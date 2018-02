ဂ်ယ္ဂ်ဴ ယူႏိုက္တက္အသင္းကို ၂ ဂိုးျပတ္နဲ႔ ရံႈးနိမ့္ခဲ့တဲ့ ဘူရီယမ္

ပထမ အုပ္စုပြဲစဥ္မွာ ႏိုင္ပြဲေပ်ာက္ဆံုးခဲ့တာေၾကာင့္ ဒုတိယပြဲစဥ္မွာ ရလဒ္ေကာင္း ျပင္ဆင္ခဲ့တဲ့ ဘူရီယမ္အသင္းအေနနဲ႔ ဂ်ယ္ဂ်ဴအသင္းကို အာရွခ်န္ပီယံလိဂ္ အုပ္စု ဒုတိယပြဲစဥ္မွာ ၂ ဂိုးျပတ္နဲ႔ ရံႈးပြဲၾကံဳေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲအစ ၂ မိနစ္တည္းက ဂ်ယ္ဂ်ဴယူႏုိက္တက္အသင္းက ဘူရီယမ္အသင္းအတြက္ အိမ္မက္ဆိုး ယူေဆာင္လာခဲ့တယ္လို႔ ဆိုရမွာ ျဖစ္ၿပီး လီခ်န္မင္ရဲ႕ ေပးပို႔မႈကေန ရက္သာနာကြန္ မိုင္ကာမီက ဂိုးဧရိယာထိပ္ကေန အနိမ့္ကန္သြင္းၿပီး အသင္းအတြက္ ဦးေဆာင္ဂိုး ရယူေပးခဲ့ပါတယ္။

အိမ္ရွင္အသင္းအတြက္ ေျခပဂိုး ရရွိဖို႔ အခြင့္အေရး ခ်က္ခ်င္း ရရွိခဲ့ေပမယ့္ တိုက္စစ္မွဴး အီဒါေဆးလ္ဗားရဲ႕ ဂိုးတိုင္နဲ႔ အနီးကပ္ကန္သြင္းခ်က္ လြဲေခ်ာ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဘူရီယန္အသင္း ေျခပဂိုးနဲ႔ ေ၀းခဲ့ပါတယ္။

၂၁ မိနစ္အေရာက္မွာေတာ့ ေတာင္ကိုရီးယားကလပ္ ဂ်ယ္ဂ်ဴ ယူႏိုက္တက္ အသင္း ဒုတိယေျမာက္ ဦးေဆာင္ဂိုး ရရွိခဲ့ပါတယ္။

နာယူဘာဒင္ ၀ီရာ၀က္ႏိုဒြန္ ဒဏ္ရာေၾကာင့္ လဲက်ေနခဲ့ေပမယ့္ ဂ်ယ္ဂ်ဴ ယူႏိုက္တက္ အသင္း ပြဲကို ဆက္လက္ကစားခဲ့ၿပီး ဂ်က္ကာ၀န္ ေကာ္ပြန္နဲ႔ ဂ်င္ဆြန္၀ုဒ္ တို႔ ဂိုးဧရိယာထဲမွာထိခိုက္မိၿပီး ပင္နယ္တီ သက္မွတ္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ဂ်ယ္ဂ်ဴတိုက္စစ္မွဴး မက္ႏို ခရုဇ္က ကန္သြင္းယူခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘူရီယန္ ကစားမား ဒီယိုဂို တစ္ကိုယ္ေတာ္အစြမ္းနဲ႔ ထိုးေဖာက္ၿပီး ဘယ္ေျခနဲ႔ ကန္သြင္းခဲ့တဲ့ ကန္ခ်က္ကိုလည္း ဂ်ယ္ဂ်ဴဂိုးသမား လီခ်န္ကြမ္ အေကာင္းဆံုး ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယပိုင္း ျပန္လည္စတင္ခ်ိန္မွာလည္း ဘူရီယမ္အသင္း ေဘာလံုးပိုင္ဆိုင္မႈ အသာရယူၿပီး ဂိုးသြင္းဖို႔ အခြင့္အေရးေတြ ရရွိခဲ့ေပမယ့္ အသံုးမခ်ႏိုင္ခဲ့သလို ဂ်ယ္ဂ်ဴ အသင္းရဲ႕ တန္ျပန္တိုက္စစ္ေတြက အေကာင္းဆံုး အေျခအေနမွာ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။

46' WHAT A MISS! Jakkaphan uses his skill to get past the @jejuutdfc defence but then fires way over the target!#BRRvJJU #ACL2018 pic.twitter.com/Jxayqt2Gn1 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 21, 2018

59' CHANCE! Supachai gets a free header on the corner and sees it goes wide. Could and should have scored there!#BRRvJJU #ACL2018 pic.twitter.com/mOhpX0roA5 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 21, 2018

ပြဲၿပီးဆံုးခါနီးမွာ ဂ်ယ္ဂ်ဴအသင္းရဲ႕ ဂိုးဧရိယာထဲမွာ ဂိုးသြင္းယူႏုိင္ဖို႔အတြက္ အခြင့္အေရး ေကာင္းကို ဘူရီယမ္အသင္း ရရွိခဲ့ေပမယ့္ အဆံုးသတ္မေသခ်ာမႈေတြက သြင္းဂိုးေတြကို ေ၀းကြာေစခဲ့ပါတယ္။

81' 😱 Crazy scramble inside the @jejuutdfc box but Buriram fail to put the chances away!#BRRvJJU #ACL2018 pic.twitter.com/Tgz650OnV0 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 21, 2018

ဒီပြဲစဥ္မွာ အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ ရလဒ္ေၾကာင့္ ရမွတ္ ၃ မွတ္ နဲ႔ အမွတ္ေပးဇယားကို ဦးေဆာင္ေနတဲ့ ဆီရီဇို အိုဆာကာ အသင္းထက္ ၁ မွတ္ေလ်ာ့ အေျခအေနနဲ႔ ဒုတိယေနရာမွာ ရပ္တည္ေနခဲ့ပါတယ္။ ဘူရီယမ္အသင္းကေတာ့ အုပ္စု G ရဲ႕ အဆင့္ရပ္တည္မႈမွာ ရမွတ္ ၁ မွတ္နဲ႔ ေအာက္ဆံုးေနရာမွာ ဆက္လက္ရပ္တည္ခဲ့ပါတယ္။

FULL-TIME | Buriram United (THA) 0-2 @jejuutdfc (KOR) Jeju United bounce back from their opening day defeat to record a comfortable win over Buriram United!#ACL2018 #BRRvJJU pic.twitter.com/AaPfyW2Jd8 — AFC Champions League (@TheAFCCL) February 21, 2018

BURIRAM UNITED: Siwarak Tedsungnoen, Narubadin Weerawatnodom, Pansa Hemviboon, Andres Tunez (Supachai Jaided 23’), Pravinwat Boonyong, Korrakot Wiriyaudomsiri (Sasalak Haiprakhon 76’), Ratthanakorn Maikami, Yoo Jun-soo (Supachok Sarachat 65’), Jakkaphan Kaewprom, Diogo, Edgar Silva.

JEJU UNITED: Lee Chang-keun, Kim Won-il, Cho Yong-hyung, Jung Da-hwon, Kwon Soon-hyung, Park Jin-po, Kim Soo-beom, Lee Chang-min (Lee Chan-dong 80’), Jin Seong-wook (Lee Eun-beom 74’), Ryu Seung-woo (Bae Jae-woo 90+2’), Magno Cruz.