ဗိုလ္လုပြဲစဥ္ကို တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဗီယက္နမ္အသင္း

က်င္းပျပဳလုပ္ေနတဲ့ 2018 AFC U-23 Championship ကာတာ အသင္းနဲ႔ ဗီယက္နမ္ အသင္းတို႔ ကစားခဲ့တဲ့ ဆီမီးဖိုင္နယ္ ပြဲစဥ္မွာ ဗီယက္နမ္အသင္းက ပင္နယ္တီအဆံုးအျဖတ္နဲ႔ အႏိုင္ရရွိၿပီး ေနာက္တစ္ဆင့္ကို တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။

ဒီပြဲစဥ္မွာ ပြဲကစားခ်ိန္တြင္းမွာ ၂ ဂိုးစီသေရရလဒ္ထြက္ေပၚထားခဲ့ၿပီး ပင္နယ္တီအဆံုးအျဖတ္ခံယူခဲ့ရပါတယ္။

ဦးေဆာင္ဂိုး စတင္ရရွိခဲ့တာကေတာ့ ကာတာအသင္း ျဖစ္ၿပီး ပြဲအစ ၆ မိနစ္မွာ အသင္းကစား အယ္မို႔ဇ္အလီကို ဗီယက္နမ္အသင္း ပင္နယ္တီဧရိယာထဲမွာ ဆြဲလွဲခဲ့တာေၾကာင့္ ပင္နယ္တီ ရရွိခဲ့ၿပီး အာခမ္ အဖစ္က ကန္သြင္းၿပီး အသင္းအတြက္ ဦးေဆာင္ဂိုး ရယူေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

39' GOAL! 1-0 Qatar Akfram Afif dispatches the penalty to give his side a crucial lead in this #AFCU23 semi-final pic.twitter.com/8KpWzbcb6i — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 23, 2018

၆၉ မိနစ္အေရာက္မွာေတာ့ ဗီယက္နမ္အသင္း ေျခပဂိုးရရွိခဲ့ၿပီး ကာတာအသင္းမွ ဘတ္ဆန္ အယ္လ္ရာ၀ီလ္ နဲ႔ အာမက္ အာမက္ မိုဟိန္းတို႔ရဲ႕ ပင္နယ္တီ ဧရိယာထဲ မွာ ရွင္းထုတ္ပံ မေသသပ္မႈကေန ငုရင္ကြမ္ဟိုင္ ေဘာလံုးရရွိခဲ့ၿပီး ဂိုးသမား အယ္လ္ဘာကာရီကို အနီးကပ္ကန္သြင္းခဲ့ပါတယ္။

69' GOAL! 1-1 Vietnam Qatar make a mess of the clearance and Quang Hai scores for Vietnam this time!#AFCU23 pic.twitter.com/VhqIjcULEz — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 23, 2018

ပြဲၿပီးဆံုးဖို႔ ၃ မိနစ္အလိုမွာေတာ့ ကာတာအသင္းရဲ႕ တုိက္စစ္မွဴး အယ္လ္မို႔စ္ အလီက ဗီယက္နမ္အသင္းကစားသမားေတြ ဂိုးစည္းေပၚက ရွင္းထုတ္ေနတဲ့ၾကား ကေန အသင္းတြက္ ဦးေဆာင္ဂိုး ရယူေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

87' GOAL! 2-1 Qatar Is this the winner? Almoez Ali puts Qatar back in front after a crazy goalmouth scramble in the box!#AFCU23 pic.twitter.com/YGpkqfrziK — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 23, 2018

၈၉ မိနစ္အေရာက္မွာေတာ့ ျပစ္ဒဏ္ေဘာ ကန္တင္ေပးပို႔ရာမွ ျပန္က်လာခဲ့တဲ့ ေဘာလံုးကို ဗီယက္နမ္ ကြင္းလယ္ကစားသမား ကြမ္ဟိုင္ ဂိုးဧရိယာ ထိပ္ကေန ကာတာအသင္း ကစားသမားေတြကို လွည့္ထြက္ၿပီး ဘယ္ေျခနဲ႔ ေ၀့၀ိုက္ကန္သြင္း ၿပီး ေျခပဂိုးသြင္းယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

89' WHAT A GOAL! 2-2 Vietnam Quong Hai curls a left foot stunner to draw Vietnam back level. What a game!#AFCU23 pic.twitter.com/lpdS4XvKSP — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 23, 2018

ပြဲကစားခ်ိန္အတြင္း သေရရလဒ္ထြက္ေပၚခဲ့တာေၾကာင့္ အခ်ိန္ပိုဆက္လက္ ကစားရာမွာလည္း သေရက်ေနခဲ့တာေၾကာင့္ ပင္နယ္တီ အဆံုးျဖတ္ခံယူခဲ့ရ ပါတယ္။ ဒီပြဲစဥ္ဟာ ဗီယက္နမ္အသင္းတြက္ေတာ့ ကြာတားဖိုင္နယ္မွာ အီရတ္ အသင္းကို အႏိုင္ယူႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒုတိယေျမာက္ ပင္နယ္တီ အဆံုးအျဖတ္ ခံယူရတဲ့ပြဲျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

ဗီယက္နမ္အသင္းရဲ႕ ပထမဆံုး ပင္နယ္တီကို ကြမ္ဟိုင္ကန္သြင္းခဲ့ရာမွာ ကာတာအသင္းဂိုးသမား အယ္လ္ဘာကာရီ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဗီယက္နမ္အသင္း ဂိုးသမား ဘိုင္တီရန္ဒန္ကလည္း ကာတာအသင္းရဲ႕ မိုရိန္း နဲ႔ ဆူလ္တန္အယ္လ္ဘတ္တို႔ကန္သြင္းခဲ့တဲ့ ပင္နယ္တီေတြကို ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။ေနာက္ဆံုး အဆံုးအျဖတ္ ပင္နယ္တီကိုေတာ့ ဗူဗန္သန္က ကန္သြင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဗီယက္နမ္အသင္းကို 2018 AFC U-23 Championship ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ဗိုလ္လုပြဲကို ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။

VIETNAM WIN IT!!! Yan Thanh puts the penalty away and it's celebration time! Vietnam are through to the #AFCU23 Championship 2018 final after beating Qatar 4-3 on penalties! pic.twitter.com/WJDgIGRgpm — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 23, 2018

FT: Qatar 🇶🇦 2 – 2 Vietnam 🇻🇳 (3-4 on pens) Vietnam edge Qatar on penalties after an electrifying clash to seal their place in the #AFCU23 final! #QATvVIE pic.twitter.com/muAWRxlw3c — #AFCU23 (@theafcdotcom) January 23, 2018

QATAR: Mohammed Al-Bakari, Tameem Al-Muhaza, Bassam Al-Rawi, Tarek Salman, Sultan Al-Brake, Salem Al-Hajri (Abdullah Al-Ahrak 60’), Assim Madibo, Hashim Ali (Meshaal Al-Shammeri 106’), Ahmad Moein, Akram Afif, Almoez Ali.

VIETNAM: Bui Tien Dung, Pham Xuan Manh, Do Duy Manh (Nguyen Phong Hong Duy 61’), Tran Dinh Trong, Bui Tien Dung, Vu Van Thanh, Pham Duc Huy (Nguyen Thanh Chung 120+1’), Luong Xuan Truong, Nguyen Quang Hai, Phan Van Duc, Nguyen Cong Phuong (Ha Duc Chinh 46’).