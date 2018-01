ဗီယက္နမ္ နဲ႔ ဥဇဘတ္ ကစၥတန္ ရဲ႕ အဓိက အားၿပိဳင္မႈ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အသက္ ၂၃ ႏွစ္ေအာက္ အာရွခ်န္ပီယံရွစ္ ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ေနာက္ဆံုး ဗိုလ္လုပြဲစဥ္မွာေတာ့ ဗီယက္နမ္အသင္းနဲ႔ ဥဇဘတ္ ကစၥတန္ အသင္းတို႔ ရင္ဆိုင္ ကစားသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆံုမႈမွာ ဘယ္အရာေတြက ထိပ္တိုက္ အဓိက ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေတြ ျဖစ္လာမလည္း ဆိုတာကို ေဖာ္ျပေပးမွာပါ။

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ပတ္က စတင္က်င္းပခဲ့တဲ့ ဒီၿပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ ပြဲစဥ္ ေပါင္း ၃၀ ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားခဲ့ၿပီးျဖစ္ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားဖို႔ ၂ ပြဲသာ က်န္ရွိပါေတာ့တယ္။

ဗီယက္နမ္အသင္းကေတာ့ အသင္းသမိုင္းတစ္ေလ်ာက္မွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ သမိုင္း၀င္ေအာင္ျမင္ ရယူႏိုင္ခဲ့တယ္ဆိုရမွာပါ။ ၾသစေၾတးလ် ၊ အီရတ္ ၊ ကာတာ အသင္းေတြကို ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အေကာင္းဆံုး ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ စိတ္ဓါတ္နဲ႔ ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈေတြကို ျပသထားႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

အျခားတစ္ဖက္မွာ ရွိေနခဲ့တဲ့ ဥဇဘတ္ ကစၥတန္အသင္း ကေတာ့ ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ အေကာင္းဆံုး အပိုင္းျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္လုပြဲစဥ္ကို ၿပိဳင္ပြဲအစတည္းက ျဖည္းျဖည္း မွန္မွန္ ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ဗိုလ္စြဲဖို႔ ေရ ပန္းအစားဆံုး အသင္းေတြကိုလည္း ၿပိဳင္ပြဲကေန ထြက္ခြာေစခဲ့တဲ့ အသင္း တစ္သင္းပါ။

ဗီယက္နမ္အသင္းနဲ႔ ဥဇဘတ္ ကစၥတန္အသင္းတို႔ ကစားရမယ့္ ပြဲစဥ္ကိုေတာ့ ခ်န္ဇူး အိုလံပစ္ အားကစား စင္တာမွာ လာမယ့္ စေနေန႔မွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစား သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပြဲစဥ္မွာ အဓိက အားၿပိဳင္မႈ ျဖစ္လာမယ့္ အခ်က္ ၅ ခ်က္ကို Fox Sports Asia က ေဖာ္ျပေပးမွာပါ။

ဒိုဒိြဳင္မန္႔ နဲ႔ ဇာဘိုက္ဟီလို ယူရင္ဘို႔ဇ္

ဥဇဘတ္ ကစၥတန္အသင္းတိုက္စစ္မွဴး ဇာဘိုက္ဟီလို ယူရင္ဘို႔ဇ္ကေတာ့ ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ေပၚျပဴလာျဖစ္တဲ့ ကစားသမား စာရင္းမွာ ပါ၀င္တဲ့သူ တစ္ဦးမဟုတ္ခဲ့ ေပမယ့္ အသင္းရဲ႕ တိုက္စစ္မွာ အေကာင္းဆံုး ဦးေဆာင္ကစားေနသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပိဳင္ဘက္ အသင္းရဲ႕ ခံစစ္မွဴးေတြကို အေကာင္းဆံုးဖိအားေပးႏိုင္သူ ျဖစ္ၿပီး အသင္းေဖာ္ေတြနဲ႔ အေကာင္းဆံုး ေပါင္းစပ္ ကစားႏိုင္သူတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။

33′ GOAL! 1-0 Uzbekistan Urinboev gives Uzbekistan the lead with a clinical finish after a fantastic through ball.#AFCU23 pic.twitter.com/6jhfPg8duP — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 23, 2018



ယူရင္ဘို႔ဇ္ဟာ ၾကံ့ခိုင္မႈ အသားေပး ကစားတက္တဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အဓိက ရင္ဆိုင္သြားရမွာေတာ့ ဗီယက္နမ္အသင္းရဲ႕ ေနာက္ခံကစားသမား ဒိုဒိြဳင္မန္႔ပါ။ ဗီယက္နမ္အသင္းရဲ႕ ၃ ေယာက္တန္းခံစစ္မွာ အရပ္အေမာင္းျမင့္မားတဲ့ ခံစစ္မွဴး တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဒိုဒိြဳင္မန္႔ ကေတာ့ ယူရင္ဘို႔ဇ္ရဲ႕ တိုက္စစ္ဆင္မႈေတြကို အဓိက တားဆီးမယ့္သူ ျဖစ္ၿပီး သူတို႔ႏွစ္ဦးရဲ႕ အားၿပိဳင္မႈေတြကို စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ျမင္ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လူ၀န္ရွန္တာ၀န္ နဲ႔ အိုဒီလီဂၽြန္ ဆမ္ရိုဘီေကာ့ဗ္

ေနာက္ထပ္ျမင္ေတြ႔ရမွာကေတာ့ ကြင္းလယ္ဖန္တီးရွင္ ၂ ဦးရဲ႕ အားၿပိဳင္မႈေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္ေတြကို ပိုင္ဆိုင္ေနတဲ့ လူ၀န္ရွန္တာ၀န္ နဲ႔ အိုဒီလီဂၽြန္ တို႔ႏွစ္ဦးဟာ ဒီၿပိဳင္ပြဲမွာ ထင္ရွားတဲ့ ေျခစြမ္းေတြကို အသီးသီးျပသ ထားႏိုင္ၿပီး အသင္းရဲ႕ ႏိုင္ပြဲေတြအတြက္ အဓိက အခြင့္အေရးေတြ ဖန္တီးေပးတဲ့ သူေတြျဖစ္ပါတယ္။

1⃣ more to go… And captain Luong Xuan Truong is hoping his side will have a 🎁🎁🎁 to give the 🇻🇳 fans this Saturday‼️https://t.co/fAbrExnfhV — FOX Sports Asia (@FOXSportsAsia) January 24, 2018

ဆမ္ရိုဘီေကာ့ဗ္ အေနနဲ႔ ဥဇဘတ္ ကစၥတန္အသင္းရဲ႕ အဓိက သူရဲေကာင္း တစ္ဦးျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ရွန္တာ၀န္ကေတာ့ ဗီယက္နမ္အသင္းရဲ႕ ကြင္းလယ္မွာ ရိုးရွင္းတဲ့ ပံုစံနဲ႔ အသင္းတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳေနသူ ျဖစ္ၿပီး ဒီၿပိဳင္ပြဲမွာ ဗီယက္နမ္ အသင္းတြက္ သူမတူတဲ့ ေျခစြမ္းျပသေနသူ ျဖစ္ပါတယ္။

ငုရင္ကြန္ေဖာင္ နဲ႔ ရူစတန္ဂၽြန္ အက္ရွာမာေတာ့ဗ္

ဂ်ပန္ကလပ္အသင္းျဖစ္တဲ့ မီတို ဟိုလီေဟာ့ အသင္းမွာ ကစားခဲ့တဲ့ အေတြ႔ အႀကံဳေတြက ငုရင္ကြန္ေဖာင္ ကို ၿပိဳင္ပြဲမွာ သက္ေတာင့္သက္သာနဲ႔ ကစားႏိုင္ေစ တယ္လို႔ ထင္ျမင္မႈေတြ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။

13′ GOAL 1-0 🇻🇳 Nguyen Cong Phuong opens the deadlock for Vietnam, with a real goal poacher’s finish!#AFCU23 #IRQvVIE pic.twitter.com/juo29YWdyp — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 20, 2018

ဒီအခ်က္ေတြက သူ႔ကို အမွတ္ရေစတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ၿပီး ဗီယက္နမ္အသင္းရဲ႕ ကြင္းလယ္တိုက္စစ္ ေနရာမွာ အေကာင္းဆံုး ေျခစြမ္းျပသေနသူပါ။ အသင္းရဲ႕ တိုက္စစ္ကို အေကာင္းဆံုး ဦးေဆာင္ကစားႏိုင္သူျဖစ္ၿပီး တိုက္စစ္ပိုင္းမွာ သံသယ ရွိစရာ မလိုေအာင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွႈ ရွိတဲ့ကစားသမား တစ္ဦးပါ။

သူရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳပိုင္း နဲ႔ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြက ဥဇဘတ္ ကစၥတန္အသင္းရဲ႕ ေနာက္တန္းကစားသမားေတြ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာထက္ ပိုၿပီး ဒုကၡေပးႏိုင္မယ့္ သူတစ္ဦးပါ။ ကြင္းလယ္ထိဆင္းၿပီး ေဘာလံုးရယူကစားတက္တဲ့ သူ႔ရဲ႕ ကစားပံုက ဥဇဘတ္ ကစၥတန္ အသင္းေနာက္တန္း ကစားသမား ရူစတန္ဂၽြန္ အက္ရွာမာေတာ့ဗ္ သူူ႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔အတြက္ သတိႀကီးႀကီးထားဖို႔ အခ်က္ေပး ေနသလိုပါ။

ဗူဗန္သန္ နဲ႔ ဂ်ာဆာဘတ္ ယက္ရွီေဘာ့ဗ္

ယက္ရွီေဘာ့ဗ္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္ေတြမွာ ျပသခဲ့တဲ့ေျခစြမ္းေတြအရ သူဟာ ဥဇဘတ္ ကစၥတန္အသင္းရဲ႕ ညာေတာင္ပံမွာ တိုက္စစ္ကို ေထာက္ပံ့ရင္း ခံစစ္ကိုလည္း ကူညီႏိုင္တဲ့ အသင္းတြက္ မရွိမျဖစ္ ကစားသမားဆိုတာကို ျပသထားႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။

The decisive blow. Yakhshiboev puts Uzbekistan 3-1 up and all but kills off any hope of a Korea Republic fight back.#AFCU23 pic.twitter.com/OGvYmwL71j — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 23, 2018



ဂ်ပန္အသင္း ၊ ေတာင္ကိုရီးယားအသင္းတို႔နဲ႔ ကစားခဲ့တဲ့့ပြဲစဥ္ေတြမွာ ျပသခဲ့တဲ့ ေျခစြမ္းေတြအရ ယက္ရွီေဘာ့ဗ္ အဓိက ရင္ဆိုင္သြားရမယ့္ ကစားသမားက ဗီယက္နမ္ ကစားသမား ဗူဗန္သန္ပါ။ ဗီယက္နမ္အသင္းရဲ႕ အဓိက ကစားသမားေတြထဲက တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အနာဂါတ္မွာ ေစာင့္ၾကည့္သြားရမယ့္ ကစားသးမား တစ္ဦးျ

ဖစ္ပါတယ္။

ငုရင္ကြမ္ဟိုင္ နဲ႔ အာခရမ္ဂၽြန္ ကိုမီေလာ့ဗ္

ငုရင္ကြမ္ဟိုင္ဟာ ဗီယက္နမ္အသင္းရဲ႕ အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္ေတြကို ဖန္တီးေပး ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ကစားသမားျဖစ္ၿပီး အသင္းတြက္ ဒီၿပိဳင္ပြဲမွာ သြင္းဂိုး ၄ ဂိုးထိ သြင္းယူ ေပးထားႏိုင္တဲ့ ကစားသမားျဖစ္ပါတယ္။

17′ GOAL 1-0 Vietnam 🇻🇳 take the lead against the run of play after Nguyen Quang Hai scored an absolute belter from the edge of the box!#AFCU23 #KORvVIE pic.twitter.com/LDKjfdB7c1 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 11, 2018

69′ GOAL! 1-1 Vietnam Qatar make a mess of the clearance and Quang Hai scores for Vietnam this time!#AFCU23 pic.twitter.com/VhqIjcULEz — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 23, 2018

နည္းျပ ပတ္ဟြန္ဆိုရဲ႕ လက္ေအာက္မွာ စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္း ေတြ ျပသထားႏိုင္ခဲ့သူ ျဖစ္ၿပီး အသင္းတြက္ ေနရာစံုမွာ ျဖည့္စည္း ကစားေပးႏိုင္တဲ့ ကစားသမားျဖစ္ပါတယ္။ၿပီးခဲ့တဲ့ ကာတာအသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္မွာလည္း အသင္းရဲ႕ ကြင္းလယ္ထိ ဆင္းၿပီးကစားေပးခဲ့ပါတယ္။

ၿပိဳင္ဘက္အသင္းရဲ႕ ဂိုးစည္းထဲကို ညာေတာင္ပံကေန ၀င္ေရာက္ၿပီး ျပင္းထန္တဲ့ ဘယ္ေျခကန္ခ်က္ေတြက ငုရင္ကြမ္ဟိုင္ ဟာ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ တိုက္စစ္မွဴး တစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္းကို ျပသထားႏိုင္ပါတယ္။ဥဇဘတ္ ကစၥတန္အသင္းရဲ႕ ေနာက္ခံကစား သမား ကိုမီေလာ့ဗ္ဟာ ငုရင္ကြမ္ဟိုင္ကို အဓိက တစ္ဦးခ်င္း ရင္ဆိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ သြားဖို႔အတြက္ အစမ္းသပ္ခံသြားရဦးမွာပါ။