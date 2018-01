ဗိုုလ္လုုပြဲမွာ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ေပမယ့္ အာဆီယံေဒသေတြရဲ႕ စြမ္းရည္မနိမ့္ေၾကာင္းျပသခဲ့တဲ့ ဗီယက္နမ္

ဗီယက္နမ္အသင္းအေနနဲ႕ ၂၀၁၈ ေအအက္ဖ္စီ ယူ-၂၃ ျပိဳင္ပြဲမွာ ဗိုုလ္လုုပြဲဆီတက္လွမ္းနိုုင္ ခဲ့ျပီး ဒုုတိယေနရာနဲ႕ အဆံုုးသတ္ခဲ့ရတာဟာ ေျပာစမွတ္ ပံုုျပင္တစ္ခုုေတာ့ မဟုုတ္နိုုင္ပါဘူး။ ၂၀၁၈ ေအအက္ဖ္စီ ယူ-၂၃ ျပိဳင္ပြဲမွာ စစ္မွန္တဲ့ ဆုုတံဆိပ္တစ္ခုုနဲ႕ ထုုိက္တန္ခဲ့တယ္ဆုုိတာ ကိုု ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ ယံုုၾကည္ထားပါတယ္။

ကစားအားမွ်ေျခကိုု သံုုးသပ္ၾကည့္ပါစိုု႕ ။ ဥဇဘတ္ကစၥတန္ အသင္းဟာ တကယ္ပဲ ေအအက္ဖ္စီ ယူ-၂၃ ျပိဳင္ပြဲမွာ ဗိုုလ္စြဲဖိုု႕ ထိုုက္တန္တဲ့ ေျခစြမ္းေျခစမ်ိဳးရွိခဲ့ပါတယ္။ ထုုိက္တန္တဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြနဲ႕အတူ ခ်န္ပီယံဆုုိကုိ သိမ္းပိုုက္နုုိင္ခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဥဇဘက္ကစၥတန္ အသင္းအတြက္ အဖိုုးတန္အနိုုင္ဂိုုးကိုု ပြဲကစားခ်ိန္(၁၁၈)မိနစ္မွာ ဆီဒိုုေရာ့ဗ္ က ေခါင္းတိုုက္သြင္းယူေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဥဇဘက္ကစၥတန္အသင္းရဲ႕ ခ်န္ပီယံဆုုရရွိခဲ့ျခင္းနဲ႕ ဗီယက္နမ္အသင္းရဲ႕ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ ေအာင္ျမင္မႈ ကိုု ယွဥ္ၾကည့္မယ္ဆိုုရင္ နည္းနည္းေလးေတာ့ကြဲျပားေနပါတယ္။ ကမၻာ့ဖလား ေျခစစ္ပြဲမွာ အျမဲတမ္း ေနရာတစ္ခုုထိေရာက္ရွိေနက် ဥဇဘက္ကစၥတန္အသင္းဟာ ဗီယက္ နမ္အသင္းကိုု ထင္ထားသလိုု အျပတ္အသတ္အနိုုင္မရခဲ့ပါဘူး။ ဗီယက္နမ္အသင္းဟာ ဗိုုလ္လုုပြဲတက္ျပီဆိုုကတည္းက နုုိင္ငံတြင္းမွာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာျပည္သူေတြ လမ္းမ ေတြေပၚမွာ ေအာင္ပြဲခံခဲ့ၾကသလိုု အာဆီယံေဒသတြင္းတစ္နိုုင္ငံတည္းေသာ ကိုုယ္စားျပဳ အသင္းျဖစ္လိုု႕ ေဒသတြင္းနုုိင္ငံေတြကလည္း ခ်ီးက်ဴးေထာပနာျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။

ဗီယက္နမ္အသင္းဟာ သူတိုု႕ေပးနိုုင္သမွ်ေသာ အင္အားေတြကိုု ခ်ျပခဲ့ေပမယ့္လည္း ေနာက္ဆံုုးဗိုုလ္လုုပြဲစဥ္မွာ အနိုုင္မရခဲ့ပါဘူး။ ဒါက ၾကီးမားတဲ့ အရံႈးလိုု႕ ေျပာလိုု႕မရပါဘူး။

😢 The 🇻🇳 players paying tribute to their loyal fans, who have backed them all tournament.#AFCU23 #VIEvUZB pic.twitter.com/Hii5eWFJZT — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 27, 2018

အနည္းဆံုုးေတာ့ ဗီယက္နမ္အသင္းသားေတြဟာ နွင္းေတြထူထပ္စြာဖံုုးအုုပ္ေနတဲ့ ကြင္းထဲမွာ ဗိုုလ္လုုပြဲစဥ္တစ္ခုုကိုု ကစားခဲ့နုုိင္တာေပါ့။ ဗီယက္နမ္နိုုင္ငံတြင္းမွာပင္ ရာသီဥတုုက ကြဲျပားတဲ့ အေလ့အထရွိပါတယ္။ ဗီယက္နမ္နိုုင္ငံရဲ႕ ေတာင္ဘက္ျခမ္းကိုု ေဆာင္းတြင္းဘက္သြားခဲ့မယ္ ဆိုုရင္ ပူျပင္းတဲ့ေနေရာင္ေအာက္မွာ ျပည္တြင္းျဖစ္ဘီယာထုုိင္ေသာက္ေနသူတခိ်ဳ႕ကိုုေတြ႕ရ မွာျဖစ္ျပီး ဗီယက္နမ္ေျမာက္ပိုုင္း(ဟႏြိဳင္း) ကိုု သြားမယ္ဆိုုရင္ေတာ့ ခုုိက္ခိုု္က္တုုန္ေနတဲ့ ရာသီ ဥတုုကိုု ထိေတြ႕ခြင့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေျပာရမယ္ဆိုုရင္ ၂၀၁၈ ေအအက္ဖ္စီ ယူ – ၂၃ ျပိဳင္ပြဲရဲ႕ ဗိုုလ္လုုပြဲစဥ္ဟာ ကစားသမား ၊ ဒိုုင္အဖြဲ႕ ၊ ပရိသတ္ေတြအတြက္ တကယ့္ကိုု ခက္ခဲတဲ့ ရာသီဥတုုေအာက္မွာရွိခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္ျဖစ္ ပါတယ္။ ပထမပိုုင္းအျပီး ကြင္းအတြင္းမွ နွင္းခဲေတြကိုု ဖယ္ရွားရတဲ့ volunteers မ်ားအတြက္ လည္း တကယ့္ကိုုပင္ခက္ခဲခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဒါက ထပ္ျပီးရဖုုိ႕ ခဲယဥ္းတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြပါ။ ျပီးခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္လံုုးမွာ ကစားသမားေတြအတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာခရီးစဥ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေတာင္နဲ႕ေျမာက္ ကြဲျပားေနတဲ့ နုုိင္ငံတစ္ခုုမွာ လာေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ရာမွာ သူတိုု႕အသင္းအတြက္ အနည္း နဲ႕အမ်ား အခက္အခဲေတြရွိမွာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အားလံုုးက စုုစုုစည္းစည္းနဲ႕ နုုိင္ငံ့ဂုုဏ္ေဆာင္ ဖိုု႕ ၾကိဳးစားခဲ့ၾကပါတယ္။

ဗီယက္နမ္မွာ လတ္တေလာအတြင္း လုုပ္ေဖာ္ကိုုင္ဘက္ သူငယ္ခ်င္းေတြၾကား ၊ စားေသာက္ ဆိုုင္ေတြ ၊ ဘတ္စ္ကားဂိတ္ေတြ ၊ ေဘာလံုုးပြဲ တစ္ခါမွ မၾကည့္ဘူးသူေတြပင္ အသင္းရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈကိုု ေခါင္းစဥ္ၾကီးတစ္ရပ္အေနနဲ႕ ေျပာေနၾကပါတယ္။ ဗီယက္နမ္ေဘာလံုုး အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ကတာ၀န္ရွိသူေတြကလည္း သူတိုု႕ရဲ႕ မဟာေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ေျပာဆိုုေဆြးေႏြးခဲ့ၾက မွာပါ။

No game played here but ⚽️ drives the entire nation together. Players gave everything. Applaud Vietnam 🇻🇳 for going this far, and so close. Congrats to Uzbekistan 🇺🇿 pic.twitter.com/3XTKSU1aX2 — Benjamin Tan (@footballbentan) January 27, 2018

ဒီေအာင္ျမင္မႈဟာ နုုိင္ငံတြင္းက ကေလးသူငယ္ေတြကိုု ငယ္စဥ္ကတည္းက ေဘာလံုုးကန္ဖိုု႕ ဆြဲေဆာင္မႈတစ္ခုုအေနနဲ႕ အသံုုးခ်ဖိုု႕ ေမွ်ာ္လင့္လိုု႕ရပါတယ္။ အားကစားေလာကနဲ႕ ေ၀းကြာေန တဲ့ လူတန္းစားတစ္ရပ္အတြက္ အားကစားအသိုုက္အ၀န္းမွာ ျပန္လည္ပါ၀င္လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္ဖိုု႕ ေမွ်ာ္လင့္လိုု႕ရသလိုု ကစားသမားေတြအတြက္ကလည္း ဒီျပိဳင္ပြဲမွာ သူတိုု႕ၾကိဳးစား ခဲ့တဲ့ စြမ္းေဆာင္မႈေတြအေပၚမူတည္ျပီး ျပည္ပကလပ္ေတြရဲ႕ ကမ္းလွမ္းမႈေတြကိုု ေမွ်ာ္လင့္လိုု႕ ရပါတယ္။

ဗီယက္နမ္အသင္းသာ ခ်န္ပီယံျဖစ္ခဲ့ရင္ သမိုုင္းေကာင္းတစ္ခုုကိုုေရးထိုုးနိုုင္မွာျဖစ္ေပမယ့္ လည္း ဗိုုလ္မစြဲနိုုင္ခဲ့လိုု႕လည္း ျပႆနာမရွိပါဘူး။ သူတုုိ႕ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈအစစ္က လက္၀ယ္ပိုုင္ ဆိုုင္ရခဲ့ျပီ မဟုုတ္ပါေလာ။ သူတိုု႕ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈအတိုုင္းအတာဟာ ေနာင္မ်ိဳးဆက္ ေနာင္လာ ေနာက္သားေတြအတြက္ လက္ညိဳးထိုုးျပစရာ အေမြအနွစ္တစ္ခုုအျဖစ္ မွတ္ေက်ာ္တင္နိုုင္ခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္က အာဆီယံအသိုုက္အ၀န္းမွာ ေဘာလံုုးေလာက အဆင့္အတန္းနိမ့္ တယ္ဆိုုျပီး သတ္မွတ္ခံခဲ့ရတာေတြကိုုေခ်ဖ်က္ျပီး အင္အားၾကီးမားသထက္ ၾကီးမားလာခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္ကဆိုုရင္ ဗီယက္နမ္အသင္းဟာ ဂိုုးျပတ္မရံႈးရင္ဘဲ ကံေကာင္းလွျပီဆိုုတဲ့ အဆင့္ အေန အထားေတြရွိခဲ့ဘူးပါတယ္။

🇻🇳Vietnam U23 can hold their heads high, what an amazing journey from this young group of players. The future of 🇻🇳football is certainly a bright one & congratulations to Uzbekistan 🇺🇿on a fine tournament. #AFCU23 #vietfootball — Vietnam football (@soccervietnam) January 27, 2018

အခုုဆိုုရင္ ဗီယက္နမ္ ၊ မေလးရွား အသင္းေတြဟာ အာဆီယံမွာ အဆင့္အတန္း ေခသူမဟုုတ္ ဆိုုတာကိုု ျပသနိုုင္ခဲ့ျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူကမွာေတာ့ အနာဂတ္ ျပိဳင္ပြဲတိုုင္းမွာ ခ်န္ပီယံဆုု ခ်ည္းပဲ ရယူ ရမယ္ဆိုုျပီး မမွန္းထားၾကပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေအာင္ျမင္မႈ အတုုိင္းအတာတစ္ခုု ရယူနုုိင္တယ္ဆိုုတာကိုုေတာ့့ မွန္းလိုု႕ရပါေသးတယ္။ ဗီယက္နမ္အေနနဲ႕ ဂ်ပန္ ၊ ကိုုးရီးယား တိုု႕လိုု ေအာင္ျမင္မႈရနုုိင္ပါတယ္။ ဒီလိုုအသင္းေတြနဲ႕ အဆင့္ကြာဟမႈေတြကေတာ့ အရင္ေလာက္ အရမ္းအလွမ္းအကြာၾကီးမဟုုတ္ေတာ့ပါဘူး။ အာဆီယံေဒသတြင္းက အသင္း ေတြရဲ႕ အဆင့္တစ္ခုုမွေအာင္ျမင္နိုုင္မႈကိုု ၾကိဳတြက္လိုု႕မရေတာ့ပါဘူး။

ဒါဟာ တရုုတ္ကေနဗီယက္နမ္အသင္း သယ္ေဆာင္နိုု္င္ခဲ့တဲ့ တကယ့္ေအာင္ျမင္မႈပဲျဖစ္ပါ တယ္။ သူတုုိ႕ရဲ႕ ယံုုၾကည္မႈ ၊ သူတိုု႕ရဲ႕ ၾကိဳးစားအားထုုတ္မႈေတြဟာ အာဆီယံေဒသတြင္းက က်န္တဲ့ အသင္းေတြအတြက္ အားက်ဂုုဏ္ယူစရာပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသားလိုုက္ရပါသည္။