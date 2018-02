Police Tero အသင္းအတြက္ ပထမဆံုုးဂိုုးသြင္းယူေပးႏိုုင္ခဲ့တဲ့ ေအာင္သူ

Port အသင္းဟာ စေနေန႔က ကစားခဲ့တဲ့ ထိုင္းလိဂ္ဝမ္းၿပိဳင္ပြဲမွာ ပတၱယားယူႏိုက္တက္ အသင္းကို (၃)ဂိုုး ဂိုးမရွိနဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

Port အသင္းအတြက္သြင္းဂိုးေတြကို ဒရာဂန္ေဘာ့စကုိဗစ္ ၊ ဆာဂ်ီယိုဆြာရက္ဇ္ နဲ႔ ေဘာ္ဒင္ဖာလာတို႔က သြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါႏိုင္ပြဲနဲ႔ အတူ လကိရွိခ်ိန္မွာ Port အသင္းဟာ အမွတ္ေပးဇယားကို ဦးေဆာင္ထား ႏိုင္ပါတယ္။

ပူးလိစ္တယ္ရို အသင္းကေတာ့ ယခုတစ္ပတ္ ပြဲစဥ္မွာ တန္းတက္အသင္းတစ္သင္းျဖစ္တဲ့ ပရာခၽြတ္ အသင္းကို (၃)ဂိုး (၂)ဂိုးနဲ႔ ရွံုးနိမ့္ခဲ့ေပမယ့္လည္း အဆိုပါပြဲစဥ္မွာ ျမန္မာတိုက္စစ္မႉး ေအာင္သူကသြင္းဂိုးတစ္ဂိုးသြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။

Goal! Aung Thu scores the first goal for Police Tero FC! He scores on his debut! pic.twitter.com/sm3QehRqNt

— All Things Thai Football (@ThaiFootballs) February 11, 2018