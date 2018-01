AFC U-23 ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ေနရာအလိုက္ အေကာင္းဆံုး ၁၁ ဦး

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ AFC U-23 Championship ၿပိဳင္ပြဲကေတာ့ ၿပီးဆံုးသြားခ့ဲၿပီ ျဖစ္ၿပီး ဒီၿပိဳင္ပြဲမွာ ေနရာအလိုက္ ေျခစြမ္းျပသခဲ့တဲ့ ကစားသမား ၁၁ ဦးကို Fox Sports Asia ရဲ႕ အားကစားအယ္ဒီတာ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ Scott Mcltyre က ေရြးခ်ယ္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

တရုတ္ႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ ၃ ပတ္ၾကာ လက္ခံက်င္းပခဲ့တဲ့ ဒီၿပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ ဥဇဘတ္ ကစၥတန္အသင္းက ခ်န္ပီယံဆုကို ရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ထူးျခားခ်က္အျဖစ္ ဗိုလ္လုပြဲစဥ္မွာ ဆီးႏွင္းေတြ ထူထပ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ပထမပိုင္းမွာ အျဖဴေရာင္ ဂ်ာစီ ၀တ္ဆင္ခဲ့တဲ့ ဥဇဘတ္ ကစၥတန္အသင္း ဒုတိယပိုင္းမွာ အျပာေရာင္ကို ေျပာင္းလဲ ၀တ္ဆင္ခဲ့ရပါတယ္။

ဒီၿပိဳင္ပြဲဟာ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံအသင္းေတြရဲ႕ လူငယ္ ၾကယ္ပြင့္ကစားသမားေတြ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေလ့ရွိတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲမွာ ႏိုင္ခ်င္း ရံႈးခ်င္းဆိုတာထက္ လူငယ္ကစားသမားေတြရဲ႕ ေျခစြမ္းပိုင္းတိုးတက္ဖို႔က အဓိက က်ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံအသင္းတြက္ အနာဂါတ္မွာ အားကိုးရမယ့္ ကစားသမားေတြ ေမြးထုတ္ေပးတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲလို႔ ဆိုရမွာပါ။

ဒါ့အျပင္ ေျခစြမ္းပိုင္း အလယ္အလတ္သာ ရွိတဲ့ အသင္းေတြနဲ႔ အသင္းငယ္ေတြရဲ႕ နည္းျပေတြအေနနဲ႔ တိုက္စစ္ပိုင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းေတြမွာ အသင္းႀကီးေတြကို အေကာင္းဆံုး တံု႔ျပန္ကစားႏိုင္ခဲ့သလို သက္ဆိုင္ရာ ေဒသတြင္း ကိုယ္စားျပဳ အသင္းေတြအေနနဲ႔ ပရိသတ္ေတြအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မ်ားစြာေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္ ၁၀ ဆုႏွစ္ တစ္ခုနည္းပါ ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ပံုစံေတြကေန ကြဲထြက္ၿပီ ေဒသတြင္း ထူးခၽြန္တဲ့ လူငယ္ကစားသမားေတြနဲ႔ လူငယ္နည္းျပေတြအတြက္ ပိုမိုတဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြကိုလည္း ဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးတာက ႏိုင္ငံလက္ေရြးစင္ အသင္းႀကီးေတြနဲ႔ အာရွရဲ႕ အင္အားႀကီးကလပ္အသင္းေတြအေနနဲ႔ ၿပိဳင္ပြဲမွာ ေတာက္ပခဲ့တဲ့ လူငယ္ကစား သမားေတြအတြက္ ဘယ္လိုမ်ိဳး ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္မလည္း ဆိုတာကလည္း အေရးပါတဲ့ ေနရာမွာ ရွိေနပါတယ္။

အဓိက လူငယ္စီမံကိန္း ေရးဆြဲမႈကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဒီၿပိဳင္ပြဲမွာ အားလံုးကို အံ့အားသင့္ေစခဲ့တဲ့ အသင္း ၂ သင္းက ကာတာ နဲ႔ ဗီယက္နမ္ ပါ။ ဗီယက္နမ္္ အသင္း ပရိသတ္ေတြက အသင္းေအာင္ျမင္မႈ မရရွိခဲ့တာကိုေတာ့ မခ်ိတင္ကဲ ျဖစ္ေနႏိုင္ေပမယ့္ အသင္းရဲ႕ တိုးတက္ တဲ့ လူငယ္ကစားသမားေတြကို ထိေရာက္တဲ့ နည္းစနစ္ေတြနဲ႔ အံ့၀င္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ နည္းျပ နဲ႔ ေျခစြမ္း ျပသေပးခဲ့တဲ့ လူငယ္ကစားသမားေတြကေတာ့ တကယ္ကို ခ်ီးက်ဴးထိုက္တဲ့ သူေတြပါ။

ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ အေကာင္းဆံုးကစားသမား ၃ ဦးကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပ သြားမွာပါ။အခုေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့တဲ့ ကစားသမား ၁၁ ဦးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အျမင္ခ်င္း မတူညီႏိုင္ေပမယ့္ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ အႀကိဳက္ခ်င္းတူမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါ တယ္။ အသင္းအေနနဲ႔ ၿပိဳင္ပြဲမွာ ဘယ္အဆင့္ထိ ေရာက္ရွိႏိုင္ခဲ့တယ္ ဆိုတာထက္ ကစားသမားတစ္ဦးက အသင္းတြက္ ဘယ္ေလာက္ထိ အေရးပါခဲ့တယ္ ၊ တစ္ဦးခ်င္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ဘယ္ေလာက္ရွိခဲ့တယ္ ဆိုတာနဲ႔ နည္းစနစ္ပိုင္း ဘယ္ေလာက္ထိ တိုးတက္ခဲ့တယ္ဆိုတာေတြ အေပၚမွာ မူတည္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ဒီကစားသမားေတြကလည္း ႏိုင္ငံအသင္းႀကီးေတြ အေပၚမွာ အက်ိဳးျပဳႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

အေကာင္းဆံုး ကစားသမား ဆု (Golden Ball) – အာခရန္ အဖစ္ (ကာတာ)

ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ဂ်င္ဆု အားကစားကြင္းမွာ ပြဲစဥ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဆီးႏွင္းေတြနဲ႔ ဖံုးအုပ္ေနခဲ့ေပမယ့္ ဆီးႏွင္းေတြေပၚမွာ ထင္ရွားတဲ့ ေျခစြမ္းကို ျပသႏုိင္ခဲ့သူကေတာ့ ကာတာ အသင္း ရဲ႕ အဓိက ကစားသမား တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ အာခရန္ အဖစ္ပါ။

အေကာင္းဆံုး စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြနဲ႔ ပရိသတ္ကို ဆြဲေဆာင္ခဲ့ၿပီး ကာတာအသင္းကို အဖစ္ ဆီမီးဖိုင္နယ္ထိ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ေတာင္ပံကစားသမား တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ အဖစ္ဟာ ဒီၿပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ အသင္းရဲ႕ ကြင္းလယ္ကို ေျပာင္းလဲကစားခဲ့ၿပီး အသင္းရဲ႕ ခံစစ္နဲ႔တိုက္စစ္ကို အေကာင္းဆံုး ထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏိုင္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တိက်တဲ့ အျမင္နဲ႔႔ ေပးပို႔မႈေတြက အသင္းကို အဓိက အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး အသင္းရဲ႕ ခံစစ္ တိုက္စစ္ ကစားပံုကို အေကာင္းဆံုး ပံုေဖာ္ေပးႏိုိင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ အေကာင္းဆံုး ကစားသမားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့တာ သံသယ ျဖစ္ရာမရွိသူပါ။

ဒုတိယဆု (Silver Ball) – ငုရင္ကြမ္ဟိုင္ (ဗီယက္နမ္)

ဟႏိြဳင္း FC အသင္းရဲ႕ အကယ္ဒမီထြက္ ကစားသမားျဖစ္ၿပီး ဗီယက္နမ္ အသင္းရဲ႕ မ်ိဳးဆက္သစ္ကစားသမားေတြထဲမွာ နည္းစနစ္ပိုင္း အေကာင္းဆံုး ကစားသမားတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။အသင္းရဲ႕ ကစားကြက္မွာ ေနရာစံုက ကစားႏိုင္သူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၾသစေၾတးလ်အသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္မွာ အသင္းအတြက္ အေရးပါတဲ့ အႏိုင္ဂိုးကို သြင္းယူေပးႏိုင္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ကာတာ အသင္းနဲ႔ ကစားခဲ့တဲ့ ဆီမီးဖိုင္နယ္ပြဲစဥ္မွာ အသင္းကို အသက္ဆက္ေစခဲ့ သူျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္လုပြဲစဥ္မွာလည္း အသင္းတြက္ သြင္းဂိုး ၁ ဂိုးသြင္းယူေပးႏိုင္ခဲ့သူပါ။

တတိယဆု (Bronze Ball) – ဇာဘစ္ဟီလို ယူရင္ေဘာ့ဗ္ (ဥဇဘတ္ ကစၥတန္)

သူ႕ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အေကာင္းဆံုး ကစားသမားထဲက တစ္ဦးဆိုတာကို သံသယျဖစ္ဖြယ္ရွိေပမယ့္ အသင္းတြက္ အေကာင္းဆံုး အက်ိဳးျပဳခဲ့သူ တစ္ဦးပါ။ၿပိဳင္ဘက္ အသင္းကိုထိုးေဖာက္ရာမွာ အသင္္းေဖာ္ေတြ အတြက္ ေနရာလြတ္ေတြ ဖန္တီးေပးႏိုင္တဲ့ တိုက္စစ္မွဴး တစ္ဦးျဖစ္္ၿပီး ၿပိဳင္ဘက္ ေနာက္ခံကစားသမား ေတြထက္ ျမန္ႏႈန္းနိမ့္ပါးတဲ့ ပံုစံနဲ႔ ကစားေလ့ရွိေပမယ့္ အေကာင္းဆံုး ေဘာလံုးရယူမႈေတြ ျပင္ထန္အားပါတဲ့ ကန္ခ်က္ေတြ နဲ႔ အသင္းကို အေကာင္းဆံုး အက်ိဳးျပဳခဲ့သူပါ။

အေကာင္းဆံုး ၁၁ ဦး

ဂိုးသမား – ဘူသီယန္ေဒါင္ (ဗီယက္နမ္)

ဆီမီးဖိုင္နယ္အဆင့္ကို တက္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ခဲ့ ကာတာ ၊ ေတာင္ကိုရီးယား ၊ ဥဇဘတ္ ကစၥတန္ အသင္းေတြရဲ႕ ဂိုးသမားေတြ ျဖစ္တဲ့ အယ္လ္ဘာကာရီ ၊ အာဂါရွဗ္ နဲ႔ ကန္ဟြန္မူတို႔လို အသင္းကို အေကာင္းဆံုး အက်ိဳးျပဳခဲ့တဲ့ ဂိုးသမားကေတာ့ ဘူသီယန္ေဒါင္ပါ။ဒီလို ကစားသမား ၄ ဦးထဲကမွ ဘူသီယန္ေဒါင္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရတာကေတာ့ ဂိုးေပါက္ေရွ႕မွာ ၿပိဳင္ဘက္တိုက္စစ္မွဴး ေတြကန္သြင္းတဲ့ ကန္သြင္းခ်က္ေတြကို ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပင္နယ္တီ အဆံုးအျဖတ္ ၂ ႀကိမ္လံုးမွာ ဗီယက္နမ္အသင္း အႏိုင္ရရွိၿပီး ဗိုလ္လုပြဲတက္ ေရာက္ႏိုင္ဖို႔ အဓိက က်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားျဖစ္ခဲ့တာေၾကာင့္ပါ ။ ဒါ့အျပင္ ဘူသီယန္ေဒါင္ ဟာ မိမိရဲ႕လက္စြမ္းကို ေနာက္ထပ္အဆင့္တစ္ဆင့္ထိ တိုးတက္ ေအာင္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။

ခံစစ္ ညာအစြန္ – မက္သရူးေဒးဗစ္ (မေလးရွား)

ဗီယက္နမ္အသင္းလိုပဲ ဒီၿပိဳင္ပြဲမွာ အာဆီယံေဒသတြင္း ဂုဏ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ အဓိက က်တဲ့ ေနရာကေန ပါ၀င္ခဲ့တဲ့သူကေတာ့ မက္သရူးေဒးဗစ္ပါ။ အသင္းရဲ႕ တိုက္စစ္ကိုလည္း အေကာင္းဆံုး ျဖတ္တင္ေဘာေတြ နဲ႔ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့ ေဒးဗစ္ကေတာ့ ခံစစ္ပိုင္းမွာ လည္း အယံုၾကည္ရဆံုး ကစားသမားဆိုတာကို ၿပိဳင္ပြဲတစ္ေလ်ာက္ ျပသႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဗဟုိခံစစ္ – ေဒါ့စ္တြန္ဘတ္ တာဆူေနာ့ဗ္ (ဥဇဘတ္ ကစၥတန္)

ပထမဆံုး ပြဲစဥ္မွာ ပံုစံေကာင္း မျပသႏိုင္ခဲ့တဲ့ တာဆူေနာ့ဗ္ကေတာ့ ေနာက္ပိုင္းပြဲ စဥ္ေတြမွာ အသင္းတြက္ ခ်ီးက်ဴးရေလာက္တဲ့ ေျခစြမ္းမ်ိဳး ျပသခဲ့ပါတယ္။ ခ်ိန္သားကိုက္ ဖ်တ္ထုတ္မႈေတြကို အေကာင္းဆံုး ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သလို တစ္ဦးခ်င္း ထိန္းခ်ဳပ္ရာမွာ နဲ႔ အျမင့္ေဘာ ရွင္းလင္းရာမွာ ထူးခၽြန္တဲ့သူတစ္ဦးပါ။ ကြင္းလယ္ နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ရာမွာလည္း ယံုၾကည္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ ေဘာလံုးေပးပို႔ႏိုင္သူ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗဟိုခံစစ္ – ဂါအို ဇြန္ယီ (တရုတ္)

အုပ္စုေနာက္ဆံုး ပြဲစဥ္မွာ တစ္ဦးအနီကဒ္နဲ႔ ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရၿပီး ကာတာအသင္းရဲ႕ ေက်ာ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရတဲ့ တရုတ္အသင္းမွာ ဂါအိုေလာက္ ေျခစြမ္းျပသႏိုင္တဲ့ ကစားသမား မရွိခဲ့ပါဘူး။ လံုး၀အမွားကင္းတဲ့ ကစားသမား တစ္ဦးလို႔ မဆိုႏိုင္ေပ မယ့္ အသင္းရဲ႕ ေနာက္တန္းတည္ေဆာက္မႈမွာ အဓိက က်ခဲ့သူ ျဖစ္ၿပီး အေကာင္းဆံုး ရွင္းထုတ္မႈေတြနဲ႔ တစ္ဦးခ်င္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ ကစားသမားတစ္ဦးလို႔ေတာ့ ဆိုရမွာပါ။ အသင္းရဲ႕ ေနာက္တန္းမွာ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ အတက္ႏိုင္ဆံုး အမွားကင္းကင္းကစားႏုိင္သူလို႔ ဆိုရမွာပါ။

ခံစစ္ ဘယ္အစြန္ – ဆိုေယာင္ေဂ်း (ေတာင္ကိုရီးယား)

ဗိုလ္လုပြဲစဥ္နဲ႔ ကပ္ၿပီးလြဲေခ်ာ္္ခဲ့ရတဲ့ ေတာင္ကိုရီးယားအသင္းတြက္ ေျခစြမ္းျပသခဲ့သူ ကေတာ့ ဆိုေယာင္ေဂ်းပါ အသင္းေဖာ္ေတြ လိုအပ္ခ်ိန္မွာ တစ္ဦးခ်င္း ဖ်တ္ထုတ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အေကာင္းဆံုး ေနရာယူမႈေတြနဲ႔ ၿပိဳင္ဘက္ အသင္းေတြရဲ႕ ဖ်တ္တင္ေဘာေတြကို တားဆီးခဲ့သူ တစ္ဦးပါ။ ဂ်ာမနီ ကလပ္အသင္းမွာ ကစားေနခဲ့တဲ့ ဆိုေယာင္ေဂ်းဟာ အေကာင္းဆံုး လူကပ္ ကစားပံုကို ျပသႏိုင္ခဲ့ၿပီး တိုက္စစ္အတြက္လည္း အဓိက ေမာင္းႏွင္အား ျဖစ္ခဲ့ပါ တယ္။

ညာေတာင္ပံ – ငုရင္ကြမ္ဟိုင္ (ဗီယက္နမ္)

နည္းစနစ္အေကာင္းဆံုး ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ေရွးဆန္တဲ့နည္းစနစ္ပိုင္းနဲ႔ လည္းအံ့၀င္ေအာင္ကစားႏိုင္သူတစ္ဦးပါ။ စိတ္ဓါတ္ပိုင္း ျမင့္မားသူတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး အသင္းအတြက္ အေရးပါတဲ့ သြင္းဂိုးေတြကို အသင္းေဖာ္ ငုရင္ ကြမ္ေဖာင္နဲ႔ တြဲဖက္ ၿပီး သြင္းယူေပးႏိုင္တဲ့ ကစားသမားျဖစ္ပါတယ္။ တိုက္စစ္ပိုင္းမွာလည္း အေကာင္းဆံုး ပ့ံပိုးကစားႏိုင္တဲ့ ဟႏိြဳင္း FC အကယ္အဒီထြက္ ကစားသမားတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။

ကြင္းလယ္ – ဆမ္ရိုဘီေကာ့ဗ္ (ဥဇဘတ္ ကစၥတန္)

၄-၂-၃-၁ ကစားကြက္နဲ႔ကစားခဲ့တဲ့ ဥဇဘတ္ ကစၥတန္အသင္းရဲ႕ သံုးေယာက္တန္း ကြင္းလယ္မွာ တိုက္စစ္အတြက္ အဓိက ပံုေဖာ္ေပးခဲ့တဲ့ ကြင္းလယ္ကစားသမား တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး တိက်တဲ့ အေ၀းကန္ခ်က္ေတြ ကန္သြင္းႏိုိင္သူ တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ကြင္းလယ္ခံစစ္ကစားသမားေတြကိုလည္း အေကာင္းဆံုး အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ခဲ့သူ ျဖစ္ၿပီး အသင္းေဘာလံုးဆံုးရံႈးေန ခ်ိန္မွာ ကစားကြက္ကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္သူျဖစ္ၿပီး ခ်န္ပီယံ ဥဇဘတ္ ကစၥတန္အသင္းရဲ႕ အဓိက ကစားသမားတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ကြင္းလယ္ – အာခန္ အဖစ္ (ကာတာ)

ဘယ္ေတာင္ပံမွာ တရုတ္အသင္းရဲ႕ ေတာင္ပံကစားမသား ၀ီရွိဟိုကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာ ေၾကာင့္ အဖစ္ကို ကြင္းလယ္မွာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အသင္းရဲ႕ ခံစစ္ တိုက္စစ္ ကစားပံုကို အေကာင္းဆံုး ခ်ိန္သားကိုက္ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္တဲ့ကစားသမား တစ္ဦးပါ။ ၂၀၂၂ ကမာၻ႕ဖလား အိမ္ရွင္ ကာတာ အသင္းရဲ႕ အဓိက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကစားသမားျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္ေတာင္ပံ – ၀ီရီွဟို (တရုတ္)

ေဘာလံုး ရယူပံု ေျပးလႊားပံု နဲ႔ ကစားဟန္ေတြက ခရစၥတီယာႏို ရိုနယ္ဒို ေနာက္တစ္ဦးလို႔ ဆိုရမယ့္ ပုံစံပါ။ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ကစားပံုနဲ႔ ၿပိဳင္ဘက္ေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ရာမွာ အနည္းငယ္ လိုအပ္ခ်က္ရွိခဲ့ေပမယ့္ ၿပိဳင္ဘက္ ေနာက္တန္းေတြ ကို အေကာင္းဆံုး ဖိအားေပးႏိုင္ခဲ့သူပါ။ အိုမန္အသင္းကို အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ အဖြင့္ပြဲစဥ္ မွာ အသင္းတြက္ ဂုိးဖန္တီးမႈ ၂ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ကိုယ္တိုင္လည္း တစ္ဂိုး သြင္းယူခဲ့ပါတယ္။ ဥဇဘတ္ ကစၥတန္အသင္းနဲ႔ ကစားခဲ့တဲ့ ဒုတိယ ပြဲစဥ္ မွာလည္း အသင္းတြက္ ေျခပဂိုးရရွိဖို႔ အနီးစပ္ဆံုး အေျခအေနေရာက္ရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့သူပါ။

တိုက္စစ္ – ဇာဘစ္ဟီလို ယူရင္ေဘာ့ဗ္ (ဥဇဘတ္ ကစၥတန္)

အထက္မွာ ဆိုခဲ့သလို ၿပိဳင္ပြဲရဲ ေအးေဆးတည္ၿငိမ္ဆံုး ကစားသမားတစ္ဦးပါ။ ေဘာလံုးရယူရာမွာ ျမန္ႏႈန္ျမင့္ ကစားသမားတစ္ဦးမဟုတ္ေပမယ့္ အခြင့္အေရးေတြ ရယူၿပီး ၿပိဳင္ဘက္ေနာက္တန္းကို ဂိုးဧရိယာ ထိပ္မွာ အလုပ္ရႈပ္ ေစသူျဖစ္ၿပီး အသင္းေဖာ္ေတြအတြက္ အခြင့္အေရးေတြ ဖန္တီးေပးႏိုင္သူျဖစ္ၿပီး ဥဇဘတ္ ကစၥတန္အသင္းရဲ႕ ေတာက္ပလာမယ့္ လူငယ္ကစားသမားတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။

🇶🇦 Almoez Ali is the #AFCU23 Top Goalscorer with 6⃣ goals! pic.twitter.com/1ClzLBYfMi

— #AFCU23 (@theafcdotcom) January 27, 2018