ပက္ထရစ္ဒီတိုလို ဂိုးသမားမိ်ဳးရွိေနပါေသးတယ္။

ဟိုခပ္ေငါ့ ( Song Lam Nghe An)

မေလးရွားကလပ္ ဂ်ိဳဟိုးဒါရူးအသင္းဟာ နည္းျပ မိုေရ႕စ္ နဲ႕ တိုက္စစ္မွဴး ပါရဲယားဒိုင္ယက္ ထြက္ခြာ ရုတ္တရက္ထြက္ခြာခဲ့တာေၾကာင့္ ဖိအားတခ်ိဳ႕ရွိခဲ့ျပီးေနာက္ ဖိအားတစ္ခုအေနနဲ႕ ဗီယက္နမ္ကလပ္ Song Lam Nghe An အသင္းကို ျပီးခဲ့တဲ့ပြဲမွာ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။

Song Lam Nghe An အသင္းကေတာ့ အဆိုပါႏိုင္ပြဲနဲ႕အတူ အုပ္စု(H)ရဲ႕ ထိပ္ဆံုးေနရာထိ တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဟိုခပ္ေင့ါဟာ အသင္းရဲ႕ ကြင္းလယ္မွာ အေကာင္းဆံုးပံုစံတစ္ခုကိုျပသႏိုင္ခဲ့ျပီး ဖန္တီးမႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့သလို သူ႕ရဲ႕တာ၀န္ျဖစ္တဲ့ တစ္ဖက္တိုက္စစ္ကို ဟန္႕တားဖို႕လည္း မလစ္ဟင္းခဲ့ပါ ဘူး။ ပြဲခ်ိန္(၂၂)မိနစ္မွာ သူ႕ရဲ႕ဖန္တီးမႈမွတစ္ဆင့္ ဖန္ဗန္ဒက္ က အဖြင့္ဂိုးသြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။

ခရစ္စတိုဖာ(ရွမ္းယူႏုိက္တက္)

ျပီးခဲ့တဲ့ရာသီမွာ ရွမ္းယူႏိုက္တက္အသင္း ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ခ်န္ပီယံ ျဖစ္ရာမွာ အေကာင္းဆံုးကစားေပးခဲ့တဲ့ ခရစ္စတိုဖာဟာ ဒီႏွစ္မွာလည္း အဲဒီပံုစံကို ဆက္လက္ျပသခဲ့ ပါတယ္။

ယခုရာသီမွာ လိဂ္ပြဲစဥ္(၇)ပြဲကစားရာမွာ သြင္းဂိုး (၄)ဂိုးသြင္းယူထားျပီး ျပီးခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာလည္း အဖိုးတန္ အနိုင္ဂိုးကိုသြင္းယူေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဆုိပါပြဲစဥ္မွာ ေဒြးကိုကိုခ်စ္က ေခ်ပဂိုးသြင္းယူ ေပးခဲ့ ျပီး ခရစ္စတိုဖာရဲ႕ အႏိုင္ဂိုးနဲ႕အတူ ဘိုအန္ကပ္ အသင္းကို အႏိုင္ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ေဒြးကိုကိုခ်စ္သြင္းယူခဲ့တဲ့ ေခ်ပဂိုးဟာ ခရစ္စတိုဖာရဲ႕ ေနာက္ခံလူ (၃)ေယာက္ကိုျဖတ္ေက်ာ္ကာ ဖန္တီးေပးပို႕မႈမွတစ္ဆင့္သြင္းယူခဲ့တာျဖစ္ျပီး သူကိုယ္တိုင္သြင္းယူခဲ့တဲ့ဂိုးဟာလည္း ကြင္းလယ္သာသာမွ ပင္နယ္တီစည္းထဲထိေတာက္ေလွ်ာက္ဆြဲေျပးျပီး အျပင္းကန္သြင္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။