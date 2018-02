ကမၻာ့ဖလားမွာ (၁၆)သင္းရံႈးထြက္အဆင့္တက္ေရာက္နိုုင္ဖိုု႕ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ၾသစေတးလ်နည္းျပေျပာၾကား

မၾကာေသးခင္ကမွ ၾသစေတးလ်လက္ေရြးစင္အသင္းရဲ႕နည္းျပျဖစ္လာခဲ့တဲ့ ဘာ့တ္ဗန္မာ၀စ္ ဟာ လာမယ့္ ၂၀၁၈ ကမၻာ့ဖလားျပိဳင္ပြဲမွာ အနိမ့္ဆံုုးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အေနနဲ႕ (၁၆)သင္း ရံႈးထြက္အဆင့္ကိုုတက္ေရာက္နိုုင္ဖိုု႕ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ၾသစေတးလ်လက္ေရြးစင္အသင္းဟာ နည္းျပေဟာင္းပိုုစတက္ဂလူ နုုတ္ထြက္ျပီးေနာက္ ျပီးခဲ့တဲ့အပတ္ကမွ ဗန္မာ၀စ္ကိုု နည္းျပသစ္အျဖစ္ ခန္႕အပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ နည္းျပေဟာင္း ပိုုစတက္ဂလူဟာ ၾသစေတးလ်အသင္းကိုု ကမၻာ့ဖလား၀င္ခြင့္ရရွိေအာင္စြမ္းေဆာင္ေပးျပီး ေနာက္မွာ အသင္းကေနနုုတ္ထြက္ခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

Bert van Marwijk just went on a 1min monologue about the trends of modern football.

The next Q: can we call you Aussie Bert?

COME ON AUSTRALIA!https://t.co/tnVZJS8jjh

