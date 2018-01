ဗီယက္နမ္အသင္းကို အႏိုင္ရရွိၿပီး ခ်န္ပီယံ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဥဇဘတ္ ကစၥတန္ အသင္း

တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ 2018 AFC U-23 Championship ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ဗိုလ္လုပြဲစဥ္မွာေတာ့ ဥဇဘတ္ ကစၥတန္အသင္း က ဗီယက္နမ္အသင္းကို အခ်ိန္ပို ပြဲကစားခ်ိန္အတြင္းမွာ ၂ ဂိုး ၁ ဂိုး ရလဒ္ နဲ႔ အႏိုင္ယူၿပီး ခ်န္ပီယံဆုကို ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားေနစဥ္အတြင္းမွာ ဆီးႏွင္းမ်ား ထူထပ္စြာ က်ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဥဇဘတ္ ကစၥတန္ အသင္း ပြဲအစ ၈ မိနစ္မွာပဲ ဦးေဆာင္ဂိုးစတင္သြင္းယူ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေဒါ့စတြန္ဘတ္ ကမ္ဒါေမာ့ဗ္ ရဲ႕ ေထာင့္ကန္ေဘာ ေပးပို႔မႈကေန ရူစတန္ဂၽြန္ အက္ရွာမာေတာ့က ဗီယက္နမ္ကစားသမား ဘူသီရန္ေဒါင္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ကာ အနိမ့္ေဘာ ေခါင္းတိုက္ သြင္းယူႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္္။

Ashurmatov gets away from his marker and heads home the corner.

ပထမပိုင္း ၿပီးဆံုဖို႔ ၄ မိနစ္အလိုမွာေတာ့ ဗီယက္နမ္အသင္းတြက္ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ေလ်ာက္ ေျခစြမ္းျပသေနခဲ့တဲ့ ကစားသမား ငုရင္ကြမ္ဟိုင္က ေျခပဂိုးသြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။ ဥဇဘတ္ ကစၥတန္အသင္း ဂိုး ဧရိယာထိပ္ကေန ရရွိခဲ့တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေဘာကို ဂိုးထဲ တိုက္ရိုက္ကန္သြင္းၿပီး သူ႔ရဲ႕ ဒီၿပိဳင္ပြဲတစ္ေလ်ာက္ ၅ ဂိုးေျမာက္ သြင္းဂိုး ကို သြင္းယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

Quang Hai draws his side level with a stunning free kick! #AFCU23 #VIEvUZB pic.twitter.com/yJOJZqq0fW

ဥဇဘတ္္ ကစၥတန္အသင္း အေနနဲ႔ ဒုတိယပိုင္း ျပန္လည္စတင္ခ်ိန္မွာ ပိုမိုတိုက္စစ္ဆင္ကစားခဲ့ၿပီး ၅၄ မိနစ္မွာ ဆီဒီေကာ့ဗ္ ရဲ႕ ကန္သြင္းခ်က္ကို တီရန္ေဒါင္ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဇာဘီကီလို ယူရီေဘာ့ဗ္ကလည္း ၆ ကိုက္စည္း အတြင္းမွာ ရရွိခဲ့တဲ့ အခြင့္အေရးကို အသံုးမခ်ႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္ အသင္း သက္သာခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္ ၁၁၅ မိနစ္မွာေတာ့ ဗီယက္နမ္ ကစားသမား လူ၀န္ရွန္တာရြန္ ဂိုးဧရိယာထဲမွာ အနီးကပ္ေခါင္းတိုက္ခြင့္ ရရွိခဲ့ေပမယ့္ ဂိုးတုိင္နဲ႔ ကပ္ၿပီး လြဲေခ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။

119′ GOAL! 2-1 🇺🇿

WOW! Is that the winner?

Sidorov, who just came on, nods home from the corner to break 🇻🇳’s hearts!#AFCU23 #VIEvUZB pic.twitter.com/ZBTv0fxk8D

