ဒုတိယပိုင္း သြင္းဂိုးတစ္ဂိုးနဲ႔ အရံႈးေပးခဲ့ရတဲ့ ရွမ္းယူႏိုက္တက္

AFC Cup 2018 ရဲ႕ အုပ္စုပြဲစဥ္ေတြကို စတင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာမွာ ျမန္မာ ကလပ္အသင္း တစ္သင္းျဖစ္တဲ့ ရွမ္းယူႏိုက္တက္ အသင္းဟာ ဟုမ္းယူႏိုက္တက္ အသင္းကြင္းလယ္ကစားသမား ဆြမ္ယီယမ္းရဲ႕ တစ္လံုးတည္းေသာ ဦးေဆာင္ဂိုးနဲ႔ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီပြဲစဥ္ကိုေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သု၀ဏၰအားကစားကြင္းမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ပထမဆံုး အုပ္စုပြဲစဥ္ကို အိမ္ကြင္းမွာ ကစားခဲ့ရတာေၾကာင့္ ရွမ္းယူႏိုက္တက္ အသင္း ရလဒ္ေကာင္း ရယူႏုိင္ဖို႔ ပစ္မွတ္ထားခဲ့ပါတယ္။

ခရစၥတိုဘာ ခ်ီဇိုဘာ နဲ႔ ပတ္ထရစ္ အက္စာရီတို႔ အတြဲနဲ႔ ပြဲထြက္လာခဲ့တဲ့ ရွမ္းယူႏိုက္တက္ အသင္းဟာ အိမ္ကြင္းမွာ ကစားခဲ့ရတာေၾကာင့္ တိုက္စစ္ပိုင္း ဖိအားေပးႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ တစ္ဖက္ ေနာက္တန္းကစားသမားေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ဖို႔ ဖိအားေတြေအာက္ ျပန္ေရာက္ခဲ့ရပါတယ္။

38' Shan United's Chizoba with some nifty footwork to get the ball past three @HomeUtdFC defenders and then sending it over to Asare for a shot.#AFCCup2018 #SHUvHMU pic.twitter.com/xngGnlQy4o

— FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 13, 2018