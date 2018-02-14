အာရွေဘာလုံးသတင္း

ေအအက္ဖ္စီခ်န္ပီယံလိဂ္အဖြင့္ပြဲစဥ္မွာအမွတ္ခြဲယူခဲ့ၾကတဲ့ဘူရီရမ္ယူႏိုက္တက္အသင္းနဲ႕ကြမ္က်ိဳးအဲဗားဂရင္းအသင္း

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ေအအက္ဖ္စီခ်န္ပီယံလိဂ္ျပိဳင္ပြဲ အုပ္စု (G)ရဲ႕ အဖြင့္ပြဲစဥ္အျဖစ္ ဘူရီရမ္ယူႏိုက္တက္အသင္းနဲ႕ ကြမ္က်ိဳးအဲဗားဂရင္း အသင္းတို႕ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့ရာမွာ တစ္ဖက္တစ္ဂိုးစီသေရရလဒ္နဲ႕ အဆံုး သတ္ခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါပြဲစဥ္မွာေတာ့ ပြဲစဥ္ေတာက္ေလွ်ာက္မွာ ကြမ္က်ိဳးအဲဗားဂရင္းအသင္းက လႊမ္းမိုးကစားႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။ ပြဲကစားခ်ိန္ (၁၆)မိနစ္မွာပဲ လီရွဴးပန္ရဲ႕ ကန္တင္ေပးပို႕မႈမွတစ္ဆင့္ ရီကာဒိုဂူးလာ့တ္ က ေခါင္းတိုက္သြင္းယူျပီး ကြမ္က်ိဳးအဲဗားဂရင္းအသင္းအတြက္ အဖြင့္ဂိုးရယူေပးခဲ့ပါတယ္။

ကြမ္ကိ်ဳးအဲဗားဂရင္းအသင္းက အခြင့္အေရးတခ်ိဳ႕ ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္လည္း အသံုးမခ်ႏိုင္ခဲ့တာ ေၾကာင့္ ဂိုးေတြထပ္မရရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ ကြမ္က်ိဳးအဲဗားဂရင္းရဲ႕ တုိက္စစ္ဆင္မႈေတြကို ဘူရီရမ္ ယူႏိုက္တက္အသင္းရဲ႕ဂိုးသမား ဆီ၀ါရက္တဒ္ဆြန္ႏြန္ လက္စြမ္းျပကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ကြမ္က်ိဳးအဲဗားဂရင္းအသင္းဟာ ပင္နယ္တီရေလာက္တဲ့အခြင့္အေရး(၂)ၾကိမ္ရရွိခဲ့ေပမယ့္လည္း ကြင္းလယ္ဒိုင္က သတ္မွတ္ေပးခဲ့ျခင္းမရွိပါဘူး။
ပြဲကစားခ်ိန္(၅၇)မိနစ္မွာပဲ ဘူရီရမ္ယူႏိုက္တက္အသင္းက ေခ်ပဂိုးျပန္လည္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ကာရာေကာ့တ္ရဲ႕ ဖရီးကစ္ကန္သြင္းမႈမွတစ္ဆင့္ ျပန္လွ်ံထြက္လာတဲ့ေဘာလံုးကို အဒ္ဂါေဆးလ္ဗား က ပိတ္သြင္းျပီး ေခ်ပဂိုးရယူေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဘူရီရမ္ယူႏိုက္တက္အသင္းဟာ ပြဲခ်ိန္(၈၁)မိနစ္မွာ ဂိုးရဖို႕ အခြင့္အေရးတစ္ၾကိမ္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီယိုဂို ရဲ႕ ဖန္တီးမႈကို ဟိုင္ပရာခြန္ ေခါင္းတိုက္ခဲ့ေပမယ့္ ဂိုးဘားေပၚအနည္းငယ္ေက်ာ္သြားခဲ့ပါတယ္။ လက္က်န္ပြဲခ်ိန္ေတြမွာ ဂိုးထပ္မံသြင္းယူႏိုင္ျခင္းမရွိတာေၾကာင့္ပြဲျပီးဆံုးခ်ိန္မွာ တစ္ဖက္ တစ္ဂိုးစီသေရ ရလဒ္နဲ႕ အဆံုးသတ္ခဲ့ပါတယ္။

လာမယ့္ပြဲစဥ္မွာ ဘူရီရမ္ယူႏိုက္တက္အသင္းဟာ ဂ်ယ္ဂ်ဴးယူႏိုက္တက္အသင္းနဲ႕ ကစားရမွာျဖစ္ သလို ကြမ္က်ိဳးအဲဗားဂရင္းအသငး္ဟာလည္း ဆီရီဇိုေအာ္စကာအသင္းနဲ႕ ကစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

GUANGZHOU EVERGRANDE: Liu Dianzuo, Zhang Linpeng, Kim Young-gwon, Feng Xiaoting, Li Xuepeng, Liao Lisheng (Wang Shangyuan 87’), Huang Bowen, Gao Lin, Ricardo Goulart, Yu Hanchao (Zheng Long 70’), Alan Carvalho (Yang Liyu 80’).

BURIRAM UNITED: Siwarak Tedsungnoen, Pansa Hemviboon, Andres Tunez, Pravinwat Boonyong, Narubadin Weerawatnodom, Jakkaphan Kaewprom (Sasalak Haiprakhon 80’), Ratthanakorn Maikami, Korrakot Wiriyaudomsiri, Supachok Sarachat (Edgar Silva 46’), Yoo Jun-soo (Supachai Jaided 70’), Diogo.

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