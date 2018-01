ေအအက္ဖ္စီ ယူ-၂၃ ခ်န္ပီယံရွစ္ျပိဳင္ပြဲရဲ႕ တတိယေနရာလုုပြဲမွာ ေတာင္ကိုုးရီးယားအသင္း ကိုုအနိုုင္ရရွိခဲ့တဲ့ ကာတာအသင္း

၂၀၁၈ ေအအက္ဖ္စီ ယူ-၂၃ ခ်န္ပီယံရွစ္ေဘာလံုုးျပိဳင္ပြဲရဲ႕ တတိယေနရာလုုပြဲကိုု ယေန႕ယွဥ္ျပိဳင္ ကစားခဲ့ရာမွာ ကာတာအသင္းက ေတာင္ကိုုးရီးယားအသင္းကိုု (၁)ဂိုုး ဂိုုးမရွိနဲ႕ အနိုုင္ရရွိခဲ့ပါ တယ္။

ကာတာအသင္းအတြက္ တစ္လံုုးတည္းေသာအဖိုုးတန္အနိုုင္ဂိုုးကိုု ပြဲကစားခ်ိန္(၃၉ )မိနစ္မွာ တန္ျပန္တိုုက္စစ္မွတစ္ဆင့္ အာဖစ္ က သြင္းယူေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ တန္ျပန္တိုုက္စစ္မွ တစ္ဆင့္ ကြင္းလယ္ေၾကာေတာက္ေလွ်ာက္ဆြဲေျပးလာခဲ့ျပီး ကန္သြင္းရာမွာ ဂိုုးသမားထိျပီး ျပန္ထြက္လာတဲ့ေဘာလံုုးကိုု အာဖစ္က ပိတ္သြင္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

FT: Qatar 🇶🇦 1 – 0 Korea Republic 🇰🇷

Qatar pull-off a slim win over Korea Republic in a hard-fought match to clinch the #AFCU23 third place! #QATvKOR pic.twitter.com/3JPPolsagn

