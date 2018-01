ဥဇဘက္ကစ္စတန္အသင္းကိုုရင္ဆိုုင္ဖိုု႕ ဗီယက္နမ္အသင္းဘာေတြျပင္ဆင္ရမလဲ

တရုုတ္နိုုင္ငံမွာ က်င္းပလ်က္ရွိတဲ့ ေအအက္ဖ္စီ ယူ-၂၃ ခ်န္ပီယံရွစ္ ေဘာလံုုးျပိဳင္ပြဲရဲ႕ ဗိုုလ္လုုပြဲအျဖစ္ ဗီယက္နမ္အသင္းနဲ႕ ဥဇဘက္ကစ္စတန္အသင္းတိုု႕ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ အဆိုုပါဗိုုလ္လုုပြဲစဥ္မွာ ဗီယက္နမ္အသင္းအေနနဲ႕ ဥဇဘက္ကစ္စတန္ အသင္းကိုု ဘာေတြသတိထားရမယ္ဆိုုတာ FOX Sports Asia ရဲ႕ အားကစားအယ္ဒီတာ ဂါဘရီရယ္တန္ က သံုုးသပ္ထားပါတယ္။

အုုပ္စုုအဆင့္ကေန ဆီမီးဖိုုင္နယ္ပြဲစဥ္ထိ မိနစ္ေပါင္း (၅၁၀)ေက်ာ္ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားျပီးခ်ိန္မွာ ဗီယက္နမ္အသင္းဟာ ကာတာအသင္းကိုု အနိုုင္ရျပီး ဗိုုလ္လုုပြဲစဥ္ ကိုုတက္ေရာက္နိုုင္ခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။

ဗိုုလ္လုုပြဲမွာ ဥဇဘက္ကစ္စတန္အသင္းနဲ႕ ကစားရမယ့္ပြဲစဥ္ကေတာ့ ဗီယက္နမ္အသင္း အတြက္ေနာက္ဆံုုး ေက်ာ္ျဖတ္ရမယ့္ အခက္ခဲဆံုုး ေလွကားထစ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဗီယက္နမ္အသင္းအေနနဲ႕ ယခုုလိုုအဆင့္ထိ တက္ေရာက္နိုုင္ခဲ့ရာမွာ ေတာင္ပံကစားသမား Nguyen Quang Hai ဟာ အဓိက ကစားသမားအေနနဲ႕ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အသင္းသား ေတြရ႕ဲ စည္းကမ္းလိုုက္နာမႈနဲ႕ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မွန္ကန္ျခင္းဟာလည္း ဗီယက္နမ္အသင္းအတြက္ အားသာခ်က္တစ္ခုုျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။

ဥဇဘက္ကစ္စတန္အသင္းဟာလည္း တစ္ဦးခ်င္းစြမ္းရည္နဲ႕ သက္လံုုးအားေကာင္းမြန္မႈကိုု အေကာင္းဆံုုးအသံုုးခ်ျပီး ဗိုုလ္လုုပြဲထိတက္လာနိုုင္ခဲ့တဲ့ အသင္းျဖစ္ပါတယ္။ ျပိဳင္ပြဲေတာက္ ေလွ်ာက္္ယွဥ္ျပိဳင္လာတဲ့ပြဲစဥ္ေတြမွာ ပရိသတ္ေတြအတြက္ ေဘာလံုုးရသ အျပည့္အ၀ ေပးနိုုင္ဆံုုး အသင္းဆိုုရင္လည္းမမွားပါဘူး။

ဥဇဘက္ကစ္စတန္အသင္းဟာ အဖြင့္ပြဲစဥ္မွာ ကာတာအသင္းကိုု (၁)ဂိုုး ဂိုုးမရွိနဲ႕ရံႈးနိမ့္ခဲ့ ေပမယ့္လည္း အဲဒီေနာက္ပိုုင္း ကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္ေတြကိုု အနိုုင္ကစားျပီး ဗိုုလ္လုုပြဲထိ တက္ေရာက္နိုုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ကြာတားဖိုုင္နယ္မွာ ဂ်ပန္အသင္းကိုု (၄)ဂုုိး ဂိုုးမရွိနဲ႕ အနိုုင္ ရခဲ့သလိုု ဆီမီးဖိုုင္နယ္ အဆင့္မွာလည္း ေတာင္ကိုုးရီးယားအသင္းကိုု (၄)ဂိုုး (၁)ဂိုုးနဲ႕ ဂိုုးျပတ္ အနိုုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ျဖတ္သန္းမႈကိုုျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုုရင္ေတာ့ ဥဇဘက္ကစ္စတန္ အသင္းဟာ စုုစုုေပါင္း ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ တဲ့ (၅)ပြဲမွာ သြင္းဂိုုး (၁၀)ဂိုုး ၊ ေပးဂိုုး (၂)ဂိုုးနဲ႕ ဂိုုးမေပးရပြဲစဥ္(၃)ပြဲစြမ္းေဆာင္ထားနိုုင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျပန္စဥ္းစားမယ္ဆိုုရင္ေတာ့ ဥဇဘက္ကစ္စတန္အသင္းရဲ႕ လြတ္လြတ္လပ္လပ္နဲ႕ တိုုက္စစ္ဖြင့္ျပီး ဂိုုးေတြသြင္းယူ တတ္တဲ့ တိုုက္စစ္ကိုု ဗီယက္နမ္အသင္းအေနနဲ႕ အထူးသတိ ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေရွ႕တန္းမွာ ေျခစြမ္းျပကစားေနတဲ့ အသင္းေခါင္းေဆာင္တိုုက္စစ္မွဴး ယူရင္ဘိုု႕ ကိုုလည္း သတိထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပိဳင္ပြဲတစ္ေလွ်ာက္ သြင္းဂိုုးတစ္ဂိုုးသာသြင္းယူ နုုိင္ခဲ့ ေပမယ့္လည္း သူ႕ရဲ႕ ေျခစြမ္းဟာ သြင္းဂိုုးေတြထက္ပိုုျပီးေျပာစမွတ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဗ်ဴဟာအရ ယူရင္ဘိုု႕ ဟာ တစ္ဖက္အသင္းရဲ႕ ဗဟိုုခံစစ္ကစားသမားေတြကိုု အလုုပ္ရႈပ္ေစသူ ျဖစ္ျပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ သူ႕ကိုုထိန္းခ်ဳပ္ေနရတာေၾကာင့္ ဥဇဘက္ကစ္စတန္အသင္းရဲ႕ က်န္တဲ့ကစားသမားေတြအေနနဲ႕ ေရွ႕တန္းမွာ ပိုုျပီးလြတ္လြတ္လပ္လပ္ ကစားနုုိင္ကာ ေနရာ လြတ္ေတြရရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေက်ာနံပါတ္(၁၀)၀တ္ဆင္ကစားတဲ့ ဆီဒီေကာ့ဗ္ ဟာလည္း အကြက္ျမင္ျမင္နဲ႕ တုုိက္စစ္ကစားသမားေတြကိုု ျခိမ္းေျခာက္ကစားတတ္တဲ့ ကစားသမား ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း ဗီယက္နမ္အသင္းအတြက္ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုုး ေနရာကေတာ့ ရာရွီေဘာ့ဗ္ ရ႕ဲ ကြင္းလယ္ညာဘက္ျခမ္းေနရာျဖစ္ပါတယ္။ ရာရွီေဘာ့ဗ္ဟာ ပြဲစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ေျခစြမ္းျပနိုုင္ခဲ့ျပီး သြင္းဂိုုး(၃)ဂိုုး သြင္းယူေပးထားပါတယ္။

ေနာက္ထပ္တစ္ေယာက္ကေတာ့ အသက္(၂၀)သာရွိေသးတဲ့ ေတာင္ပံကစားသမား ပက္ထက္ကာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပက္ထက္ကာ ကေတာ့ ဘယ္လိုု ေတာင္ပံကစားသမားမ်ိဳးနဲ႕ ယွဥ္ သည္ျဖစ္ေစ ေကာင္းမြန္တဲ့ အရည္အေသြးေတြ အျပည့္အ၀ ပိုုင္ဆိုုင္ထားတဲ့ ကစားသမား တစ္ဦးျဖစ္သလိုု အသင္းေဖာ္ေတြ ဂိုုးသြင္းယူနိုုင္ဖိုု႕အတြက္ တစ္ဖက္အသင္း ခံစစ္စည္း အတြင္း ကိုု ရဲရဲတင္းတင္း ၀င္ျပီး ကစားတတ္တဲ့ ကစားသမားမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

ခံစစ္ကစားသမား(၅)ေယာက္နဲ႕စုုဖြဲထားတဲ့ ေနာက္တန္းရဲ႕ ညာဘက္ျခမ္း ေတာင္ပံကေန ထိုုးေဖာက္ကစားေပမယ့္လည္း ဗီယက္နမ္အသင္းရဲ႕ အဓိကေနာက္ခံကစား ဘူဘန္သန္ ကေတာ့ ျပီးခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္(၂)ပြဲမွာ ဘယ္ေနာက္ခံေနရာကသာ ကစားခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာသူ႕အေန နဲ႕ ဥဇဘက္ကစ္စတန္အသင္းရဲ႕ အဓိက ကစားသမား ရာရွီဘုုိ႕ ကိုု အဓိက ထိန္းခ်ဳပ္ကစားဖိုု႕ ၾကိဳးစားတာျဖစ္ေၾကာင္းေပၚလြင္ပါတယ္။

39' GOAL! 3-0 🇺🇿

Jasurbek Yakhshiboev scores an absolute peach of a goal to extend Uzbekistan's lead! Is there any way back for 🇯🇵?#AFCU23 #JPNvUZB pic.twitter.com/YyYd316bsM

— FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 19, 2018