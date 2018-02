ဗာသာနာကာ ရဲ႕ ေျခစြမ္းပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နည္းျပ ဆယ္လက္ သတိေပးေျပာၾကား

ပါဟန္းနည္းျပ ေဒါလက္ ဆယ္လက္ အေနနဲ႔ အသင္းရဲ ကေမာၻဒီးယား နာမည္ေက်ာ္ ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ခ်န္ဗာသာနာကာ ရဲ႕ ေျခစြမ္းပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သတိေပးေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္းရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ တိုက္စစ္မွဴး တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ခ်န္ဗာသာနာကာ အေနနဲ႔ လံုေလာက္တဲ့ ေျခစြမ္းမ်ိဳးျပသႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိဘူးလို႔ နည္းျပ ဆယ္လက္က Fox Sports Asia ကိုေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

🇸🇬 Safuwan Baharudin and 🇰🇭 Chan Vathanaka both played the full match as Pahang lost 1-0 to PKNS FC last night. #ASEANLigaM #unifiLSM pic.twitter.com/RqeQv153Y7

ပါဟန္းအသင္းဟာ ယခုႏွစ္မွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာ ရရွိႏိုင္ဖို႔ ပစ္မွတ္ထားခဲ့ေပမယ့္ ရာသီအစ ပြဲစဥ္ ၂ ပြဲသာ ရမွတ္ ၁ မွတ္သာ ရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ပြဲစဥ္ ၂ ပြဲလံုးကိုပါ၀င္ကစားခဲ့ၿပီး ေျခစြမ္းျပသႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိတဲ့ ဗာသာနာကာ ရဲ႕ ေျခစြမ္းကို နည္းျပ ဆယ္လက္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္းမရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

“သူဟာ ကစားသမားေကာင္းတစ္ဦး ဒါမွမဟုတ္ ကစားသမားေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ ေအာင္ႀကိဳးစားေနတဲ့ သူတစ္ဦးပါ။ ဒါေပမယ့္ သူရဲ႕ရာသီအစ ေျခစြမ္းေတြက ဒီအဆင့္မွာ သူရွိမေနခဲ့ဘူးဆိုတာကို ျပသေနပါတယ္။”

ပါဟန္းအသင္းဟာ ရာသီအဖြင့္ပြဲစဥ္မွာ ပီရက္ TBG အသင္းနဲ႔ သေရရလဒ္ထြက္ ေပၚခဲ့ၿပီး ဒုတိယပြဲစဥ္မွာေတာ့ PKNS အသင္းကို ၁ဂိုးဂိုးမရွိနဲ႔ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။

လာမယ့္တစ္ပတ္မွာ ကီလန္တန္အသင္းနဲ႔ ရင္ဆိုင္သြားရမွာ ျဖစ္ၿပီး မေလးရွားထိပ္သီးကလပ္အသင္းျဖစ္တဲ့ ပါဟန္းအသင္း ရာသီအသစ္မွာ ႏိုင္ပြဲရရွိဖို႔ ရုန္းကန္ေနခဲ့ရပါတယ္။

“သူအရင္ကစားတာကိုၾကည့္ဖူးၿပီး သူကအရည္အခ်င္းရွိသူတစ္ဦးပါ။သူရဲ႕ ေျခစြမ္းပိုင္းလာမယ့္ ပြဲစဥ္ေတြမွာ တိုးတက္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။သူရဲ႕ ေျခစြမ္းပိုင္း တိုးတက္ေအာင္ အျမဲႀကိဳးစားေနသူျဖစ္ၿပီး ဘာလို႔ေျခစြမ္းမျပႏိုင္ခဲ့တာလည္း ဆိုတာကို မသိပါဘူး” ဆိုၿပီးနည္းျပ ဆယ္လက္က ဗာသာနာကာရဲ႕ ေျခစြမ္းပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

မေလးရွားလက္ေရြးစင္အသင္းနည္းျပေဟာင္း ဆယ္လက္အေနနဲ႔ ၂၀၁၆ AFF Suzuki Cup ၿပိဳင္ပြဲနဲ႔ ဗီယက္နမ္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ဗာသာနာကာရဲ႕ ေျခစြမ္းပိုင္းကို သတိထားမိခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

“သူလက္ရွိမွာဘာလို႔ ေျခစြမ္းမျပႏိုင္တာလည္းဆိုတာကို မသိပါဘူး။ အရင္က သူကရရွိခဲ့တဲ့ အခြင့္အေရးတိုင္းကေန ဂိုးသြင္းယူႏိုင္သူပါ”

“သူက ထိပ္တန္းကစားသမားတစ္ဦးလို႔ေတာ့ မဆိုလိုေပမယ့္ အေကာင္းဆံုး ေနာက္တန္းကစားသမားေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္သူတစ္ဦးပါ။ ႏိုင္ငံျခား ေနာက္တန္း ကစားသမားေတြကိုလည္း အခက္အခဲမရွိ ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္သူပါ”

“ရာသီႀကိဳပြဲစဥ္ေတြမွာ သူအေကာင္းဆံုး ကစားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ကို အေကာင္းဆံုး ကစားႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ပိုေကာင္းတဲ့ ေျခစြမ္းပိုင္း ျပသႏိုင္မယ္လို႔လည္း ယံုၾကည္ခဲ့ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ရာသီအစမွာ သူ႔ရဲ႕ပံုစံေကာင္း ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ပါတယ္”

၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ခ်ာသာနာကာ အေနနဲ႔ ဂ်ပန္ကလပ္အသင္းမွာ အငွားနဲ႔ သြားေရာက္ကစားခဲ့ေပမယ့္ အရံခုံမွာသာ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ရပါတယ္။

Looking back on the start to the new @footballmasllp season and why it has been the least-famous Cambodian import that has flown the flag for 🇰🇭 and the ASEAN import rule thus far…https://t.co/Lx84XRcGWk

— Gabe Tan (@gabetan13) February 5, 2018