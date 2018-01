ဆီရက္စ္ နီဂရို႕စ္အသင္း အိမ္မက္ကို အဆံုးသတ္ခဲ့တဲ့ တီယန္ဂ်င္း ကြမ္ဂ်ီယန္

၂၀၁၈ အာရွ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ ပစ္မွတ္ထားေနတဲ့ ဆီရက္စ္ အသင္းရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ေျခစစ္ပြဲေနာက္ဆံုးအဆင့္မွာ တီယန္ဂ်င္း ကြမ္ဂ်ီယန္ အသင္းက ၂ ဂိုးျပတ္သြင္းယူၿပီး အဆုံးသတ္ခဲ့ပါတယ္။

တီယန္ဂ်င္း အသင္းက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံကစားခဲ့တဲ့ ဒီပြဲစဥ္မွာ အသင္းတြက္ ေျခစြမ္းျပသခဲ့တာကေတာ့ အန္တိုနီ မိုဒီရက္စ္ျဖစ္ၿပီး တီယန္ဂ်င္း အသင္းလည္း အုပ္စုအဆင့့္ကို ေျခစစ္ပြဲေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ အာရွခ်န္ပီယံလိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ အုပ္စု E မွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရွိခဲ့ပါတယ္။

ဆီရက္စ္အသင္းကေတာ့ အာရွခ်န္ပီယံလိဂ္ ေျခစစ္ပြဲေအာင္ျမင္ၿပီး အာရွ ထိပ္သီးကလပ္ အသင္းေတြ ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ ၿပိဳင္ပြဲကို ပါ၀င္ခြင့္ ရရွိဖို႔ ပစ္မွတ္ထားခဲ့ၿပီး ေျခစစ္ပြဲ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပမယ့္ AFC Cup ၿပိဳင္ပြဲကိုေတာ့ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒီပြဲစဥ္ မစတင္ခင္မွာ ဗီဇာ အခက္အခဲနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတဲ့ ဆီရက္စ္အသင္းဟာ ၿပိဳင္ပြဲ မယွဥ္ၿပိဳင္ခင္ တစ္ရက္အလုိကမွ တရုတ္ႏိုင္ငံကို ထြက္ခြာခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး ျပင္ဆင္ခ်ိန္ နည္းပါးခဲ့ေပမယ့္ အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈကို ျပသႏိုင္ခဲ့ပါ တယ္။

ပြဲအစ ၁၂ မိနစ္မွာပဲ ဆီရက္စ္အသင္း ဦးေဆာင္ဂိုး ရရွိဖို႔နီးစပ္ခဲ့ၿပီး မိုက္ေအာ့ ရဲ႕ ေပးပို႔မႈကေန စတီဗင္ ရွာေရာ့ဗ္ ကန္သြင္းခဲ့ေပမယ့္ တီယန္ဂ်င္းဂိုးသမား ဇန္လူ ကာကြယ္ခဲ့ပါတယ္။

13' And almost immediately, @ceresnegrosfc responds with a chance of their own! Tianjin keeper Zhang Lu makes a huge save on Schröck.#ACL2017 pic.twitter.com/DqCtrIP0lu — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 30, 2018

၇ မိနစ္အၾကာမွာ တီယန္ဂ်င္းအသင္း ေထာင့္ကန္ေဘာ ရရွိခဲ့ၿပီး မန္ႏူရယ္ ဟာရဲယားရဲ႕ လူကပ္ကစားပံု အားနည္းမႈကေန အန္တိုနီ မိုဒီရက္စ္က ေခါင္းတိုက္ သြင္းယူၿပီး အိမ္ရွင္အသင္းတြက္ ဦးေဆာင္ဂိုးရရွိေစခဲ့ပါတယ္။

19' GOAL! 1-0 Tianjin Quanjian! Anthony Modeste beats @ceresnegrosfc keeper Toni Doblas with a brilliant header from a Tianjin corner to open scoring for the home side.#ACL2018 pic.twitter.com/ilYO9HW9yz — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 30, 2018

ဦးေဆာင္ဂိုး သြင္းယူၿပီးခ်ိန္မွာလည္း တီယန္ဂ်င္းအသင္းပဲ ဖိအားေပးကစားခဲ့ၿပီး ဆီရက္စ္အသင္း အခြင့္အေရး ၂ ႀကိမ္ေလာက္ရရွိခဲ့ေပမယ့္ ရွာေရာ့ဗ္ ရဲ႕ ေနရာယူမႈေတြ လြဲေနခဲ့တာေၾကာင့္ ေျခပဂိုးက ေ၀းကြာေနခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယပိုင္း ျပန္လည္စတင္ခ်ိန္မွာ ဆီရက္စ္အသင္း ကစားသမား ကီဗင္ အင္ဂရီဆိုရဲ႕ ျပစ္ဒဏ္ေဘာ ကန္သြင္းခ်က္ ကို ဂိုးသမား ဇန္လူ ကာကြယ္ရာမွာ လြဲခဲ့ေပမယ့္ ဂိုးေပါက္နဲ႔ေတာ့ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။

50' Best chance @ceresnegrosfc has had so far. Tianjin keeper Zhang Lu making the questionable choice of dashing out, giving Mike Ott a golden opportunity to head the ball in.#ACL2018 pic.twitter.com/46XyXiRqXJ — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 30, 2018

၅၇ မိနစ္မွာေတာ့ ၀စ္ဆယ္နဲ႔ ပါတုိတို႔ရဲ႕ အတဲြအဖက္ကေန ဖန္တီးေပးခဲ့တဲ့ ေဘာလံုးကို မိုဒီရက္စ္ ရယူခဲ့ၿပီး သူရဲ႕ ဒုတိယဂိုးအျဖစ္ သြင္းယူၿပီး အသင္းကိုလည္း ၂ ဂိုးျပတ္နဲ႔ ဦးေဆာင္ေစခဲ့ပါတယ္။

57' GOAL! 2-0 Tianjin Quanjian! Anthony Modeste srikes again! The ball goes from Witsel to Pato to Modeste, who makes a brilliant first touch and beats Doblas for his second of the game.#ACL2018 pic.twitter.com/Xxt5DAIQS5 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 30, 2018

ဒီဂိုးကိုေတာ့ ပါတိုရဲ႕ အကြက္ျမင္ျမင္ေပးပို႔မႈကေန မိုဒီရက္စ ဆီရက္စ္ ေနာက္ခံလူေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ဂိုးတိုင္ေထာင့္ထဲ ကန္သြင္းၿပီး အသင္းကို အာရွခ်န္ပီယံလိဂ္ ၀င္ေရာက္ခြင့္ ရေစခ့ဲပါတယ္္။

TIANJIN QUANJIAN: Zhang Lu, Zhang Cheng, Liu Yiming, Kwon Kyung-won, Mi Haolun, Zhao Xuri, Axel Witsel, Wang Yongpo (Zheng Dalun 79’), Alexandre Pato (Pei Shuai 86’), Sun Ke (Su Yuanjie 90’), Anthony Modeste.

CERES-NEGROS: Toni Doblas, Junior Munoz, Carli de Murga, Manuel Herrera, Jeffrey Christiaens, Kevin Ingreso, Omid Nazari, OJ Porteria (Takumi Uesato 74’), Stephan Schrock (Patrick Reichelt 90’), Mike Ott, Bienvenido Maranon.