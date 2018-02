အာဆီယံမွာခ်နာသစ္ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈထက္တီရာေဆလ္ရဲ႕ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားမႈကိုပိုျပီးလိုအပ္လာ

Fox Sports Asia ရဲ႕ ေဆာင္းပါးရွင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဂၽြန္ဒူရာဒန္ ကေတာ့ ေဂ်လိဂ္မွာကစားေနတဲ့ ထိုင္း ကစားသမား တီရာေဆလ္ဒြန္ဒါရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈဟာ တစ္ႏိုင္ငံတည္းသား ကစားသမား ခ်နာသစ္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈထက္ ပိုျပီးအေရးပါတယ္ဆိုတာနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ေရးသားထားပါတယ္။

ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္အားကစားျပိဳင္ပြဲၾကီးမွာဆုိရင္ေတာ့ အေရွ႕အာရွႏိုင္ငံေတြက ေအာင္ျမင္မႈေတြ ၾကိီးစိုးသိမ္းပိုက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ဆြဲေဆာင္ကိုင္လႈပ္ခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္၀ါရီကာလတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္လည္း အဆံုးမွာေတာ့ ေဘာလံုးအားကစားရဲ႕ တိုး၀င္လာမႈဟာ မီးေမာင္းထိုးျပစရာ အေျခအေနတစ္ ခုျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မၾကာေသးခင္ကသတင္းေတြမွာနာမည္ၾကီးခဲ့တဲ့ တီရာေဆလ္ဒန္ဒါ နဲ႕ ပတ္သက္လု႕ိေပါ့။

မၾကာေသးခင္ကပဲ ေဂ်လိဂ္ပြဲစဥ္ေတြကို စတင္ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့ပါတယ္။ ထိုင္းမွာရွိတဲ့ပရိသတ္ေတြက ေတာ့ တီရာေဆလ္ ပါ၀င္ကစားတဲ့ ဆန္ဖရိစ္ဟီရိုးရွီးမားအသင္းနဲ႕ ခ်နာသစ္ပါ၀င္ကစားတဲ့ ကြန္ဆာဒို ဆာေပၚရို အသင္းတို႕ရဲ႕ပြဲစဥ္ကို ရင္ခုန္မႈအျပည့္နဲ႕ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဆိုပါပြဲစဥ္မွာ ဟီရိုးရွီးမားအသင္းက ဆာေပၚရိုအသင္းကို (၁)ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီပြဲစဥ္ရဲ႕ အႏိုင္ဂိုးကို ဘယ္သူသြင္းလဲ ခန္႕မွန္းၾကည့္ပါဦး? ထိုင္းပရိသတ္ေပါင္းမ်ားစြာကေတာ့ ေကာင္းေကာင္းသိၾကပါ တယ္။ သူက ေဂ်လိဂ္မွာ ဂိုးသြင္းႏုိင္တဲ့ ပထမဆံုးထိုင္းကစားသမားဟုတ္ပါေလာ?

ထိုင္း တိုက္စစ္မွဴးတီရာေဆလ္ ဟာ ဟီရိုးရွီးမားအသင္းကို မၾကာေသးခင္ကမွ ေျမာင္ေတာင္ယူႏိုက္ တက္ အသင္းကေန ေရာက္ရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္တမ္းေတာ့ တီရာေဆလ္ ဟာ တစ္ႏိုင္ငံတည္းသား ခ်နာသစ္ရဲ႕ ေျခရာကိုလိုက္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ခ်နာသစ္ဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္တည္းက ဂ်ပန္ ကို ေရာက္ရွိေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ခ်နာသစ္မတိုင္ခင္က အာဆီယံေဒသတြင္းက ကစားသမားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဂ်ပန္မွာသြားကစားဖို႕ ၾကိဳးစားခဲ့ၾကဘူးျပီး မေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကပါဘူး ။ ဒီလိုမ်ိဳးဖိအားေတြၾကားထဲ ကေန ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ခ်နာသစ္တစ္ေယာက္ ပထမဆံုးအေနနဲ႕ ကစားခြင့္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ခ်နာသစ္ရဲ႕ ပထမဆံုး ေဘာလံုး ရာသီမွာပဲ အာဆီယံကစားသမားေတြဟာ အာရွရဲ႕ အေကာင္းဆံုး လိဂ္တစ္ခုမွာ ေျခရည္တန္းတူ ကစားႏိုင္တယ္ဆိုတာကို သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္မွာပဲ ေဂ်လိဂ္ဟာ အာဆီယံေဒသတြင္းက ကစားသမားေတြကို ရွာေဖြခဲ့ျပီး ကစားသမား ေစ်းကြက္သစ္တစ္ခုနဲ႕ ပရိသတ္ေတြကို ၾကီးထြားေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ၾကိဳဆိုစရာ အလားအလာတစ္ ခုျဖစ္လို တစ္ဖက္မွာလည္း ကစားသမားေတြအတြက္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံျပင္ပမွာ အေကာင္းဆံုးစြမ္းေဆာင္ဖို႕ လိုအပ္လာခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ခ်နာသစ္အေနနဲ႕ ေဂ်လိဂ္မွာေက်ာ္ၾကားလာမႈဟာ သူ႕ရဲ႕ ေျခစြမ္းသက္သက္ေၾကာင့္ေတာ့မဟုတ္ပါ ဘူး။ ပရိသတ္တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ခ်နာသစ္ရဲ႕ ေဂ်လိဂ္ဒုတိယရာသီျဖတ္သန္းမႈက ပိုခက္ခဲလာေပမယ့္ သူ႕ ေျခစြမ္းေတြကို ျမင္ႏိုင္ေသးတယ္လို႕ ေျပာေနၾကပါတယ္။

ခ်ာနာသစ္အေနနဲ႕ ဒီလိုအမိ်ဳးမ်ိဳးေျပာဆိုမႈေတြကေန လြတ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ျပႏိုင္ခဲ့ခ်ိန္မွာပဲ ေဂ်လိဂ္ကို ေနာက္ထပ္ေရာက္ရွိလာတဲ့ တီရာေဆလ္ရဲ႕ အခ်ိန္ေတြကလည္း အေရးၾကီးလာပါတယ္။

အဓိက ကေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုရဖို႕ေပါ့။ ထိုင္းကေျခစြမ္းရွိတဲ့ ကစားသမားတစ္ေယာက္ ဂ်ပန္ ေရာက္သြားတဲ့ခ်ိန္မွာ ေျခစြမ္းလံုး၀ေျပာင္းလဲသြားတယ္လို႕ေတာ့ မဆိုလုိပါဘူး။ အာဆီယံ ေဒသ တြင္းကဘယ္ကစားသမားမဆို ဂ်ပန္လိုေနရာမွာ မေတာက္ပႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့အခ်က္ကို အားလံုးက ျငင္းဆိုခ်င္မွ ျငင္းဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

ဂ်ပန္ကိုသြားကစားတဲ့ ပထမဆံုးကစားသမားအတြက္ အေရးၾကီးခ်င္မွၾကီးမွာျဖစ္ေပမယ့္လည္း သူ႕ေနာက္လိုက္တဲ့ ကစားသမားအတြက္ကေတာ့ အေရးၾကီးလာပါျပီ။ ခ်နာသစ္ရဲ႕ေနာက္ ေဂ်လိဂ္ ေရာက္တဲ့ ကစားသမားတစ္ဦးအေနနဲ႕ ထိုင္းေဘာလံုးေလာကအဆင့္အတန္းတစ္ခုမွာရွိတဲ့ အရည္ အခ်င္းေတြကို ျပသႏိုင္ဖို႕ လိုအပ္လာပါျပီ။ အေရွ႕ေတာင္အာရွရဲ႕ အေကာင္းဆံုးကစားသမားေတြ ထဲ က တစ္ေယာက္လို႕ အားလံုးက သိထားၾကတဲ့ တီရာေဆလ္အေနနဲ႕ ခ်နာသစ္ေဂ်လိဂ္စေရာက္ကာစ က ရရွိခဲ့တဲ့ေအာင္ျမင္မႈမ်ိဳးကို ရရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အရာအားလံုးက အေလးအနက္ေတြးရမယ့္အေျခ အေနျဖစ္ေပၚလာမွာပါ။

တီရာေဆလ္အေနနဲ႕ တကယ္တမ္းေအာင္ျမင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ အားလံုးေသာသံသယေတြ တစ္ဖန္ျပန္လည္ဦးလွည့္လာႏိုင္ျပီး အျငင္းအခုန္ေတြျဖစ္လာမွာပါ။ အာဆီယံေဒသတြင္းေဘာလံုး ေလာကအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိသူေတြကေတာ့ ဒီလိုသံသယရွိသူေတြရဲ႕ ျငင္းခုန္မႈေတြနဲ႕ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ဖို႕ ၾကိဳးစားလာၾကမွာပါ။ တကယ္တမ္းကစားသမားကိုယ္တိုင္ ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့ျပီဆိုရင္ လည္း ဘယ္လိုစကားလံုးမ်ိဳးကိုမွလိုအပ္လာမွာမဟုတ္ပါဘူး။

