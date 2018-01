ဗီဇာ ျပႆနာ နဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ဆီရက္စ္ နီဂရို႕စ္

အာရွခ်န္ပီယံလိဂ္ ေျခစစ္ပြဲ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနတဲ့ ဆီရက္စ္ နီဂရို႕စ္ အသင္း အေနနဲ႔ တရုတ္ႏိုင္ငံကို သြားေရာက္ၿပီး ေျခစစ္ပြဲ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ကို သြားေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔အတြက္ ဗီဇာ အခက္အခဲနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္္။

ေျခစစ္ပြဲ ဒုတိယအဆင့္မွာ ၾသစေၾတးလ် ကလပ္အသင္းျဖစ္တဲ့ ဘရစၥဘိန္း ရိုအာ အသင္းကို အႏိုင္ရယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဖီလစ္ပိုင္ ကလပ္အသင္းျဖစ္တဲ့ ဆီရက္စ္ နီဂရို႕စ္ အသင္းအေနနဲ႔ ေျခစစ္ပြဲ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ကို အႏိုင္ရယူၿပီး အုပ္စုအဆင့္ကို တက္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ပစ္မွတ္ထားေနပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ေျခစစ္ပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားဖို႔အတြက္ တရုတ္ႏိုင္ငံကို ၾကာသပေတးေန႔မွာ သြားေရာက္ဖို႔ ျပင္ဆင္ထားခဲ့ေပမယ့္ လက္ရွိအခ်ိန္္မွာေတာ့ ဆီရက္စ္အသင္း ဗီဇာ အခက္အခဲနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။

ဒီအတြက္ ဆီရက္စ္အသင္းအေနနဲ႔ အကူအညီမ်ားစြာကို ေတာင္းခံခဲ့ေပမယ့္ အဆင္မေျပမႈေတြ ရွိေနခဲ့တာေၾကာင့္ တီရန္က်င္း ကြမ္ဂ်ီယန္ အသင္းနဲ႔ ကစားရမယ့္ ပြဲစဥ္ကို ေရႊ႕ဆိုင္းေပးဖို႔ အာရွေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ ပါတယ္။

ၾသစေၾတးလ်မွာ ဘရစၥဘိန္း ရိုအာ အသင္းနဲ႔ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခ့ဲရၿပီး ျပန္ေရာက္ေရာက္ခ်င္းမွာ ဗီဇာ ရရွိဖို႔အတြက္ မနီလာမွာ ရွိတဲ့တရုတ္သံရံုးကို သက္ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတန္းေတြ တင္ျပခဲ့ေပမယ့္ ဒီတစ္ပတ္အတြင္း ဗီဇာထုတ္ ေပးဖို႔အတြက္ အခ်ိန္မလံုေလာက္ဘူးလို႔ဆိုခဲ့တာေၾကာင့္ အေစာဆံုး ဗီဇာ ရရွိႏိုင္တဲ့ ေန႔ရက္က လာမယ့္ တနလၤာေန႔က အေစာဆံုး ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္္။

ဖီလစ္ပိုင္ကေန တရုတ္ႏိုင္ငံကို သြားေရာက္ရာမွာ တစ္ညလံုး ေလယာဥ္စီးၿပီး သူတို႔ရဲ႕ အဓိကပြဲစဥ္အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရာမွာ ညမအိပ္ရပဲ ကစားသမားေတြ အေနနဲ႔ ေလ့က်င့္ခန္းအစီအစဥ္ေတြကို ျပဳလုပ္ရဖြယ္ရွိေနတာေၾကာင့္ ျဖစ္လာမယ့္ ရလဒ္ေတြအတြက္ ကစားသမားေတြက ယံုၾကည္မႈမရွိဘူးလို႔ ဆိုခဲ့ပါ တယ္။

Fox Sports Asia နဲ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အင္တာဗ်ဴးမွာေတာ့ ဆီရက္စ္အသင္းနည္းျပ ဗီဒါကိုဗစ္က ဒီအေျခအေနဟာ ရူးမိုက္တဲ့ အေျခအေနတစ္ခုလို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါ တယ္။

“ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခ်ိန္မလံုေလာက္မႈနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ၾသစေၾတးလ်ကေန ဖီလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကို ၁၀ နာရီေလယာဥ္စီးခဲ့ရၿပီး ေသာၾကာေန႔ မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပန္ေရာက္ခဲ့တာပါ”

“တရုတ္သံရံုးကေတာ့ ပတ္စပို႔စ္ အားလံုးကို ဗီဇာရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ေသာၾကာေန႔ ျဖစ္ေနခဲ့လို႔ ဒီတစ္ပတ္တြင္းမွာ ဗီဇာ ထုတ္ေပးဖို႔ အတြက္ လံုေလာက္တဲ့ အခ်ိန္မရွိဘူးလို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္”

“တကယ္လို႔ ဗီဇာကို တနလၤာေန႔မွသာ ရရွိခဲ့တယ္ဆိုရင္ တစ္ညလံုး ေလယာဥ္စီးၿပီး ၿပိဳင္ပြဲယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ မနက္ပိုင္းမွ တရုတ္ႏိုင္ငံကို ေရာက္ရွိမွာပါ။ ကစားသမားေတြအေနနဲ႔ အိပ္ခ်ိန္လံုး၀ရွိမွာ မဟုတ္သလို ေလ့က်င့္ခန္းအစီအစဥ္ ေတြလည္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ပဲ ပြဲကိုယွဥ္ၿပိဳင္သြားရမယ့္ ပံုစံျဖစ္ေနပါတယ္”

“ဘယ္အရာမွ ျပင္ဆင္ခ်ိန္မရွိတဲ့အတြက္ ပြဲကိုခက္ခက္ခဲခဲ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားရမွာ ျဖစ္ၿပီး အဆိုးရြားဆံုး အေျခအေနနဲ႔ ရင္ဆိုင္သြားရႏိုင္ပါတယ္” ဆိုၿပီး ဗီဒါကိုဗစ္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္္။

History for Philippine Football club. A Big win for Ceres Negros FC against Brisbane Roar FC. @cedelfptINQ @Bienvecadiz86 @DugoutPH @risto1969 @pplosada pic.twitter.com/WruWc5rIXP

လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အခက္အခဲေတြအရေတာ့ ဆီရက္စ္အသင္းအေနနဲ႔ အဂၤါေန႔မွသာ တရုတ္ႏိုင္ငံကို ေရာက္ရွိမွာျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲကို ညေနဘက္ က်င္းပသြားမွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ၇ နာရီ ၈ နာရီခန္႔သာ အနားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗီဒါကိုဗစ္က ဒီအေျခအေနကက မိမိတို႔အသင္း ကိုယ့္ကိုကိုယ္ သတ္ေသသလို ျဖစ္ေစတဲ့ အေျခအေနလို႔ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၿပိဳင္ဘက္ႏွစ္သင္း အေကာင္းဆံုး ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားႏိုင္ဖို႔ အာရွေဘာလံုး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ပြဲေရႊ႕ဆိုင္းေပးဖို႔ အႏူးအညြတ္ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ထိပ္တန္းအသင္းႀကီးတစ္သင္း မဟုတ္တဲ့ အတြက္ ပြဲမွာ အေကာင္းဆံုး ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားႏိုင္ဖို႔အတြက္ ခရီးပန္းမႈ ကိုလည္းထည့္တြက္ရမယ္လို႔ နည္းျပကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

“အမွန္တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အခ်ိန္ေတြပိုလိုတယ္ဆိုတာကို သူတို႔ေတြ နားလည္သင့္ပါတယ္။တစ္ပတ္အတြင္းမွာ ႏိုင္ငံ၂ ခုကိုသြားေရာက္ဖို႔ ဗီဇာ နဲ႔ အရာအားလံုးကို ျပင္ဆင္ရတာ လံုေလာက္တဲ့ အခ်ိန္တစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး။”

“ဒါ့အျပင္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွာက အႏုတ္ ၁၁ ဒီဂရီထိ ရာသီဥတုက ေအးစက္ေနၿပီး ဖီလစ္ပိုင္မွာေတာ့ ၃၅ ဒီဂရီထိ ရာသီဥတုက ပူျပင္းေနပါတယ္။ မတူညီတဲ့ ရာသီဥတု ၂ ခုမွာ အဆင္ေျပႏိုင္ဖို႔အတြက္ တျခားအသံုးအေဆာင္ေတြကိုလည္း ျပင္ဆင္ရမွာ ျဖစ္ၿပီး ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲကိုလည္း ရင္ဆိုင္ရဦးမွာပါ”

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအစိုးရအပါအ၀င္ အကူအညီေတာင္းလို႔ရတဲ့သူအားလံုးကို ဗီဇာ ကိစၥအတြက္ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ေပမယ့္ အဆင္မေျပခဲ့တာေၾကာင့္ အာရွေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ထံကို ပြဲေရႊ႕ဆိုင္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုထားရပါတယ္”

“အာရွေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒါမွမဟုတ္ အာရွခ်န္ပီယံလိဂ္ ပြဲ တာ၀န္ရွိသူေတြအေန နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတြက္ မွ်တတဲ့ အေျခအေနရရွိေအာင္ ပြဲကို တစ္ရက္ ဒါမွဟုတ္ ႏွစ္ရက္ေရႊ႕ဆိုင္းၿပီး ကူညီေပးႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္”

ၾသစေၾတးလ်ကလပ္ အသင္းျဖစ္တဲ့ ဘရစၥဘိန္းရိုအာအသင္းကို ၃ ဂိုး ၂ ဂိုးနဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့တာဟာလည္း ၿပိဳင္ဘက္အသင္း အေနနဲ႔ ဆီရက္စ္အသင္းကို ေလ်ာ့တြက္ခဲ့လို႔ ဆိုၿပီးနည္းျပ ဗီဒါကိုဗစ္က ယံုၾကည္ေနပါတယ္။

Tuesday night will live long in the memory of 🇵🇭@CeresNegrosFC after they advanced to the play-off round in @TheAFCCL🌏🏆#ClubWC

➡️https://t.co/7TSkUuPEhJ pic.twitter.com/vud1G9b1oX

— FIFA.com (@FIFAcom) January 25, 2018