မေလးရွားအသင္းေဖာ္ေတြနဲ႔ နည္းျပျဖစ္သူတို႔ကို ခ်ီးက်ဴးေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ဒိုမီနစ္တန္

AFC U-23 ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့ မေလးရွားအသင္း ကစားသမားတစ္ဦး ျဖစ္တဲ့ ဒိုမီနစ္ တန္ဟာ အသင္းေဖာ္ေတြနဲ႔ နည္းျပျဖစ္သူ အြမ္ကမ္ဆီြးတို႔ကို ခ်ီးက်ဴးေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အသင္းရဲ႕ တိုက္စစ္ပိုင္းမွာ ဆာဖာ၀ီရာဆစ္ နဲ႔ ဒန္နီရယ္ ေအမာတို႔ က ေျခစြမ္းျပ ဂိုးေတြသြင္းယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး အသင္းကိုလည္း ကြာတားဖိုင္နယ္ အဆင့္ကိုပုိ႔ေဆာင္ေပး ခဲ့ပါတယ္။ ဒိုမီနစ္တန္ ဦးေဆာင္တဲ့ ေနာက္တန္းကစားသမားေတြကလည္း ၿပိဳင္ဘက္အသင္းေတြရဲ႕ တိုက္စစ္ပိုင္းကို အေကာင္းဆံုး ဟန္႔တားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အသက္ ၂၀ အရြယ္ရွိ မေလးရွားစူပါလိဂ္ကလပ္ JDT အသင္းရဲ႕ ေနာက္ခံကစားသမား တန္ ဟာ လက္ရွိမွာေတာ့ ေပၚတူဂီကလပ္ ဗီလာဗာဒါဆန္ အသင္းမွာ တစ္ရာသီအငွားနဲ႔ သြားေရာက္ကစားမယ့္သူျဖစ္ၿပီး ဒီၿပိဳင္ပြဲမွာ မေလးရွားမီဒီယာေတြရဲ႕ ခ်ီးက်ဴးမႈကို အဓိက ရရွိခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။

မေလးရွားအသင္းဟာ အုပ္စု (C) မွာပါ၀င္ခဲ့ၿပီး အဖြင့္ပြဲစဥ္မွာ အီရတ္ အသင္းကို ၄ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲ႔ ဂိုးျပတ္ရံႈးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယပြဲစဥ္မွာေတာ့ ေဂ်ာ္ဒန္အသင္းနဲ႔ ၁ ဂိုးစီသေရက်ခဲ့ၿပီး အုပ္စုေနာက္ဆံုးပြဲစဥ္မွာ ေဆာ္ဒီအသင္းကို ၁ ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႔ အႏိုင္ယူၿပီး ၿပိဳင္ပြဲမတိုင္ခင္ ပစ္မွတ္ထားခဲ့တဲ့ ကြာတားဖိုင္နယ္အဆင့္ကို တက္ေရာက္ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

A valiant effort by the Malaysians, but their #AFCU23 run comes to an end with a 2-1 defeat to 🇰🇷! #AFCU23 #KORvMAS pic.twitter.com/wNDexFP1Bo

“ၿပိဳင္ပြဲမစတင္ခင္တည္းက နည္းျပ အြမ္ကမ္ဆီြး နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသင္းသားေတြ ကြာတားဖိုင္နယ္ အဆင့္ကို တက္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔ ပစ္မွတ္ထားခဲ့ပါ တယ္။”

“အီရတ္အသင္းကို ရံႈးနိမ့္ခဲ့ေပမယ့္လည္း အသင္းရဲ႕ လမ္းေၾကာင္းမွားေနတယ္လို႔ မခံစားခဲ့ရပဲ ၃ ဂိုးက ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမွားေၾကာင့္ ေပးခဲ့ရတာ ျဖစ္္ၿပီး ေနာက္ဆံုးဂိုးကေတာ့ ဒိုင္ေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေၾကာင့္ေပးခဲ့ရတာပါ”

“ပထမပိုင္းအၿပီးမွာ အေကာင္းဆံုး ပံုစံျပန္လည္ျပသႏို္င္ဖို႔ အသင္းကို လံႈေဆာ္ခဲ့ၿပီး ေဂ်ာ္ဒန္ ၊ ေဆာ္ဒီ အသင္းတို႔နဲ႔ ပြဲစဥ္မွာ ရလဒ္ေကာင္း ျပန္လည္ရယူၿပီး ကြာတားဖိုင္နယ္ကို တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။” ဆိုၿပီး တန္က Fox Sports Asia ကိုေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ကြာတားဖိုင္နယ္အေရာက္မွာေတာ့ ေတာင္ကိုရီးယားအသင္းကို အေရးနိမ့္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲက ထြက္ခြာခဲ့ရေပမယ့္ အေကာင္းဆံုး ပံုစံျပသႏိုင္ခဲ့တဲ့ အသင္းေဖာ္ လူငယ္ ကစားသမားေတြနဲ႔ နည္းျပ ျဖစ္သူတို႔ကို တန္ ခ်ီးက်ဴးေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

“နည္းျပျဖစ္သူက ကၽြန္ေတာ္တို႔အေပၚထားတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ဘယ္ေတာ့မွ မရပ္တန္႔ခဲ့ပါဘူး။ေဆာ္ဒီ အသင္းနဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယားအသင္းတို႔ရဲ႕ ေျခစြမ္းပို္င္း ကြာဟခ်က္ မရွိေၾကာင္း ကို အျမဲေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ယံုၾကည္ခ်က္ သြင္းေပးခဲ့ပါတယ္”

“ဒီမွာ ရရွိခဲ့တဲ့အေတြ႕ အၾကံဳေတြနဲ႔ ေလ့က်င့္ခန္း ေတြက ကလပ္အသင္းကို ျပန္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ အေကာင္းဆံုး အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္မွာပါ။ အသင္းေဖာ္ေတြ ျဖစ္တဲ့ ဇူဖန္ ၊ အန္တိုနီယို နဲ႔ ဖတ္စီရွက္တို႔က ဒီၿပိဳင္ပြဲတြင္းမွာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ေျခစြမ္းပို္င္းတိုးတက္မႈ ရွိေအာင္ အဓိက ကူညီခဲ့တဲ့သူေတြပါ” ဆိုၿပီး ဒီုမီနစ္တန္ ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Johor Darul Ta’zim FC players Mohamed Syamer Kutty Abba, Dominic Tan and Pol Laporta safely departed for Portugal for a year-long loan at Vilaverdensen FC. The three players departed from Changi Airport, Singapore on the 26th of January 2018. All the best. pic.twitter.com/VlWag2Lj6s

— JOHORSouthernTigers (@OfficialJohor) January 26, 2018