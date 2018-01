ကာရွီ၀ါရီဆိုုးလ္အသင္းကိုုရံႈးနိမ့္ျပီး အာရွခ်န္ပီယံလိဂ္အိပ္မက္ေတြအဆံုုးသတ္ခဲ့ရတဲ့ ေျမာင္ေတာင္ယူနုုိက္တက္အသင္း

ေျမာင္ေတာင္ယူနုုိက္တက္အသင္းဟာ အာရွခ်န္ပီယံလိဂ္ ေျခစစ္ပြဲ play – off ပြဲစဥ္မွာ ကာရွီ၀ါရီဆိုုးလ္ အသင္းကိုု (၃)ဂိုုး ဂိုုးမရွိနဲ႕ရံႈးနိမ့္ခဲ့တာေၾကာင့္ ၂၀၁၈ အာရွခ်န္ပီယံလိ္ဂ္ကိုု ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ရဖိုု႕ ရည္မွန္းထားတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ အဆံုုးသတ္ခဲ့ရပါတယ္။

ဟီတာခ်ီကာရွီ၀ါ ကြင္းမွာ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ အဆိုုပါပြဲစဥ္ရဲ႕ ပထမပိုုင္းဟာ ဂိုုးမရွိ သေရရ လဒ္နဲ႕ ျပီးဆံုုးခဲ့ရပါတယ္။ ဒုုတိယပိုုင္းျပန္စျပီး သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ ကာရွီ၀ါရီဆုုိးလ္အသင္းဟာ အဖြင့္ဂိုုးရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဂၽြန္ယာအီတိုု ရဲ႕ ညာေတာင္ပံ ဖန္တီးေပးပိုု႕မႈမွတစ္ဆင့္ ခရစ္စတီယာနိုု ကပိတ္သြင္း ျပီး အဖြင့္ဂိုုးရယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

51' GOAL! 1-0 Kashiwa Reysol@MuangthongUtd switch off in defence and Cristiano punishes them by putting the home side ahead.#ACL2018 #KSWvMUA pic.twitter.com/YAO5zffoYp — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 30, 2018

ပြဲကစားခ်ိန္ (၆၂)မိနစ္မွာ ကာရွီ၀ါရီဆိုုးလ္အသင္းက ဒုုတိယေျမာက္ဂိုုးရရွိခဲ့ပါတယ္။ ကြင္းလယ္ေၾကာမွ ဖန္တီးခ်ထားေပးမႈမွတစ္ဆင့္ ခရစ္စတီယာနိုုက ေတာက္ေလွ်ာက္ ဆြဲေျပးကာ ပင္နယ္တီစည္းအတြင္းမွ ကန္သြင္းျပီး ဒုုတိယဂိုုးရယူခဲ့ပါတယ္။

62' GOAL! 2-0 Kashiwa Reysol The hosts carve @MuangthongUtd open and Cristiano duly doubles the lead with a clinical finish. Game over for the Thai side?#ACL2018 #KSWvMUA pic.twitter.com/1BN6Xv5tgk — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 30, 2018

အဲဒီေနာက္ပိုုင္းမွာ ေျမာင္ေတာင္ယူနိုုက္တက္အသင္းအေနနဲ႕ ေခ်ပဂိုုးရရွိဖုုိ႕ အခြင့္အေရး ရရွိ ခဲ့ေပမယ့္ ဂိုုးအျဖစ္မေျပာင္းလဲနုုိင္ခဲ့ပါဘူး။

ကာရွီ၀ါရီဆိုုးလ္ အသင္းအတြက္ တတိယဂိုုးကိုု ပြဲကစားခ်ိန္ (၈၉ )မိနစ္မွာ ဘယ္ေတာင္ပံ ေၾကာမွ ကန္တင္ေပးပိုု႕မႈမွတစ္ဆင့္ လူကပ္ကစားခံထားရျခင္းမရွိတဲ့ ဂၽြန္ယာအီတိုုက ဂိုုးသမား နဲ႕ တစ္ဦးခ်င္းအေတြ႕မွာ ကန္သြင္းျပီး ဂိုုးအျဖစ္ေျပာင္းလဲေပးခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပြဲျပီးဆံုုးခ်ိ္န္မွာေတာ့ ေျမာင္ေတာင္ယူနိုုက္တက္အသင္းက ကာရွီ၀ါရီဆိုုးလ္အသင္းကိုု (၃)ဂိုုး ဂုုိးမရွိနဲ႕ ရံႈးနိမ့္ခဲ့တာေၾကာင့္ ၂၀၁၈ အာရွခ်န္ပီယံလိဂ္အိပ္မက္ေတြ ပ်က္ျပယ္ခဲ့ရပါတယ္။

89' GOAL! 3-0 Kashiwa Reysol Ito gets in behind a sleeping @MuangthongUtd and coolly finishes to round off the victory.#ACL2018 #KSWvMUA pic.twitter.com/Hj7NAWtABq — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 30, 2018

ဒီပြဲစဥ္မွာအနုုိင္ရရွိခဲ့တဲ့ ကာရွီ၀ါရီဆိုုးလ္အသင္းကေတာ့ ၂၀၁၈ အာရွခ်န္ပီယံလိဂ္ အုုပ္စုု (E)မွာ ေတာင္ကိုုးရီးယားကလပ္ ဂၽြန္ဘတ္ဟြန္ဒိုု္င္းေမာ္တာ အသင္း ၊ ေဟာင္ေကာင္ ကလပ္ ကစ္ခ်ီ အသင္း ၊ တရုုတ္ကလပ္ Tianjin Quanjian အသင္းေတြနဲ႕ တစ္အုုပ္စုု တည္းယွဥ္ျပိဳင္ကစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။