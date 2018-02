2018 AFC Futsal Championship ဆီမီးဖိုင္နယ္ ကို ဂိုးျပတ္ႏိုင္ပြဲနဲ႔ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ အီရန္

ထိုင္းအသင္းနဲ႔ အီရန္အသင္းကို ကစားခဲ့တဲ့ 2018 AFC Futsal Championship ၿပိဳင္ပြဲကြာတားဖိုင္နယ္ပြဲစဥ္မွာေတာ့ အီရန္အသင္းက ၉ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲ႔ ထိုင္းအသင္းကို ဂိုးျပတ္အႏို္င္ရရွိခဲ့ၿပီး ဆီမီးဖိုင္နယ္အဆင့္ကို တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါ တယ္။

ပြဲအစ ၅ မိနစ္မွာပဲ သြင္းဂိုး ၄ ဂိုးရယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ အီရန္အသင္းဟာ ဆီမီးဖိိုင္နယ္အဆင့္နဲ႔ ထိုက္တန္တယ္ဆိုတာကို သံသယျဖစ္စရာမရွိ ျပသႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။ဒီသြင္းဂိုး ၄ ဂိုးကိုေတာ့ အာမက္အက္ေမအီပူးလ္ ၊ အလီအက္စဂါ ဟတ္ဆန္ဇာဒက္ နဲ႔ ေဟာ့ဆင္ တာယီဘီ တို႔က သြင္းယူေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

GOAL! 5-0 🇮🇷 Tayebi scores Iran's fifth goal with an absolutely brilliant finish into the bottom corner!#AFCFutsal2018 pic.twitter.com/bPWhFJF3jd — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 8, 2018

လက္ရွိခ်န္ပီယံ အီရန္အသင္း ၁၆ မိနစ္မွာ ၅ ဂိုးေျမာက္သြင္းဂိုးရရွိခဲ့ၿပီး တာယီဘီ ကပဲသြင္းယူႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။အဲ့ဒီေနာက္မွာေတာ့ မာဟစ္ဂ်ာဗစ္က ဂိုးတိုင္ရဲ႕ ေအာက္ေျခကို ကန္သြင္းၿပီး ၆ ဂိုးေျမာက္ဂိုးကို သြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။

GOAL! 1-6 🇹🇭 Thailand are offered a small glimmer of hope as they pull one goal back!#AFCFutsal2018 pic.twitter.com/WFPf4uXtpA — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 8, 2018

၁၈ မိနစ္အေရာက္မွာ ထိုင္းအသင္းက ဆိုရန္၀ီခ်န္က အသင္းတြက္ ေျခပဂိုးတစ္ဂိုးသြင္းယူေပးႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ နည္းပါးေနခဲ့တဲ့ အေျခအေနတစ္ခုကို တာယီဘီရဲ႕ ဟတ္ထရစ္ဂိုးနဲ႔ ရွာဂ်ာရီရဲ႕ ၂ ဂိုးဆက္သြင္းယူမႈေတြက အဆံုးသတ္ခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ ကြာတားဖိုင္နယ္ပြဲစဥ္ တစ္ပြဲျဖစ္တဲ့ အီရတ္အသင္းရဲ႕ လက္ဘႏြန္အသင္းတို႔ ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ပြဲခ်ိန္တြင္း ၂ ဂိုးစီသေရရလဒ္ ထြက္ေပၚခဲ့ တာေၾကာင့္ ပင္နယ္တီ အဆံုးအျဖတ္ခံယူခဲ့ၿပီး အီရတ္အသင္းက အႏိုင္ရၿပီး ေနာက္တစ္ဆင့္ကို တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။