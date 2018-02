ဗီယက္နမ္ ကြာတားဖိုင္နယ္တက္ခဲ့ၿပီး မေလးရွားအသင္း အုပ္စုက ထြက္ခြာခဲ့ရတဲ့ 2018 AFC Futsal Championship

2018 AFC Futsal Championship ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ အုပ္စာ A ေနာက္ဆံုး ပြဲစဥ္ေတြမွာေတာ့ ဗီယက္နမ္အသင္းက အိမ္ရွင္ တရုတ္တိုင္ေပ အသင္းကို ၃ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲ႔ အႏိုင္ရရွိၿပီး ကြာတားဖိုင္နယ္ကို တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

အုပ္စုအဖြင့္ပြဲစဥ္မွာ ဗီယက္နမ္အသင္း မေလးရွားအသင္းကို ရံႈးနိမ့္ခဲ့ေပမယ့္ အုပ္စုေနာက္ဆံုးပြဲစဥ္ေတြအၿပီးမွာေတာ့ အုပ္စုပထမေနရာကို ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အဖြင့္ဂိုးကိုေတာ့ အိမ္ရွင္ တရုတ္တိုင္ေပအသင္းက စတင္သြင္းယူခဲ့ၿပီး ၁၀ မိနစ္အၾကာမွာ ဗီယက္နမ္အသင္းက ဗူဒက္တန္က ေျခပဂိုးသြင္းယူခဲ့ပါတယ္။

GOAL! 2-1 🇻🇳 Vietnam have turned things around here in dramatic fashion!#AFCFutsal2018 pic.twitter.com/7WDQz6NMFc — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 5, 2018

မိနစ္ ၃၀ နဲ႔ ၃၉ မိနစ္ေတြမွာ ဗီယက္နမ္အသင္း ကစားသမားေတြျဖစ္တဲ့ ဖန္ဒက္ဟိြဳင္နဲ႔ ငုရင္ဒက္ဟိုင္တို႔က အႏုိင္ဂိုးေတြသြင္းယူေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဗီယက္နမ္ အသင္းက ၃ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ပြဲစဥ္တစ္ပြဲျဖစ္တဲ့ မေလးရွားအသင္းနဲ႔ ဘာရိန္အသင္းတို႔ ပြဲစဥ္မွာေတာ့ မေလးရွားအသင္း သေရတစ္မွတ္ ရယူႏိုင္တာနဲ႔အုပ္စု ဒုတိယ ေနရာကို ရယူႏိုင္မွာျဖစ္ေပမယ့္ ဘာရိန္းအသင္းကို ၃ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲ႔ ရံႈးနိမ့္ၿပီး အုပ္စု အဆင့္ကေန ထြက္ခြာခဲ့ရပါတယ္။

ဘာရိန္းအသင္းကေတာ့ အႏိုင္ရရွိမွ ေနာက္တစ္ဆင့္ တက္ေရာက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ပြဲကိုအာရံုစိုက္ ကစားခဲ့ၿပီး ပြဲအစ ၇ မိနစ္မွာပဲ အဒူနာဘီရဲ႕ သြင္းဂိုး ၂ ဂိုးနဲ႔ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

မေလးရွားအသင္းတြက္ အဇတ္က ၃၃ မိနစ္မွာ ေျခပဂိုးသြင္းယူႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ဆံုးမိနစ္မွာ ဘာရိန္းအသင္းက အယ္လ္ဆန္ဒီက ေနာက္ထပ္တစ္ဂိုး သြင္းယူၿပီး မေလးရွားအသင္းရဲ႕ ေနာက္တစ္ဆင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို အဆံုးသတ္ခဲ့ ပါတယ္။

GOAL! 1-2 Malaysia🇲🇾 Finally the Malaysian fans can rejoice as Aizad Daniel delivers a well-calculated strike to the upper-right corner!#AFCFutsal2018 pic.twitter.com/o30u4HTn0Z — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 5, 2018

GOAL! 3-1 Bahrain🇧🇭 Just as things were turning around for Malaysia, their goalkeeper was too far from his post and unable to stop this soaring lob from Al Sandi!#AFCFutsal2018 pic.twitter.com/18Pxt5l1As — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 5, 2018

အုပ္စု B ရဲ႕ ပြဲစဥ္ေတြမွာေတာ့ ဂ်ပန္အသင္းက ဒုတိယေနရာက ဥဇဘတ္ကစၥတန္ အသင္းကို အႏုိင္ရယူၿပီး ရာႏႈန္းျပည့္ ႏိုင္ပြဲနဲ႔ အုပ္စုကို ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ပါတယ္။

ဥဇဘတ္ကစၥတန္အသင္း ဦးေဆာင္ဂိုးရရွိခဲ့ေပမယ့္ ဒုတိယပိုင္းအစမွာပဲ ဂ်ပန္အသင္းက ျပန္လည္ဦးေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

GOAL! 3-2 Japan🇯🇵 The Japanese fans love it as Hoshi heads in a goal to tip the score back in their favour!#AFCFutsal2018 pic.twitter.com/gZ3nneIGiZ — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 5, 2018

ဥဇဘတ္ကစၥတန္အသင္း သြင္းဂိုးေတြ ျပန္လည္သြင္းယူႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ ဂ်ပန္အသင္းကပဲ ရွိတို ဟိုရွီနဲ႔ ရိုဆုကီ နီရွီတာနီတို႔က အသင္းတြက္ အႏိုင္ဂိုး ၂ ဂိုးကိုသြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။

ေတာင္ကိုရီးယားအသင္းကေတာ့ တာဂ်စ္ကစၥတန္အသင္းကို ၇ ဂိုးျပတ္နဲ႔ ရႈံးနိမ့္ၿပီး ရမွတ္တစ္မွတ္မွ မရယူႏိုင္ခဲ့ပဲ အုပ္စုအဆင့္ကေန ေက်ာခိုင္းခဲ့ရပါတယ္။