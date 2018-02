ဘာလီအသင္းကို အႏိုင္ရရွိၿပီး အဖြင့္ပြဲစဥ္ကို အႏိုင္နဲ႔ စတင္ခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္ယူႏိုက္တက္

ရန္ကုန္ယူႏိုက္တက္ အသင္းနဲ႔ ဘာလီ ယူႏိုက္တက္ အသင္းတို႔ ကစားခဲ့တဲ့ AFC Cup 2018 အဖြင့္ပြဲစဥ္မွာ ရန္ကုန္ယူႏိုက္တက္ အသင္းက ၃ ဂိုး ၁ ဂိုး နဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ထိပ္သီးအသင္း တစ္သင္းျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္ယူႏိုက္တက္ အသင္း ပြဲကစားခ်ိန္ ၁၅ မိနစ္မွာ ေတာင္ပံကေန လိုက္တက္လာခဲ့တဲ့ မင္းေက်ာ္ခန္႔ ျဖတ္တင္ေပးပို႔ခဲ့ရာမွာ အီမန္ႏူရယ္ ေျမမက် ပိတ္သြင္းၿပီး အသင္းတြက္ ဦးေဆာင္ဂိုး ရယူေပးခဲ့ပါတယ္။

15′ GOAL! 1-0 @YangonUnitedFC Sekou Sylla smashes the ball up off the crossbar and into the net to open scoring for the visitors! #AFCCup2018 pic.twitter.com/PHx9Qmq2RN — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 13, 2018

ေနာက္ထပ္ ၃ မိနစ္ အၾကာမွာေတာ့ ေမာင္ေမာင္လြင္ရဲ႕ ျဖတ္တင္ေပးပို႔မႈကေန ဆယ္လာ အသင္းတြက္ ဒုတိယေျမာက္ဦးေဆာင္ဂိုးကို ေခါင္းတိုက္သြင္းယူေပးခဲ့ ပါတယ္။

18′ GOAL! 2-0 @YangonUnitedFC Emmanuel makes good on his header this time and doubles Yangon’s lead as they take advantage of a @BaliUtd defense in shambles.#AFCCup2018 #BLUvYGU pic.twitter.com/g6qfn03WcW — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 13, 2018

၂၅ မိနစ္မွာေတာ့ ရန္ကုန္ယူႏိုက္တက္ တိုက္စစ္မွဴး ၂ ဦးရဲ႕ အတြဲအဖက္ကေန ေနာက္ထပ္ ဦးေဆာင္ဂိုး ရရွိခဲ့ပါတယ္။ အီမန္ႏူရယ္ရဲ႕ ေပးပို႔မႈကေန ဆယ္လာ ဂိုးဧရိယာ ထဲမွာအလြယ္တကူ ပိတ္သြင္းၿပီး အသင္းတြက္ တတိယေျမာက္ ဦးေဆာင္ဂိုး ရယူေပးခဲ့ပါတယ္။

25′ GOAL! 3-0 @YangonUnitedFC Too easy for Sekou Sylla! He scores his second of the afternoon off a pass from Emmanuel. Yangon are cruising against a Bali defense that has no idea how to contain them.#AFCCup2018 #BLUvYGU pic.twitter.com/TSLDamp9la — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 13, 2018

ပထမပိုင္းၿပီးဆံုးဖို႔ ေနာက္ဆံုးမိနစ္မွာ ရန္ကုန္ယူႏိုက္တက္ အသင္း ေနာက္ခံကစားသမားေတြနဲ႔ ဂိုးသမားတို႔ရဲ႕ ရွင္းထုတ္ပံုအားနည္းခ်က္ကေန ဘာလီ အသင္းအခြင့္အေရးရရွိခဲ့ၿပီး ဆူကာဒါနာက ၄ ကိုက္ အကြာကေန အနီးကပ္ ပိတ္သြင္းယူသြားခဲ့ပါတယ္။

45′ GOAL! 1-3 @BaliUtd! Bali captain Sukadana capitalises on a frenetic netfront scramble and gets one back for the home side.#AFCCup2018 #BLUvYGU pic.twitter.com/ZNhcdpjU8u — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 13, 2018

မိနစ္ ၈၀ ေက်ာ္မွာ အိမ္ရွင္ဘာလီအသင္း ပင္နယ္တီကန္သြင္းခြင့္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္ယူႏုိက္တက္ ေနာက္တန္းကစားသမားေတြ ဂိုးဧရိယာထဲမွာ ေဘာလံုးကို လက္နဲ႔ ထိခဲ့တာေၾကာင့္ ပင္နယ္တီ ကန္သြင္းခြင့္ ရရွိခဲ့ၿပီး ဒီပင္နယ္တီကို ကီဗင္ ဘရန္႔ ကန္သြင္းခဲ့ရာမွာ လြဲေခ်ာ္သြားခဲ့တာေၾကာင့္ ၃ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲ႔ ပြဲအၿပီးမွာ ရန္ကုန္ယူႏိုက္တက္ အသင္း အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

84′ PENALTY to @BaliUtd! But unfortunately for the home side Kevin Brands completely flubs the shot as he sends it wide of the net.#AFCCup2018 #BLUvYGU pic.twitter.com/4ho5Rd5TqO — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 13, 2018

ရန္ကုန္ယူႏိုက္တက္အသင္းဟာ အုပ္စု G မွာ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ဗီယက္နမ္ကလပ္ FLC သန္ဟြာ အသင္းနဲ႔ ရမွတ္တူ ဂိုးကြာျခားခ်က္အသာနဲ႔ အမွတ္ေပးဇယားကို ဦးေဆာင္ထားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

BALI UNITED: I Made Wardhana, I Made Andhika Wijaya, Agus Nova Wiantara, Ngurah Nanak, Taufik Hidayat, Sutanto Tan, Kevin Brands, I Gede Sukadana, I Nyoman Sukarja (Nick van der Velden 64’), Feby Eka Putra (Miftahul Hamdi 34’), Yandi Munawar (Hanis Saghara Putra 60’).

ရန္ကုန္ယူႏိုက္တက္: ေက်ာ္ဇင္ထက္ ၊ ေဒးဗစ္ထန္ ၊ ကီကီရီ ေမာ္ကိုင္လူ ၊ ျပည့္ၿဖိဳးေဇာ္ ၊ မင္းေက်ာ္ခန္႔ (ေက်ာ္ဇင္ဦး ၃၇’) ၊ ကိုဆုကိ အူခ်ီဒါ ၊ ရန္ေအာင္ေက်ာ္ ၊ ၾကည္လင္း (ေဆာင္လမ္ေမာင္ ၆၆’) ၊ အူဇိုခၽြတ္ကူ အီမန္ႏူရယ္ ၊ ေမာင္ေမာင္လြင္ (အီစိုး ၈၆’) ၊ ဆီကူ ဆယ္လာ