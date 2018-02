၂၀၁၇ အာရွခ်န္ပီယံလိဂ္ အုပ္စုအဆင့္ အေကာင္းဆံုး သြင္းဂိုးမ်ား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အာရွခ်န္ပီယံလိဂ္အုပ္စုပြဲစဥ္ေတြ က်င္းပဖို႔ နီးကပ္လာခ်ိန္မွာေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္အုပ္စုအဆင့္မွာ အေကာင္းဆံုးသြင္းယူခဲ့တဲ့ သြင္းဂိုး၈ဂိုးကို Fox Sports Asia က ေရြးခ်ယ္ ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။

၁ – တီရာဆိုင္း ဒန္ဒါ (ကာရွီးမား အန္တာ vs ေျမာင္ေတာင္)

ေျမာင္ေတာင္တိုက္စစ္မွဴး တီရာဆိုင္းဒန္ဒါ ကာရွီးမား အသင္းနဲ႔ေတြ႕ဆံုခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာ သြင္းယူခဲ့တဲ့ ဂိုးဟာ သူ႔ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္န႔ဲ မရင္းႏွီးတဲ့ ပရိသတ္ေတြကို အသက္ရႈမွားေစခဲ့ၿပီး ထိုင္းပရိသတ္ေတြအတြက္ကေတာ့ ျမင္ေတြ႕ေနက် ပံုစံတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

၂၅ ကိုက္အကြာမွာ ၿပိဳင္ဘက္ေနာက္ခံ ကစားသမားတစ္ဦးကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ဂိုးတိုင္ေထာင့္ထဲကို ဂိုးသမား မထင္မွတ္ထားတဲ့အခ်ိန္မွာ တီရာဆိုင္း အျပင္းကန္သြင္းယူခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

45' WHAT A GOAL! 1-1 @MuangthongUtd Teerasil Dangda steps up and unleashes a 20-yard piledriver into the top corner! #KASvMUA #ACL2017 pic.twitter.com/ORyD2UQWeg — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) May 10, 2017

၂ – လီခ်န္မင္ ( ဂမ္ဘာအိုဆာကာ vs ဂ်ီဂ်ဴ ယူႏိုက္တက္ )

ကြင္းလယ္ကေန ဂိုးထဲကန္သြင္းၿပီး သြင္းဂိုးေတြရယူခဲ့တဲ့ ဂိုးေတြကို ယခင္က မ်ားစြာျမင္ေတြ႔ခဲ့ရၿပီးအားလံုးက အေျမာက္ကန္သြင္းၿပီး ရယူခဲ့က်ေပမယ့္ လီခ်န္မင္ ကြင္းလယ္ကေန ၿပိဳင္ဘက္ ဂိုးသမားကို ေက်ာ္ျဖတ္သြင္းယူခဲ့တဲ့ ဂိုးကေတာ့ အနည္းငယ္ျခားနားမႈေတြ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။

ေဘာလံုးကို အနည္းငယ္ျမွင့္တင္ၿပီး ကန္သြင္းဖို႔လိုအပ္ေနတဲ့ အေျခအေနမွာ ျပင္းထန္ၿပီး တိက်တဲ့ ေ၀့၀ိုက္ကန္ခ်က္နဲ႔ ဟီဂါခ်ီဂူခ်ီကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး လီခ်န္မင္ သြင္းယူခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

71' GOAL!! 4-0 @jejuutdfc!! Terrific long range strike by Lee catches Higashiguchi out of position. His second of the night!#GAMvJEJ pic.twitter.com/JbMBsYd3ll — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) March 1, 2017

၃ – ဒီဂ်န္ ဒမ္ဂ်ာႏိုဗစ္ ( ၀က္စ္တန္ ဆစၥဒနီ ၀မ္းဒါးရား vs ဆိုးလ္)

ဒီဂ်န္ဒမ္ဂ်ာႏိုဗစ္ မလုပ္ႏိုင္တာ မရွိေတာ့ဘူးလားလို႔ဆိုခ်င္စရာပါပဲ ၊ FC ဆိုးလ္အသင္း ကေနထြက္ခြာခဲ့ရတဲ့ ဒမ္ဂ်ာႏိုဗစ္ကေတာ့ ယခုႏွစ္မွာလည္း ဆူ၀မ္ ဆမ္ေဆာင္း ဘလူး၀င္းစ္ အသင္းကို ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့တာေၾကာင့္ အာရွခ်န္ပီယံလိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲမွာ သူရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြကို ပရိသတ္ေတြ ဆက္လက္ျမင္ေတြ႕ရဦးမွာပါ။

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ၀က္စ္တန္ ဆစၥဒနီ ၀မ္းဒါးရား အသင္းဘက္ကို ကိုယ္ပိုင္ေနရာလြတ္ ရွာေဖြရင္း ဂိုးတိုင္ရဲ႕ ေအာက္ေထာင့္ထဲ သြင္းယူခဲ့တဲ့ ဂိုးကေတာ့ အေကာင္းဆံုး သြင္ဂိုးတစ္ဂိုးျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။

၄ – ခ်ာနာတစ္ ဆြမ္ခရာဆင္ (ေျမာင္ယူႏိုက္တက္ vs ဘရစၥဘိန္း ရိုအာ)

ဒီပြဲစဥ္ကစားေနခ်ိန္မွာ ခ်ာနာတစ္အေနနဲ႔ ေဂ်လိဂ္ကလပ္ ကြန္ဆာေဒါ ဆပ္ပိုဒို အသင္းကို ေျပာင္းေရႊ႕ဖို႔ သေဘာတူခဲ့ၿပီးျဖစ္တာေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြအတြက္ ႏႈတ္ဆက္ဂိုး သြင္းယူေပးခဲ့ဟန္ရွိပါတယ္။

သူသြင္းယူေနက် ပံုစံအတိုင္းပဲ ကြင္းလယ္ကေန ၿပိဳင္ဘက္ ေနာက္တန္းကစားသမား ၂ ဦးကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ဂိုးသမားနဲ႔ တစ္ဦးခ်င္းအေတြ႕မွာ ဂိုးသမားကိုပါ ေက်ာ္ျဖတ္သြင္းယူခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

83' WHAT A GOAL! 2-0 @MuangthongUtd Amazing goal from Chanathip, beating 2 players with skill and pace and burying it.#MUAvBRI #ACL2017 pic.twitter.com/0qzApH9QYW — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 26, 2017

၅ – အိုမာအဒူရာဟမ္ (ေဇာ့အဟန္ vs အယ္အိန္း)

လွပတဲ့ သြင္းဂိုးေတြ သြင္းယူႏိုင္တဲ့ ကစားသမား တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ အိုမာကေတာ့ ေဇာ့အဟန္ အသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္မွာလည္း ခ်ိန္သားကိုက္ လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ သြင္းဂိုး ၁ ဂိုးရယူခဲ့ပါတယ္။

ကြင္းလယ္ကေန ေဘာလံုးရယူခဲ့ၿပီး ေနာက္တန္းကစားသမားေတြနဲ႔ ကြင္းလယ္ကစားသမားေတြကို ဘယ္ညာဟန္ခ်က္ညီညီ ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ဂိုးသမား ရဲ႕ နံေဘးက ဂိုးတိုင္ေအာက္ေျခကို ကန္သြင္းယူခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

60' GOAL! 2-0 @alainfcae_en@Amoory10 goes on a beautiful solo run past a host of defenders and caps it off with a goal!#ACL2017 #ZOBvAIN pic.twitter.com/Cypm5Q6geO — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 24, 2017

၆ – ဆယ္လ္မန္ ဘဟရာမီ (အယ္ဖတ္ခ်္ vs အီစတီဂယ္ ခိုဇီစတန္ )

ကြင္းလယ္ကေန လက္ပစ္ေဘာ ဂိုးစည္းထဲထိ ေပးပို႔ခဲ့ရာမွာ ႏွစ္ဖက္ အသင္းသားေတြ ေခါင္းခုန္တိုက္ရင္း ေဘာလံုးက ဘဟရာမီဆီကို ေရာက္ရွိခဲ့ခ်ိန္မွာေတာ့ လွပတဲ့ ေနာက္ျပန္ကန္ခ်က္နဲ႔ ဘဟရာမီ အသင္းတြက္ သြင္းဂိုး၁ဂိုးရယူေပးခဲ့ပါတယ္။

91' GOAL! 1-1 Esteghlal Khouzestan Bahrani displays incredible athleticism for this overhead kick to level the score!#ACL2017 #FATvESK pic.twitter.com/vEfLSZ3YzX — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 25, 2017

၇ – ရိုဒရီတို တာဘာတာ (အယ္ရိုင္ယန္ vs အယ္ဟာလီ)

ျပင္းထန္တဲ့ ကန္ခ်က္ေတြကို ေဘာလံုးအားေပးသူပရိသတ္ေတြ အဓိက ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေလ့ရွိၿပီး တာဘာတာကေတာ့ အယ္ဟာလီနဲ႔ ပြဲစဥ္မွာ အံ့အားသင့္စရာ တုိက္စစ္ကို ျပသႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ညာေတာင္ပံကေန ဂိုးဧရိယာထိပ္ကို ဆြဲေျပးခဲ့ၿပီး ဘယ္ေျခနဲ႔ အျပင္းကန္သြင္းခဲ့တဲ့ ကန္သြင္းခ်က္က အေ၀းမွာ ရွိေနတဲ့ ဂိုးထိုင္ေထာင့္ထဲကို အမွတ္မထင္ကန္သြင္းယူသြားခဲ့တာေၾကာင့္ ဂိုးသမား ဖမ္းခ်ိန္မရလိုက္ပဲ ရပ္တန္႔ သြားတဲ့အထိ ေကာင္းမြန္ခဲ့ပါတယ္။



၈ – အဒူဖက္ခ်္ အဆာရီ (အယ္အာလီ vs ေဇာ့အဟန္)

ေနာက္တန္းကစားသမားေတြမွာ ၿပိဳင္ဘက္တိုက္စစ္မွဴးေတြ အသင္းဘက္ ဂိုးစည္းအျပင္ဘက္ကေန ဂိုးသြင္းယူႏိုင္ျခင္းမရွိေအာင္ တားဆီးရတာဟာ အေရးအပါဆံုး အပိုင္းျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ တစ္ခါတစ္ရံမွာ အေ၀းကန္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဂိုးထဲကို ကန္သြင္းၿပီး ဂိုးရယူမႈေတြကို ခြင့္ျပဳရေလ့ရွိပါတယ္။

ဒီအတြက္ အေကာင္းဆံုး သက္ေသျပရမွာကေတာ့ အဒူဖက္ခ်္ ဘယ္ေျခနဲ႔ ကန္သြင္းယူခဲ့တဲ့ အေ၀းကန္ခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။