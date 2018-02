ေအအက္ဖ္စီခ်န္ပီယံလိဂ္အဖြင့္ပြဲစဥ္မွာအမွတ္ခြဲယူခဲ့ၾကတဲ့ဘူရီရမ္ယူႏိုက္တက္အသင္းနဲ႕ကြမ္က်ိဳးအဲဗားဂရင္းအသင္း

ေအအက္ဖ္စီခ်န္ပီယံလိဂ္ျပိဳင္ပြဲ အုပ္စု (G)ရဲ႕ အဖြင့္ပြဲစဥ္အျဖစ္ ဘူရီရမ္ယူႏိုက္တက္အသင္းနဲ႕ ကြမ္က်ိဳးအဲဗားဂရင္း အသင္းတို႕ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့ရာမွာ တစ္ဖက္တစ္ဂိုးစီသေရရလဒ္နဲ႕ အဆံုး သတ္ခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါပြဲစဥ္မွာေတာ့ ပြဲစဥ္ေတာက္ေလွ်ာက္မွာ ကြမ္က်ိဳးအဲဗားဂရင္းအသင္းက လႊမ္းမိုးကစားႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။ ပြဲကစားခ်ိန္ (၁၆)မိနစ္မွာပဲ လီရွဴးပန္ရဲ႕ ကန္တင္ေပးပို႕မႈမွတစ္ဆင့္ ရီကာဒိုဂူးလာ့တ္ က ေခါင္းတိုက္သြင္းယူျပီး ကြမ္က်ိဳးအဲဗားဂရင္းအသင္းအတြက္ အဖြင့္ဂိုးရယူေပးခဲ့ပါတယ္။

16' GOAL! 1-0 Guangzhou Evergrande Goulart makes good after a ball in from Li Xuepeng to open scoring with a header for Guangzhou.#ACL2018 #GZEvBRR pic.twitter.com/3qThKqEiWW — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 14, 2018

ကြမ္ကိ်ဳးအဲဗားဂရင္းအသင္းက အခြင့္အေရးတခ်ိဳ႕ ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္လည္း အသံုးမခ်ႏိုင္ခဲ့တာ ေၾကာင့္ ဂိုးေတြထပ္မရရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ ကြမ္က်ိဳးအဲဗားဂရင္းရဲ႕ တုိက္စစ္ဆင္မႈေတြကို ဘူရီရမ္ ယူႏိုက္တက္အသင္းရဲ႕ဂိုးသမား ဆီ၀ါရက္တဒ္ဆြန္ႏြန္ လက္စြမ္းျပကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ကြမ္က်ိဳးအဲဗားဂရင္းအသင္းဟာ ပင္နယ္တီရေလာက္တဲ့အခြင့္အေရး(၂)ၾကိမ္ရရွိခဲ့ေပမယ့္လည္း ကြင္းလယ္ဒိုင္က သတ္မွတ္ေပးခဲ့ျခင္းမရွိပါဘူး။

ပြဲကစားခ်ိန္(၅၇)မိနစ္မွာပဲ ဘူရီရမ္ယူႏိုက္တက္အသင္းက ေခ်ပဂိုးျပန္လည္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ကာရာေကာ့တ္ရဲ႕ ဖရီးကစ္ကန္သြင္းမႈမွတစ္ဆင့္ ျပန္လွ်ံထြက္လာတဲ့ေဘာလံုးကို အဒ္ဂါေဆးလ္ဗား က ပိတ္သြင္းျပီး ေခ်ပဂိုးရယူေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

57' GOAL! 1-1 Buriram United Edgar taps in the equaliser after a Korrakot's free kick. Some controversy about whether it was offside, but the goal stands.#ACL2018 #GZEvBRR pic.twitter.com/7HEDoYTzTk — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 14, 2018

ဘူရီရမ္ယူႏိုက္တက္အသင္းဟာ ပြဲခ်ိန္(၈၁)မိနစ္မွာ ဂိုးရဖို႕ အခြင့္အေရးတစ္ၾကိမ္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီယိုဂို ရဲ႕ ဖန္တီးမႈကို ဟိုင္ပရာခြန္ ေခါင္းတိုက္ခဲ့ေပမယ့္ ဂိုးဘားေပၚအနည္းငယ္ေက်ာ္သြားခဲ့ပါတယ္။ လက္က်န္ပြဲခ်ိန္ေတြမွာ ဂိုးထပ္မံသြင္းယူႏိုင္ျခင္းမရွိတာေၾကာင့္ပြဲျပီးဆံုးခ်ိန္မွာ တစ္ဖက္ တစ္ဂိုးစီသေရ ရလဒ္နဲ႕ အဆံုးသတ္ခဲ့ပါတယ္။

လာမယ့္ပြဲစဥ္မွာ ဘူရီရမ္ယူႏိုက္တက္အသင္းဟာ ဂ်ယ္ဂ်ဴးယူႏိုက္တက္အသင္းနဲ႕ ကစားရမွာျဖစ္ သလို ကြမ္က်ိဳးအဲဗားဂရင္းအသငး္ဟာလည္း ဆီရီဇိုေအာ္စကာအသင္းနဲ႕ ကစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

81' OFF THE CROSSBAR! Diogo sends the ball in to Sasalak, whose diving header goes off the crossbar! What a chance for Buriram.#ACL2018 #GZEvBRR pic.twitter.com/Bi9SpJM014 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 14, 2018

GUANGZHOU EVERGRANDE: Liu Dianzuo, Zhang Linpeng, Kim Young-gwon, Feng Xiaoting, Li Xuepeng, Liao Lisheng (Wang Shangyuan 87’), Huang Bowen, Gao Lin, Ricardo Goulart, Yu Hanchao (Zheng Long 70’), Alan Carvalho (Yang Liyu 80’).

BURIRAM UNITED: Siwarak Tedsungnoen, Pansa Hemviboon, Andres Tunez, Pravinwat Boonyong, Narubadin Weerawatnodom, Jakkaphan Kaewprom (Sasalak Haiprakhon 80’), Ratthanakorn Maikami, Korrakot Wiriyaudomsiri, Supachok Sarachat (Edgar Silva 46’), Yoo Jun-soo (Supachai Jaided 70’), Diogo.