အလီေပါရဲ႕ သြင္းဂိုးေတြနဲ႔ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ပါစီပိုလစ္

၂၀၁၈ အာရွခ်န္ပီယံလိဂ္ အုပ္စုအဖြင့္ပြဲစဥ္ေတြကို စတင္ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္စု C ရဲ႕ ပြဲစဥ္ေတြမွာေတာ့ ပါစီပိုလစ္အသင္းက တိုက္စစ္မွဴး အလီေပါ ရဲ႕ သြင္းဂိုး ၂ ဂိုးနဲ႔အတူ နာဆက္ အသင္းကို ၃ ဂိုးျပတ္နဲ႔ အႏိုင္ရရွိၿပီး အုပ္စုကို ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီပြဲစဥ္ကို ပါစီပိုလစ္ အသင္းအိမ္ကြင္း အဇာတီ စေတဒီယမ္ မွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ပြဲအစ မိနစ္ ၂၀ မွာပဲ ပိုစီပိုလစ္ အသင္း ဗာဟစ္ အမ္မာရီ ရဲ႕ ေပးပို႔မႈကေန မန္ရွာ အသင္းတြက္ ဦးေဆာင္ဂိုးကို ေခါင္းတိုက္သြင္းယူခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္ ၆၆ မိနစ္မွာေတာ့ ညာေတာင္ပံကေန မိုဟာရာမီ ေပးပို႔ခဲ့တဲ့ ေဘာလံုးကို အလီေပါ ဂိုးသမားနဲ႔ အနီးကပ္ ပိတ္သြင္းၿပီး အသင္းတြက္ ဒုတိယေျမာက္ ဦးေဆာင္ဂိုး ရယူေပးခဲ့ပါတယ္။

Alipour sidefoots a pass from Moharrami to the top right corner to double the home side's advantage! #ACL2018 #PERvNSF pic.twitter.com/at9QGnXr00

ေနာက္ထပ္ ၅ မိနစ္အၾကာမွာ မိုဟာမက္ အန္ဆာရီရဲ႕ ျဖတ္တင္ေဘာကေန အလီေပါ ဘယ္ေျခနဲ႔ ပိတ္သြင္းၿပီးအသင္းတြက္ တတိယေျမာက္ ဦးေဆာင္ဂိုး ရယူခဲ့ၿပီး ဒီပြဲစဥ္ သူ႔အတြက္ ၂ ဂိုးေျမာက္သြင္းဂိုးကို သြင္းယူခဲ့ပါတယ္။

အုပ္စု C ရဲ႕ ေနာက္ထပ္ ပြဲစဥ္ ၁ ပြဲမွာေတာ့ အယ္လ္ဆတ္ အသင္းနဲဲ႔ အယ္လ္၀က္စ္ အသင္းတို႔ ကစားခဲ့ၿပီး အယ္လ္ဆတ္အသင္းက ၂ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

၂၆ မိနစ္မွာ အိမ္ရွင္အျဖစ္ ကစားခဲ့တဲ့ အယ္၀က္စ္ အသင္းတြက္ ဦးေဆာင္ဂိုးကို ဟတ္ဆန္ရဲ႕ အမွားကေန တစ္ဆင့္ ေဖဘီယို လီမာက သြင္းယူခဲ့ပါတယ္။

၇၉ မိနစ္မွာေတာ့ အယ္ဆတ္အသင္းရဲ႕ ကြင္းလယ္ကစားသမား ဇာဗီရဲ႕ ေပးပို႔မႈကေန ဘြန္နီဂ်က္က အလ်င္အျမန္ကန္သြင္းၿပီး အသင္းတြက္ ေျခပဂိုး သြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။

ပြဲၿပီးဆံုးခါနီးအခ်ိန္မွာေတာ့ အဘ္ဒူလာ ဆာလက္ရဲ႕ ရွင္းထုတ္ပံု မေသသပ္မႈကေန ဘြန္နီဂ်က္ပဲ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေဘာလံုးရရွိခဲ့ၿပီး ဦးေဆာင္ဂိုးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။

အုပ္စု D မွာေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ဒုတိယ ေနရာရရွိခဲ့တဲ့ အယ္ဟာလီ အသင္းနဲ႔ အယ္လ္အိမ္း အသင္းတို႔ ဂိုးမရွိသေရရလဒ္ ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး အယ္လ္ေရယန္ အသင္းနဲ႔ အက္စတီဂယ္ အသင္းတို႔ကေတာ့ တစ္ဖက္ ၂ ဂိုးစီသေရရလဒ္ ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

Mohammed Kanno tries his best to direct his header on target but the ball sails over the bar!#ACL2018 #HILvAIN pic.twitter.com/iD2uracbV9

— FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 13, 2018