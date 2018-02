အာရွခ်န္ပီယံလိဂ္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ခ်ိန္မွာ ရလဒ္ေကာင္းဖို႔ ပစ္မွတ္ထားေနတဲ့ ဆီရီဇို အိုဆာကာ

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ၄ ႏွစ္အၾကာမွာ အာရွခ်န္ပီယံလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲကို ျပန္လည္ပါ၀င္ခြင့္ ရရွိခဲ့တဲ့ ဆီရီဇို အိုဆာကာ အသင္းရဲ႕ တိုက္စစ္မွဴး ကန္ယု ဆူဂီမိုတိုက အသင္းအေနနဲ႔ အာရွခ်န္ပီယံလိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲကို ဗိုလ္မစြဲႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘူးလို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာေတာ့ အင္ပါယာ ဖလားနဲ႔ J league cup ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ဗိုလ္စြဲႏိုင္ခဲ့ၿပီး အမွတ္ေပးၿပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ အဆင့္ ၃ ေနရာကို ရယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဆီရီဇို အိုဆာကာအသင္းဟာ ယခုႏွစ္ အာရွခ်န္ပီယံလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲကို အသင္းသမိုင္း တစ္ေလ်ာက္ ၃ ႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ယခင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ နဲ႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေတြမွာ ရံႈးထြက္အဆင့္သာ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ယခုႏွစ္မွာေတာ့ အုပ္စု G မွာ ကြမ္က်ိဳးအဲဗားဂရန္တီ ၊ ဂ်ယ္ဂ်ဴယူႏိုက္တက္ နဲ႔ ဘူရီယန္ယူႏိုက္တက္ အသင္းေတြနဲ႔ တစ္အုပ္စုတည္း က်ေရာက္ေနၿပီး ယခင္ကထက္ ရလဒ္ပိုမိုေကာင္းမြန္ဖို႔ ပစ္မွတ္ထားေနပါတယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အာရွခ်န္ပီယံလိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ခ်န္ပီယံဘြဲ႕ကို ဂ်ပန္ကလပ္ အသင္းျဖစ္တဲ့ အူရာ၀ါ ရဒ္ဒိုင္းမြန္း အသင္းရယူႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဆီရီဇို တိုက္စစ္မွဴး ဆူဂီမိုတိုက ယခုႏွစ္မွာလည္း တူညီတဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပသႏိုင္မယ္ လို႔ယံုၾကည္ေနပါတယ္။

We had a training match with National Institute of Fitness and Sports in Kanoya today (three 40-minute games and one 20-minute game), in which Kenyu Sugimoto scored the opening goal, heading home a cross from Hiroshi Kiyotake⚽️ #SakuraSpectacle pic.twitter.com/TUZHIOSAar

— Cerezo Osaka (@crz_english) January 30, 2018