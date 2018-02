ထုိုင္းလိဂ္ပြဲစဥ္ ၃ ရဲ႕ အေကာင္းဆံုး သြင္းဂိုး ၅ ဂိုး

အပတ္စဥ္ေဖာ္ျပေပးေနက် ထိုင္းလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ တစ္ပတ္ခ်င္းစီ အေကာင္းဆံုး သြင္းဂိုး ၅ ဂိုးကို ဒီတစ္ပတ္မွာလည္း ေရြးခ်ယ္ေပးသြားမွာပါ။

၁ – ဆူခ်ဳပ္ဆာရာခ်က္ (ဘူရီယမ္)

ခ်ိဳင္နက္ ဟြန္းေဘလ္ ၀ – ၂ ဘူရီယမ္



Buriram continue their unbeaten run with a third straight league victory over Chainat Hornbill.

ဘူရီယမ္အသင္းက တတိယေျမာက္ပြဲစဥ္မွာလည္း ႏိုင္ပြဲနဲ႔အတူ ရံႈးပြဲမရွိရလဒ္ကို ဆက္လက္ရယူခဲ့ပါတယ္။

အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ ဘူရီယမ္ကြင္းလယ္ကစားမသား ဆူခ်ဳပ္ဆာရာခ်က္ ကေတာ့ ဒီပြဲစဥ္မွာ အသင္းေဖာ္ ယူဂၽြန္ဆူး ေပးပို႔ခဲ့တဲ့ ေဘာလံုးကို အေကာင္းဆံုး အဆံုးသတ္ၿပီး အသင္းတြက္ ဦးေဆာင္ဂိုးသြင္းယူခဲ့ပါတယ္။

ဒီယိုဂိုက ေနာက္ ၂ မိနစ္အၾကာမွာ ေနာက္ထပ္သြင္းဂိုး ၁ ဂိုး ရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး အိမ္ရွင္အသင္းကို ပြဲအၿပီးမွာ ၂ ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႔ ႏိုင္ပြဲရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

၂ – နယ္လ္ဆင္ ဘြန္နယ္လာ (ဆြတ္ဟိုထိုင္း)

ေခ်ာင္ဘူရီ ၁ – ၂ ဆြတ္ဟိုထိုင္း

Aiming to make it nine points from three outings, Sukhothai kept pace with leaders Port FC with star striker Nelson Bonilla netting a brace.

ဆြတ္ဟုိထိုင္းအသင္းကေတာ့ ၃ ပြဲဆက္အႏိုင္နဲ႔အတူ အမွတ္ေပးဇယားထိပ္ဆံုးမွာ ဦးေဆာင္ေနတဲ့ ေပါ့အသင္းကို အဓိက ဖိအားေပးႏိုင္ဖို႔ ႏိုင္ပြဲတစ္ပြဲအတြက္ အဓိကက်ခဲ့သူက ဘြန္နယ္လာပါ။

ေခ်ာင္ဘူရီ ကစားသမား ကာခ်ာပလာယု နဲ႔ ဘြန္နယ္လာတို႔ ထိခိုက္မိခဲ့ၿပီး ပင္နယ္တီ ကန္သြင္းခြင့္ ရရွိခဲ့ရာမွာေတာ့ ၂၃ မိနစ္မွာ ဘြန္နယ္လာက ကန္သြင္းယူခဲ့ပါတယ္။ေနာက္ထပ္သြင္းဂိုး ၁ ဂိုးကိုလည္း အသင္းေဖာ္ ဘဂၢယို ေပးပို႔ခဲ့တဲ့ ေဘာလံုးကို ပိတ္သြင္းၿပီး ဘြန္နယ္လာ ဒုတိယဂိုးသြင္းယူခဲ့ပါတယ္။

ေခ်ာင္ဘူရီအသင္းတြက္ ဆန္းတိုက ေျခပဂိုး ၁ ဂိုးသာသြင္းယူေပးႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ပြဲအၿပီးမွာ ေခ်ာင္ဘူရီအသင္း အေရးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။

၃ – ဆူမန္ရ ပူရီဆိုင္း (ဗန္ေကာက္ယူႏိုက္တက္)

ဗန္ေကာက္ယူႏိုက္တက္ ၂ – ၂ ဆူပန္ဘူရီ

Bangkok United’s Sumanya Purisai scored his third goal of the season as Suphanburi FC came back from behind to claim a 2-2 draw.

ဗန္ေကာက္ယူႏိုက္တက္ရဲ႕ ဆူမန္ရ ပူရီဆိုင္းကေတာ့ ဆူပန္ဘူရီအသင္းနဲ႔ ၂ ဂိုးစီသေရက်ခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာ ဒီရာသီအတြက္ သူရဲ႕ ၃ ဂိုးေျမာက္ သြင္းဂိုးကို သြင္းယူေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဗန္ေကာက္ယူႏိုက္တက္အသင္း ဗန္ဒါေၾကာင့္ ရရွိခဲ့တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေဘာကို ပူရီဆိုင္း ဆူပန္ဘူရီအသင္း ဂိုးသမား ဆင္သာ၀ီခ်ိဳင္းကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ကန္သြင္းယူႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။

ဗန္ေကာက္ယူႏိုက္တက္အတြက္ ဘရာဇီးလ္တိုက္စစ္မွဴး ေရာ့ဘ္ဆင္က ၁ ဂိုး ထပ္မံသြင္းယူခဲ့ၿပီး ရိုမူလို က ဆူပန္ဘူရီအသင္းတြက္ သြင္းဂိုးရယူခဲ့သလို မီကာ ခၽြန္ႏြန္ဆီးက ကို္ယ့္ဂိုးကိုယ္သြင္းယူခဲ့တာေၾကာင့္ တစ္ဖက္ ၂ ဂိုးစီသေရနဲ႔ ၿပီးဆံုးခဲ့ပါတယ္။

၄ – ႏူရယ္ ဆရီရမ္ကမ္ (ေပါ့ FC)

ေပါ့ ၃ – ၂ ရတ္ခ်ာဘူရီ

While two-goal hero Sergio Suarez will grab all the headlines in the Port Lions’ weekend 3-2 victory over the Dragons, it should not be forgotten that it was midfielder Nurul Sriyankem who got things going against the visitors.

အသင္းတြက္ သြင္းဂိုး ၂ ဂိုးသြင္းယူေပးခဲ့တဲ့ ဆာဂ်ီယို ဆြာရက္ဇ္က ေပါ့အသင္း ႏိုင္ပြဲရယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္မွာ အဓိက သူရဲေကာင္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ေနာက္ထပ္ ေမ့လိုမရႏိုင္မယ့္ သြင္းဂိုးကေတာ့ ဆရီရမ္ကမ္သြင္းယူခဲ့တဲ့ သြင္းဂုိးပါ။

ၿပိဳင္ဘက္ကစားသမား ခၽြတ္တီေပါ ေတာင္သဲရဲ႕ အမွားကေန ရရွိခဲ့တဲ့ အခြင့္အေရးကို ဆရီရမ္ကမ္ အသံုးခ်ၿပီး ညာဘက္ဂိုးတိုင္ထာင့္ထဲကို ကန္သြင္းယူ ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္ ၃ ပြဲလံုးကို အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ ေပါ့အသင္းကေတာ့ ရမွတ္ ၉ မွတ္ ရရွိ ထားခဲ့ၿပီး ဂိုးကြာျခားခ်က္နဲ႔ အမွတ္ေပးဇယားကို ဦးေဆာင္ထားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

၅ – ပါသြန္ခ်ိဳင္း ဆူအက္စ္ေကာ (ရက္ခ်ာဘူရီ မီတာေဖာ)

ေပါ့ ၃ – ၂ ရက္ခ်ာဘူရီ

Ratchaburi might have nothing to show for at the end of their match against leaders Port, but they did open the scoring with a excellent team goal.

ေပါ့အသင္းနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတဲ့ပြဲစဥ္ရဲ႕ အဆံုးသတ္မွာ ရလဒ္ေကာင္း ရယူႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပမယ့္ အဖြင့္ဂိုးကိုေတာ့ ရက္ခ်ာဘူရီအသင္း အေကာင္းဆံုး ကစားႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။

အသင္းေဖာ္ တိုက္စစ္မွဴး ေဘလ္နဲ႔ တြဲဖက္ၿပီး ပြဲကစားခ်ိန္ ၄၄ မိနစ္မွာ ဆူအက္စ္ေကာ အေကာင္းဆံုး အေ၀းကန္ခ်က္နဲ႔ ဂိုးတိုင္ေအာက္ေျခေထာင့္ကို ကန္သြင္းယူခဲ့ပါတယ္။

ပြဲစဥ္ ၃ ပြဲမွာ ၁ ပြဲအႏုိင္ရရွိထားခဲ့တဲ့ ရက္ခ်ာဘူရီအသင္း ရမွတ္ ၃ မွတ္နဲ႔ အဆင့္ ၁၂ ေနရာမွာ ရပ္တည္ေနခဲ့ပါတယ္။