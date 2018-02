မေလးရွား ပရိသတ္မ်ားကို စိတ္ရွည္သည္းခံေပးရန္ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ iflix

ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းတြင္းမွာ အြန္လိုင္းအခေပး ရုပ္သံလိုင္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ iflix က မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ ရွိတဲ့ေဘာလံုးပြဲ ပရိသတ္ေတြအတြက္ အြန္လိုင္းကေန ၾကည္႔ရႈႏိုင္မယ့္ အစီအစဥ္တစ္ခုကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ တစ္ပတ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ခ်ိန္မွာေတာ့ iflix အေနနဲ႔ ကုမၸဏီနဲ႔ ပရိသတ္ေတြၾကားမွာ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ျပႆနာေတြ ကိုေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ အတြက္ အျပင္းအထန္ ႀကိဳးစားေနရပါတယ္။တြစ္တာ အေကာင့္မွာ ကုမၸဏီအတြက္ ရလဒ္ေကာင္းေတြ ရရွိဖို႔ ပစ္မွတ္ထားခဲ့ေပမယ့္လည္း တြစ္တာ မွာ တင္ခဲ့တဲ့ hashtag တစ္ခုျဖစ္တဲ့ #iflixisdown will be seared in the memory of employees for years to come ဆိုတဲ့ စာသားေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈ ေတြျဖစ္ေပၚေနရ ပါတယ္။

Spoke too soon. Game is offline again. #IFlixIsDown ⚽️😭 pic.twitter.com/kB1RJirpGA

ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္က iflix အေနနဲ႔ မေလးရွားရင္းဂစ္ သန္းရာနဲ႔ခ်ီ အသံုးျပဳၿပီး မေလးရွားလိဂ္ပြဲစဥ္ေတြကို ဆယ္ဆုႏွစ္ တစ္ခုၾကာ ျပသမယ္လို႔ ေၾကျငာခဲ့ၿပီး ေနာက္မွာေတာ့ ခ်န္ပီယံ JDT အသင္းနဲ႔ ကီဒက္ အသင္းတို႔ ပြဲစဥ္ကို အြန္လိုင္း ကေနၾကည့္ရႈဖို႔အတြက္ ပရိသတ္မ်ားစြာက ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။ iflix ကေၾကျငာခဲ့ တာဟာ ပရိသတ္ေတအတြက္ သတင္းေကာင္းျဖစ္ခဲ့သလို အားကစားေလာက အတြက္လည္း အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

အြန္လိုင္းကေန ၾကည့္ရႈႏိုင္ၿပီျဖစ္တာေၾကာင့္ ပရိသတ္အမ်ားစုကေတာ့ ေဘာလံုးပြဲ ၾကည့္ရႈဖို႔အတြက္ မိသားစုနဲ႔ အခ်င္းမ်ားစရာ မလိုေတာ့တာေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တနဂၤေႏြေန႔မွာေတာ့ ပရိသတ္ေတြဆီကေန ေ၀ဖန္မႈမ်ားစြာ ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး အဓိက ထြက္ေပၚခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ ဗီဒီယိုဖိုင္ေတြ ၾကည့္ရႈရာမွာ လိုင္းက်သြားခဲ့တဲ့ ျပႆနာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုျဖစ္ပြားရာမွာ အဓိက ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာ ၂ ခ်က္မွာ တစ္ခုက ကုမၸဏီအေနနဲ႔ ျမင့္တက္လာတဲ့ ၀ယ္လုိအားကို ေလ်ာ့ခ်ဖို႔တြက္ ျပင္ဆင္ခဲ့ဟန္ ရွိသလို ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ရိုးရွင္းတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ ေတြအဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးတာေၾကာင့္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

Saw the attack @iflixMY got on their Facebook and Twitter due to the live streaming glitches last night. There are still many more games to go. So brace yourself, iflix because hell hath no fury like a Malaysian football fan’s wrath. 🔥

ဒါ့ေၾကာင့္ လူမႈကြန္ယက္ေတြ ျဖစ္တဲ့ တြစ္တာ နဲ႔ facebook တို႔မွာ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အျမင္မၾကည္လင္မႈေတြနဲ႔ iflix ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။ ပရိသတ္ေတြ အေနနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႀကီးစြာထားခဲ့တဲ့ အခ်ိန္မွာ ေမွ်ာ္လင့္သလို ျဖစ္မလာခဲ့တဲ့ အတြက္ ပရိသတ္ေတြအေနရဲ႕ စိတ္ပ်က္မႈနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတာ နားလည္မႈေပးရမယ့္ အေျခအေနတစ္ခုပါ။

ပထမဆံုး ရာသီအစပြဲစဥ္ကို စတင္ထုတ္လႊင့္ခဲ့တာေၾကာင့္ အားလံုးကလည္း တကယ္ကို စိတ္လႈပ္ရွားစြာနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး အခုလို ျဖစ္ပြားခဲ့ခ်ိန္မွာ မေလးရွားေဘာလံုး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ ပထမဆံုး ရင္ဆိုင္ရတာေၾကာင့္ iflix အေနနဲ႔ အသြား ၂ ဖက္ပါတဲ့ ဓါးကို ကိုင္ထားရသလို အေျခအေနနဲ႔ ၾကံဳေတြ႕ေနခဲ့ရပါတယ္။

ျမက္ခင္းစိမ္းေတြ ျမင္ေတြ႕ရမဲ့အစား မ်က္ႏွာျပင္အမဲေရာင္ေတြကိုသာ ထိုင္ၾကည့္ခဲ့ရတဲ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အြန္လိုင္းမွာ တုိင္ၾကားမႈေတြ အလ်င္အျမန္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေပမယ့္ အျမန္ဆံုး ပရိသတ္ေတြထံကို ျပန္လည္ေျဖရွင္းခ်က္ ေပးခဲ့ၿပီး ပရိသတ္ေတြဘက္က တံု႔ျပန္ေပးခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ကိုေတာ့အသိ အမွတ္ျပဳရမွာပါ။

အသံုးျပဳတဲ့ ဆာဗာ ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ တျခားျပႆာနာေတြေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အဓိက ျပႆနာကို အျမန္ဆံုး ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ပရိသတ္ေတြ အေနနဲ႔လည္း ျမင့္မားတဲ့ အရည္အေသြးတစ္ခုကို ၾကည့္ရႈခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္း မေလးရွားေဘာလံုး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို မွတ္ခ်က္မ်ားစြာ မေပးပဲ စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ ေစာင့္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ခဏတာ စိတ္ရွည္ေပးခ်င္းျဖင့္ ေရွ႕ဆက္မယ့္ ကာလေတြကို အေကာင္းဆံုး ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ဖို႔လည္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။

iflix is a VOD service. Video On Demand. Live broadcasting of popular, simultaneous football matches w heavy traffic & high concurrent access, are not its nature. Probably the infrastructure is currently not scalable enough to cater such high demands.

Maybe they aren’t ready yet

