ပရိသတ္ အားေပးမႈ က်ဆင္းလာခဲ့တဲ့ အိႏိၵယ စူပါလိဂ္

အိႏိၵယႏိုင္ငံရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုျဖစ္တဲ့ အိႏိၵယ စူပါလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲမွာ အားေပးသူ ပရိသတ္အေရအတြက္ က်ဆင္းမႈနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနခဲ့ရပါတယ္။

ယခင္ပရိသတ္အားေပးမႈ မ်ားစြာရရွိခဲ့တဲ့ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုဟာ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ တစ္ပြဲပ်မ္းမွ်ၾကည့္ရႈသူ အေရအတြက္ဟာ မ်ားစြားက်ဆင္းလာခဲ့တာကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။

အိႏိၵယ ႏိုင္ငံမွာ ယခင္က I-League လို႔ေခၚတဲ့ ပထမတန္းလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲဟာ အဆင့္အျမင့္ဆံုး ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ အိႏိၵယ စူပါလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲ က I-league ရဲ႕ အရွိန္အ၀ါနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈကို ေက်ာ္ျဖတ္ဖို႔အထိရွိေနၿပီး ေနာက္လာမယ့္ ၂ႏွစ္ေလာက္မွာ အိႏိၵယရဲ႕ official league ျဖစ္လာဖို႔ထိ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ဒါမွမဟုတ္ ဒီၿပိဳင္ပြဲ ၂ ရပ္ကိုသာ ပူးေပါင္းက်င္းပခဲ့မယ္ဆိုရင္ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံမွာ အေအာင္ျမင္ဆံုး ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

အိႏိၵယ စူပါလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲကေတာ့ ႏိုင္ငံရဲ႕ ေဘာလံုးအဆင့္အတန္း ပိုမိုတိုးတက္ဖို႔ကို အေထာက္အကူျပဳႏုိင္တဲ့ အလားအလာေတြကို ျမင္ေတြ႔ေနခဲ့ရေပမယ့္ ယခင္တည္းက I-league ကိုအားေပးခဲ့တဲ့ ပရိသတ္ေတြကေတာ့ သမိုင္းေၾကာင္း ေကာင္းေတြ ပိုင္ဆိုင္ထားခဲ့တဲ့ ကလပ္အသင္းေတြပါ၀င္တဲ့ ၿပိဳင္ပြဲကို အိႏိၵယ စူပါလိဂ္ (ISL) ကေက်ာ္ျဖတ္သြားမွာကို မႏွစ္ၿမိဳ႕မႈေတြ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။

1 down, 3 to go! Who do you think will grab those semi-final spots? #LetsFootball #HeroISL pic.twitter.com/inWZJkAS58

ISL လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲကို စတင္က်င္းပခဲ့ခ်ိန္မွာ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အသင္း ၈ သင္းနဲ႔ (၂၀၁၄) ခုႏွစ္မွာ စတင္ခဲ့ၿပီး ၁၀ ပတ္ၾကာယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ပါတယ္။I-League ရဲ႕ေနရာမွာ အစားထိုးဖို႔ အထိျပင္ဆင္က်င္းပခဲ့တဲ့ ၿပိဳင္ပြဲဟာ အေစာပိုင္းမွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရရွိခဲ့ၿပီး အိႏိၵယ ေဘာလံုးေလာကမွာ ေျပာစရာျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အသင္း အေရအတြက္ကို ၁၀ သင္းထို တိုးျမွင့္ခဲ့ၿပီး အိမ္ကြင္းအေ၀းကြင္းစနစ္နဲ႔ ၁၆ ပတ္ၾကာယွဥ္ၿပိဳင္ကစားသြားဖို႔ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ယခုတစ္ပတ္တြင္းမွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ေၾကျငာခ်က္အရ ISL နဲ႔ I-League တို႔ကို လာမယ့္ ဧၿပီလမွာ ပူးေပါင္းသြားဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ေနၿပီး လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲႏွစ္ခုရဲ႕ အဆင့္အတန္းကို တန္းတူျဖစ္ေစဖို႔ အသင္းအေရအတြက္ တိုးခ်ဲ႕ခဲ့တာလို႔လည္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ ေဖာ္ျပၿပီးခ်ိန္မွာေတာ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ပရိသတ္ၾကည့္ရႈမႈ ၂၆၀၀၀ ရွိခဲ့တဲ့အေျခအေနတစ္ခုကေန ၁၆၀၀၀ ထိကို က်ဆင္းသြားခ့ဲ့တာေၾကာင့္ သတိထားရမယ့္ အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ဒီလိုက်ဆင္းခဲ့တဲ့ အေရအတြက္ အေျခအေနတစ္ခုကေတာ့ ပိုမိုက်ဆင္းမယ့္ ပံုရိပ္ကိုေဆာင္ေနခဲ့ပါတယ္။ ၿပိဳင္ပြဲစတင္ခဲ့ခ်ိန္မွာ ျမင့္မားတဲ့ စိတ္လႈပ္ရွားမႈေတြ ေပးစြမ္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ISL ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူေတြထဲမွာေတာ့ ဥေရာပ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ေဘာလီး၀ုဒ္ သရုပ္ေဆာင္ေတြ ၊ ခရစၥကတ္ ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ဂႏၱ၀င္ကစားသမားေတြ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။

အသင္းတိုင္းမွာလည္း နာမည္ေက်ာ္ ၾကယ္ပြင့္ကစားသမားေတြ ပါ၀င္ခဲ့သလို ဥေရာပရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ ကစားသမားေတြကိုလည္း လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲထံစြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။ ေရာဘတ္ပီးရက္စ္ ၊ တရာဇီေဂး ၊ မာတာရာဇီတို႔လို ကစားသမားေတြ လာေရာက္ကစားခဲ့ၿပီး ဥေရာပမွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြ စိုက္ထူႏိုင္ခဲ့တဲ့ နည္းျပေတြ လည္းဒီ ISl လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲကို ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒ့ါေၾကာင့္ ဒီၿပိဳင္ပြဲစတင္ခ်ိန္မွာ I-League ရဲ႕ အရိႈန္အ၀ါက ေမွးမွိန္ခဲ့ရေပမယ့္ ISL ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ကနဦးေအာင္ျမင္မႈေတြဟာလည္း ဘာမွေသခ်ာေရရာတဲ့ အေျခအေနမွာ ရွိမေနခဲ့ပါဘူး။ယခုႏွစ္မွာေတာ့ ဘာဘာေတာ့ဗ္ ၊ ေရာ္ဘီကိန္းတို႔လို ကစားသမားေတြကို ေခၚယူထားခဲ့ၿပီး အိႏိၵယ ရဲ႕ လူငယ္ကစားသမားေတြကို ေနရာေပးပို႔ထက္ ႏိုင္ငံျခားသားကစားသမားေတြကို ေခၚယူဖို႔ကိုသာ အဓိကထား ျပင္ဆင္ေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လက္ရွိသံုးစြဲေနခဲ့တဲ့ ေငြေၾကးပမာဏေတြကိုလည္း ေလ်ာ့ခ်သြားႏိုင္ဖို႔အတြက္ကို ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနရပါတယ္။

The race for the Golden Boot and Golden Glove is still being led by Ferran Corominas and Vishal Kaith! Will they be toppled before the end of the season?#HeroISL #LetsFootball pic.twitter.com/SpPfP6quNy

— Indian Super League (@IndSuperLeague) February 19, 2018