AFC U-23 ဗိုလ္လုပြဲေရာက္ ဥဇဘတ္ ကစၥတန္အသင္း မိတ္ဆက္

2018 AFC U-23 Championship ၿပိဳင္ပြဲကေတာ့ ဗိုလ္လုပြဲစဥ္ကို ေရာက္ရွိခဲ့ပါၿပီ။ ဗိုလ္လုပြဲစဥ္မွာ ဗီယက္နမ္အသင္းနဲ႔ ဥဇဘတ္ ကစၥတန္အသင္းတို႔ ေတြ႔ဆံုယွဥ္ ၿပိဳင္သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး ဒီတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ ဗိုလ္လုပြဲေရာက္ ဥဇဘတ္ ကစၥတန္ အသင္းရဲ႕ အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စေနေန႔မွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားသြားမယ့္ ဒီပြဲစဥ္မွာေတာ့ အေရွ႕ေတာင္္အာရွ ေဒသတြင္း ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ဗီယက္နမ္အသင္း ထမ္းပိုးထားခဲ့ ရပါတယ္။

အာဆီယံေဒသတြင္းကေန ပထမဆံုး ဆီမီးဖိုင္နယ္ တက္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ အသင္းအျဖစ္ မွတ္တမ္း၀င္ခဲ့တဲ့ ဗီယက္နမ္အသင္းဟာ ကာတာအသင္းကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဗိုလ္လုပြဲစဥ္ထိကို ဆက္လက္တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ကာ အဆံုးအျဖတ္ ပြဲစဥ္ကို ခ်န္ဇူးအိုလံပစ္ အားကစား စင္တာမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရ ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အာဆီယံေဒသတြင္းပရိသတ္ေတြက ဗီယက္နမ္ အသင္း ကို ႀကီးမားတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားေနၾကၿပီး ဥဇဘတ္ ကစၥတန္အသင္း ကိုလည္း တူညီတဲ့ အားေပးမႈလည္း လိုအပ္ေနပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္အသင္းနဲ႕ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားမယ့္ အာရွအလယ္ပိုင္း ကိုယ္စားျပဳ ဥဇဘတ္ ကစၥတန္အသင္းမွာ ဘယ္လိုမ်ိဳး အေၾကာင္းအရာေတြက စိတ္၀င္စားဖို႔ ေကာင္းေနၿပီး ယခင္က ဘယ္လိုေအာင္ျမင္မႈေတြ ရွိခဲ့လည္း ဆိုတာကို ေဖာ္ျပေပးမွာပါ။

ဥဇဘတ္ ကစၥတန္အသင္း သမိုင္္းေၾကာင္း

ဥဇဘတ္ ကစၥတန္ ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ၁၉၄၆ ခုႏွစ္မွာ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ထိုအခ်ိန္က ဥဇဘတ္ ကစၥတန္ႏိုင္ငံဟာ ဆိုဗီယက္ လက္ေအာက္မွာသာ ရွိေနခဲ့ ပါတယ္။

ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စုကေန ဥဇဘတ္ ကစၥတန္ ႏိုင္ငံခြဲထြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ပထမဆံုး ႏုိုင္ငံတကာ ပြဲစဥ္အျဖစ္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ တာဂ်စ္ကစၥတန္ အသင္းနဲ႔ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွာ ကစားခဲ့ၿပီး ၂ ဂိုးစီ သေရရလဒ္ ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

အျဖဴေရာင္ ၀ံပုေလြမ်ား ဒါမွမဟုတ္ Oq bo’rilar လို႔ အမည္ေပးျခင္း ခံရတဲ့ ဥဇဘတ္ ကစၥတန္အသင္းဟာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေျခစြမ္းပိုင္းတိုးတက္လာခဲ့ၿပီး အာရွ အလယ္ပိုင္းရဲ႕ ထိပ္တန္း အသင္းႀကီးတစ္သင္း ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ အာရွရဲ႕ ထိပ္တန္း အသင္းေတြကို အႏိုင္ယူႏိုင္တဲ့ ေျခစြမ္း မ်ိဳးကို ပိုင္ဆိုင္ထားႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။

🇺🇿 Uzbekistan on their road to #AFCU23 final. Can they continue their remarkable run all the way to the title? pic.twitter.com/XnuLa6Rwqq

— #AFCU23 (@theafcdotcom) January 26, 2018