တရုတ္ျပည္ကိုခ်စ္ျပီးရွန္ဟိုင္းSIPGမွာဘ၀ကိုျမွဳပ္ႏွံထားတဲ့ေဟာ့ခ္

ရွန္ဟိုင္း SIPG အသင္းရဲ ့နာမည္ေက်ာ္ဘရာဇီး တိုက္စစ္မွႈး ေဟာခ့္ဟာလြန္ခဲ ့တဲ ့(၁၈) လေလာက္ ကတရုတ္စူပါလိဂ္ကိုေျပာင္းေရႊ႕ကစားခဲ့တဲ့သူ ့ကိုေ၀ဖန္ခဲ ့ႀကတဲ ့သူေတြကိုေနာင္တရစရာဘာမွမရွိဘူးလို ့ေျပာႀကားခဲ့ပါတယ္။

ေဟာခ့္ဟာ၂၀၁၆ခုနွစ္ဇြန္လမွာအာရွစံခ်ိန္တင္ေျပာင္းေရႊ ႕ ေႀကးအေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း(၆၀) နဲ ့ရွန္ဟိုင္းSIPG အသင္းထံေရာက္လာခဲ ့ပါတယ္။ ရွန္ဟိုင္းSIPG ကို ေျပာင္းလာကတည္းက ေျခစြမ္းေတြျပေန တဲ ့ေဟာခ္ ့ဟာ အခုအခ်ိန္မွာအာရွေဘာလံုးေလာကရဲ႕ ေႀကာက္စရာအေကာင္းဆံုး တိုက္စစ္မွႈး တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနပါျပီ။

ေဟာခ္ ့ဟာThe Asian Game podcast နဲ ့အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ ့ျပီး အခုလိုေျပာႀကား ခဲ ့ပါ တယ္။

“ တရုတ္ကိုေျပာင္းခဲ ့တာနဲ ့ပတ္သက္ျပီးကၽြန္ေတာ့္ကို ေ၀ဖန္တာေတြအမ်ားႀကီးရွိခဲ ့တယ္။ (၁၈)လ ႀကာျပီးတဲ ့ေနာက္မွာေတာ ့သူတို ့ရဲ ႕ေ၀ဖန္မွႈေတြမွားယြင္းေႀကာင္းသက္ေသျပနိုင္ခဲ ့ပါျပီ။ ကြ်န္ေတာ္ နဲ ့ကၽြန္ေတာ့္မိသားစုဒီမွာေနရတာအရမ္းအဆင္ေျပတယ္။ကေလးေတြကလည္းတရုတ္ျပည္ကိုခ်စ္ႀကသလိုကၽြန္ေတာ့္ဇနီးကလည္းဒီမွာေနရတာေပ်ာ္ပါတယ္။ ဒီလိုအခြင့္အေရးေတြရလာ လို ့ဘုရားသခင္ ကိုလည္းေက်းဇူးတင္မိပါတယ္။ အရင္ကေနခဲ ့ဖူးတဲ ့ ေပၚတူဂီ ၊ ရွရွား ၊ ဂ်ပန္တို ့မွာလိုပဲတရုတ္မွာ ေနရတာအရမ္းေပ်ာ္ပါတယ္ ။ ”လို ့ေျပာပါတယ္။

အသက္(၃၁)နွစ္အရြယ္ရွိျပီျဖစ္တဲ့ ေဟာခ္ ့ဟာရွန္ဟိုင္း SIPG အတြက္ (၅၂)ပြဲကစားျပီး (၃၄)ဂိုး သြင္းထား ပါတယ္။ ေဟာခ္ ့ဟာတရုတ္ေဘာလံုး ေလာကဟာ အေျပာင္းလဲႀကီးေျပာင္းလဲသြားျပီး ေ၀ဖန္သူေတြထင္ထားတာထက္အမ်ားႀကီးျပိဳင္ဆိုင္မွႈျပင္းထန္ကာအခုအခ်ိန္မွာလမ္းေႀကာင္းမွန္ေပၚေရာက္ေနျပီလို ့သူ ့အျမင္ကိုေျပာပါတယ္။

” တရုတ္ျပည္ကိုေရာက္လာတဲ ့ႏွစ္ကေနစျပီးတရုတ္ေဘာလံုုးေလာကဟာအမ်ားႀကီးတိုးတက္လာ တယ္။ တရုတ္စူပါလိဂ္ဟာတစ္နွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ပိုျပီးခက္ခဲလာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္တရုတ္စူပါလိဂ္ ခ်န္ပီယံ ခုနွစ္ႀကိမ္ရထားတဲ ့ဂြမ္က်ဳိးအဲဗားဂရင္းအေနနဲ ့လည္းအရင္လို တရုတ္စူပါလိဂ္မွာ တစ္ေကာင္တည္း ေျပးတဲ ့ျမင္းအေနအထားမ်ိဳး မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ျပီးခဲ့တဲ ့ေဘာလံုးရာသီက ဂြမ္က်ိဳးအဲဗားဂရင္းကိုမီဖို ့ကၽြန္ေတာ္တို ့နီးစပ္ခဲ ့တယ္။ ဒီႏွစ္ေဘာလံုးရာသီမွာ ေတာ ့ကြမ္က်ိဳးအဲဗား ဂရင္း အသင္းက ရွန္ဟိုင္းSIPG အတြက္ ပါ ပိုမိုခက္ခဲလာနိုင္ပါတယ္။ ရွန္ဟိုင္းSIPG အေနနဲ ့ ေလာေလာဆယ္ မွာကစားသမားအသစ္ေတြ ထပ္မေခၚေသးေပမယ္ ့ ဆုဖလားေတြကို ေတာ ့စိန္ေခၚ နိုင္ စြမ္းအျပည္ ့ရွိေနပါျပီ။ တရုတ္စူပါလိဂ္ ကလပ္အမ်ားစုဟာ ျပင္ဆင္မွဳေကာင္းေကာင္းျပဳလုပ္ ထားႀကလို ့ ဒီႏွစ္ေဘာလံုးရာသီဟာပိုမိုခက္ခဲလာမွာပါ။ တရုတ္စူပါလိဂ္ရဲ့ေဘာလံုး အဆင့္အတန္း ဟာျမင့္သထက္ပိုျမင္ ့လာျပီးလမ္းေႀကာင္းမွန္ေပၚေရာက္ ေနပါျပီ။ ”လို ့ေဟာခ္ ့ကေျပာပါတယ္။

ျပီးခဲ ့တဲ ့ေဘာလံုးရာသီမွာရွန္ဟိုင္း SIPGဟာတရုတ္စူပါလိဂ္ဖလား ၊တရုတ္FAဖလား၊ အာရွခ်န္ပီယံ လိဂ္ဖလားစတဲ ့ဖလားအားလံုးကိုလက္လြတ္ခဲ ့ရပါတယ္။ရွန္ဟိုင္းSIPGကိုမႏွစ္ကလက္လြတ္ခဲ ့ရတဲ ့ဆုဖလားေတြကိုျပန္လည္ရယူေပးခ်င္တဲ ့အတြက္ေဟာခ္ ့ဟာဒီႏွစ္မွာရွန္ဟိုင္းSIPG မွာဆက္ေနဖို ့ ဆံုးျဖတ္ခဲ ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

“ ျပီးခဲ ့တဲ ့ေဘာလံုးရာသီမွာဆုဖလားေတြမရခဲ ့ဘူးဆိုေပမယ္ ့အကုန္လံုးကိုျခံဳႀကည့္ရင္ေတာ ့

စိတ္ေက်နပ္စရာရလဒ္ေတြထြက္ခဲ ့တယ္လို ့ဆိုရမွာပါ။ဒါေပမယ့္ေဘာလံုးအသင္းနဲ ့ကစားသမားေတြဟာေအာင္ျမင္မွႈဆုဖလားေတြရယူဖို ့လိုပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္ဒီအသင္းကိုေရာက္တာတစ္ႏွစ္ခြဲေလာက္ရွိပါျပီ။ ရွန္ဟိုင္းSIPG နဲ ့အတူဆု ဖလားေတြရယူဖို ့အခ်ိန္တန္ပါျပီ။ရွန္ဟိုင္းSIPG အသင္းဟာလည္း

တရုတ္စူပါလိဂ္ကိုေရာက္တည္းကဆုဖလားဆြတ္ခူးနိုင္ျခင္းမရွိေသးပါဘူး။ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ ့

အသင္းနဲ ့အတူဖလားေတြဆြတ္ခူးျပီးရွန္ဟိုင္းSIPGနဲ ့အတူ သမိုင္းသစ္ေရးထိုးခ်င္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္ေရာတစ္ျခားအသင္းသားေတြေရာဒီနွစ္မွာဆုဖလားေတြရယူဖို ့အေကာင္းဆံုးႀကိဳးစားၾကမွာပါ။ ရွန္ဟိုင္းSIPGဟာဆုဖလားေတြရခ်ိန္တန္ေနပါျပီ။ ” လို ့ေဟာခ္ ့ကထပ္ေျပာပါတယ္။

