ဗစ္ဆယ္ကိုုေဘးအသင္းကိုုေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့တဲ့ သီရာထြန္ဘြန္မသန္

ေျမာင္ေတာင္ယူနိုုက္တက္အသင္းရဲ႕ ထုုိင္းလက္ေရြးစင္ကစားသမား သီရာထြန္ ဘြန္မသန္ဟာ ေဂ်၀မ္းကလပ္ ဗစ္ဆယ္ကိုုေဘးအသင္းကိုု တစ္နွစ္အငွားစာခ်ဳပ္နဲ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဘြန္မသန္ဟာ ခ်ာနာသစ္ ၊ တီရာေဆဒန္ဒါ တိုု႕ရဲ႕ေနာက္ တတိယေျမာက္ ဂ်ပန္ လိဂ္ ကလပ္အသင္းကိုုေျပာင္းေရႊ႕ကစားတဲ့ ကစားသမားျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

ဘြန္မသန္ရ႕ဲအေျပာင္းအေရႊ႕အတြက္လိုုအပ္တဲ့ တရား၀င္စာရြက္စာတမ္းလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုု အဂၤါေန႕ညေနက ျပဳလုုပ္ျပီးေနာက္ ဗစ္ဆယ္ကိုုေဘးအသင္းဟာ ကစားသမားသစ္ ဘြန္မသန္ ကိုု မေန႕က တရား၀င္မိတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။

OFFICIAL – Theerathon Bunmathan to join Vissel Kobe on one year loan agreement #mtutd @vissel_kobe pic.twitter.com/pCBTGCgxfS

— Muangthong United FC (@MuangthongUtd) January 25, 2018