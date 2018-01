AFC U-23 Championship နဲ႔ အတူေတာက္ပခဲ့တဲ့ အာဆီယံ ကစားသမား ၅ ဦး

ဒီတစ္ႀကိမ္ေဖာ္ျပေပးမွာကေတာ့ AFC U-23 Championship ၿပိဳင္ပြဲနဲ႔အတူ ေတာက္ပခဲ့တဲ့ အာဆီယံ ကိုယ္စားျပဳကစားသမား ၅ ဦးကို ေဖာ္ျပေပးမွာပါ။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ စတင္ခဲ့တဲ့ ဒီၿပိဳင္ပြဲကိုေတာ့ U-22 ၿပိဳင္ပြဲအျဖစ္ စတင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းက်င္းပခဲ့တဲ့ ၂ ႀကိမ္မွာ U-23 လို႔အမည္ေျပာင္းခဲ့ၿပီး အာရွရဲ႕ လူငယ္ ၾကယ္ပြင့္ ကစားသမားေတြရဲ႕ အဓိက အားၿပိဳင္မႈကို ျမင္ေတြ႔ရတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

တာကူမာ အဆာႏို ၊ အိုမာ ခါဘင္ ၊ မက္ဒီတာရီမီ နဲ႔ ကြမ္ေခ်ာင္ဟြန္းတို႔ဟာ ဒီၿပိဳင္ပြဲနဲ႔ ေတာက္ပခဲ့သူေတြျဖစ္ၿပီး ဒီႏွစ္မွာလည္း ေတာက္ပလာမယ့္ ကစားသမားေတြကေတာ့ အစဥ္အလာမပ်က္ ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိဆီမီးဖုိင္နယ္အဆင့္ကို ေရာက္ရွိခဲ့တဲ့အသင္းေတြထဲက ကာတာ အသင္းရဲ႕ တိုက္စစ္မွဴး အယ္လ္မုိ႔ဇ္ အလီ ၊ ေတာင္ကိုရီးယား ကြင္းလယ္ဖန္တီးရွင္ ဟန္ေဆာင္ဂူ နဲ႔ ဥဇဘတ္ကစၥတန္ ကစားသမား ယတ္ရွီေဘာ့ တို႔က ထင္ရွားတဲ့ ကစားသမားေတြျဖစ္ပါတယ္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကိုယ္စားျပဳ မေလးရွားအသင္းနဲ႔ ဗီယက္နမ္အသင္းတို႔ဟာ သမိုင္းတစ္ေလ်ာက္ ပထမဆံုး ရံႈးထြက္အဆင့္ကို တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ေဒသတြင္း ကလပ္အသင္းေတြျဖစ္ၿပီး သူတို႔ကိုယ္တိုင္လည္း ေကာင္းမြန္တဲ့ ရလဒ္ေတြရယူႏိုင္ခဲ့သလို အာဆီယံေဒသတြင္းအတြက္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေကာင္းေတြ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္တဲ့ ကစားသမားေတြ ေမြးထုတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ဒီၿပိဳင္ပြဲမွာ ပါ၀င္ေနတဲ့ လူ၀န္ရွန္တူ၀န္ ၊ ငုရင္ကြန္ေဖာင္ ၊ ဆာဖာ၀ီ ရာဆစ္ ၊ မက္သရူးေဒးဗစ္ နဲ႔ ခ်န္ေရာ့ ဆမ္ပါအိုဒီကေတာ့ ေဒသတြင္းမွာ ေတာက္ပၿပီး ကစားသမားေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ သူတို႔နဲ႔ မတူညီတဲ့ ကစားသမားသစ္ ၅ ဦးကို ေဖာ္ျပေပးသြားမွာပါ။

ပန္ဒက္ဟိြဳင္ (ဗီယက္နမ္)

ေတာင္ကိုရီးယား ကလပ္ ဂမ္၀န္း အသင္းမွာ ကစားေနတဲ့ ကြင္းလယ္ဖန္တီးရွင္ လူ၀န္ရွန္တူ၀န္ကေတာ့ ဗီယက္နမ္အသင္း ဆီမီးဖိုင္နယ္ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ လမ္းေၾကာင္း မွာ အဓိက အေရးပါခဲ့တဲ့သူတစ္ဦးပါ။

ရွန္တူ၀န္ ကြင္းလယ္မွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ကစားၿပီး အသင္းအတြက္ အဓိက က်တဲ့ စြမ္းေဆာင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳေပးေနတဲ့ ကစားသမားက ပန္ဒက္ဟိြဳင္ပါ။

🇻🇳 Pham Duc Huy’s outrageous strike for Hanoi FC against Felda United is definitely one of the best goals we’ve seen in the #AFCCup2017! pic.twitter.com/aaMUEfdsa0 — AFC Cup (@AFCCup) December 11, 2017

ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ဖိအားေတြေအာက္ကေန အေကာင္းဆံုးရုန္းထြက္ ျပႏိုင္ခဲ့တဲ့ ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္ေပမယ့္ ေဘာလံုးပိုင္ဆိုင္မႈပိုင္း နဲ႔ စြမ္းအင္ အသံုးျပဳမႈ ပိုင္းေတြမွာ အနည္းငယ္အားနည္းမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။

အသင္းတြက္ အဓိက က်တဲ့သူတစ္ဦးအျဖစ္ေတာ့ ပန္ဒက္ဟိြဳင္ရွိမေနခဲ့ေပမယ့္ ဗီယက္နမ္ အသင္းႀကီးမွာ ပံုမွန္ပြဲထြက္ခြင္ ရရွိလာမယ့္သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုအတြင္းမွာ ေတာက္ပလာမယ့္ ကြင္းလယ္ကစားသမားတစ္ဦးပါ။

အဒန္ေနာ္အက္ဇ္လင္း ( မေလးရွား )

တိုက္စစ္မွဴးတစ္ဦးအျဖစ္ ေဘာလံုးကစားသမားဘ၀ကို စတင္ခဲ့တဲ့ အက္ဇ္လင္း ဟာ ကလပ္အသင္းနဲ႔ ႏုိင္ငံအသင္းတြက္ ေက်ာနံပါတ္ ၉ ၀တ္စံုကို ၀တ္ဆင္ ကစားေနတဲ့ တိုက္စစ္မွဴးျဖစ္ၿပီး သူရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြက သူ႔ကို အျမဲအမွတ္ရ ေနေစတဲ့ သူတစ္ဦးပါ။

တိုက္စစ္မွဴးတစ္ဦးအျဖစ္ အခ်ိန္ကုန္ဆံုးခဲ့တဲ့ အက္ဇ္လင္းကေတာ့ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ေနာက္ခံကစားသမား တစ္ဦးအျဖစ္ပါ လက္က်န္ ကစားသမား ဘ၀ကို ေလ်ာက္လွမ္းေနပါတယ္။

အိုင္ဖန္ ဇာကာရီကာ ၊ ဒိုမီနစ္ တန္ နဲ႔ အဒန္တို႔ဟာ လက္ရွိမေလးရွား အသင္းရဲ႕ ၃ ေယာက္တန္း ခံစစ္မွာ ေျခစြမ္းျပသေနတဲ့ သူေတြျဖစ္ၿပီး အသင္းအတြက္ အေကာင္းဆံုး ေဘာလံုးေပးပို႔မႈေတြ ျပဳလုပ္ထားႏိုင္ခဲ့ကာ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ထိ က်ရာ နည္းစနစ္မွာ အသင္းတြက္ ကစားေပးႏိုင္သူျဖစ္ပါတယ္။

ရက္သာနာကြန္ မိုင္ကာမီ (ထိုင္း)

အရိုးသားဆံုးေျပာရရင္ အုပ္စုပြဲစဥ္ ၃ ပြဲလံုး ရံႈးနိမ့္ခဲ့တဲ့ ထိုင္းအသင္းရဲ႕ ေျခစြမ္းပိုင္းက အသိအမွတ္ျပဳစရာ အေျခအေနမွာ ရွိမေနခဲ့ပါဘူး။

ဒါေပမယ့္ ထုိင္းအသင္းတြက္ တစ္ခုခုကို ေျပာဖို႔ ေရြးခ်ယ္ရေတာ့မယ္ဆိုရင္ မိုင္ကာမီကို ပဲ ေရြးခ်ယ္ရမွာပါ။ သူျပသထားႏိုင္ခဲ့တဲ့ ေျခစြမ္းပိုင္းအရေတာ့ အနာဂတ္မွာ ေတာက္ပလာမယ့္ ကစားသမားတစ္ဦးအျဖစ္ေဖာ္ျပေနပါတယ္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမွာ ထုိုင္းအသင္းနဲ႔အတူ ညာေတာင္ပံ ခံစစ္မွာ ေျခစြမ္းျပသၿပီး မိုင္ကာမီ ေရႊတံဆိပ္ကို ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဘူရီယန္ ယူႏိုက္တက္အသင္းရဲ႕ ကစားသမား ျဖစ္တဲ့ မိုင္ယာမီဟာ အသင္းရဲ႕ ေနာက္တန္း မွာအဓိက အသက္ေသြးေၾကာအျဖစ္ရွိေနခဲ့ၿပီး ကြင္းလယ္ခံစစ္ ကစားသမားတစ္ဦးအျဖစ္ပါ ကစားႏိုင္သူပါ။

သူ႔ရဲ႕ နည္းစနစ္ပိုင္းနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ တည္ေဆာက္ပံုေတြက သူ႔ဟာ ေတာင္ပံခံစစ္ ကစားသမားတစ္ဦး ဒါမွမဟုတ္ ကြင္းလယ္ေမာင္းႏွင္အားအျဖစ္ ကစားႏိုင္ေပမယ့္ သူအဓိက အားသာကေတာ့ ေနာက္တန္း ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

ေနာ္အဇန္အဇစ္ (မေလးရွား)

၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ပါဟန္းအသင္း နဲ႔ စတင္လက္တြဲခဲ့ၿပီး ေျပာစမွတ္တြင္ေလာက္တဲ ေျခစြမ္းျပသႏိုင္တဲ့ ကစားသမားတစ္ဦးအျဖစ္ေတာ့ အဇစ္မွာ ရွိမေနခဲ့ပါဘူး။ ယခုႏွစ္ၿပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ အသင္းနဲ႔အတူ ျပန္လည္ပါ၀င္လာခဲ့ၿပီး သူရဲ႕ပံုမွန္ ပြဲထြက္ခြင့္နဲ႔ ထိုက္တန္တဲ့ ေနရာတစ္ခုကိုေတာ့ ရယူႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။

သူဟာ ၿပိဳင္ဘက္အသင္းကြင္းလယ္ကို ထိုးေဖာက္ရာမွာ ထူးခၽြန္တဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္ေပမယ့္ အသင္းရဲ႕ ခံစစ္ကစားသမားအျဖစ္ တာ၀န္ေပးခဲ့ခ်ိန္မွာလည္း လက္ခံ ခဲ့ၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ ေျခစြမ္းတစ္ခုကို ျပသထားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

According to friends in @footballtribekr, Safawi and Nor Azam Azih are the two boys that caught the eye of Koreans and maybe ‘have what it takes’ to play abroad, including in Korean football. — KeeshaananSundaresan (@KeeshSundaresan) January 21, 2018

မေလးရွားအသင္းရဲ႕ လူစာရင္းမွာ အဇစ္ကို အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ နည္းျပ အြန္ကမ္ဆီြးရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းကေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳရမွာျဖစ္ၿပီး လာမယ့္ ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ အသင္းၾကီးရဲ႕ လူစာရင္းမွာ အဇစ္ကို အဓိက ကြင္းလယ္ဖန္တီးရွင္ တစ္ဦးအျဖစ္ ဆာဖစ္ ရာဟင္နဲ႔ တြဲဖက္ ျမင္ေတြ႕ရဖို႔ ရွိေနပါတယ္။

ငုရင္ကြမ္ဟိုင္ (ဗီယက္နမ္)

ကြမ္ဟိုင္ကေတာ့ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံအတြက္ အထူးတလယ္ ရွင္းျပစရာမလိုတဲ့ သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အာရွ နဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ ထင္ရားလာမယ့္ သူတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။

အရပ္အေမာင္းနဲ႔ ၾကံ့ခိုင္မႈပိုင္း အားနည္းတဲ့ တိုက္စစ္မွဴးတစ္ဦးျဖစ္ေပမယ့္ ျမင့္မားတဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယား ၊ ၾသစေၾတးလ် အသင္းတို႔ နဲ႔ ကစားခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္ေတြမွာ ဗီယက္နမ္အသင္းတြက္ သူရဲေကာင္းျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကစားသမားျဖစ္ပါတယ္။

17′ GOAL 1-0 Vietnam 🇻🇳 take the lead against the run of play after Nguyen Quang Hai scored an absolute belter from the edge of the box!#AFCU23 #KORvVIE pic.twitter.com/LDKjfdB7c1 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 11, 2018

အသက္ ၂၀ သာရွိေသးၿပီး ဗီယက္နမ္ရဲ႕ ထိပ္သီးကလပ္အသင္းျဖစ္တဲ့ ဟႏြိဳင္း အသင္းမွာ ကစားေနၿပီး ႏိုင္ငံအသင္းတြက္ အဓိက ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းခံရဆံုး ကစားသမားျဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံနဲ႔ မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔က အာဆီယံ ကစားသမား ေတြကို အၿပိဳင္အဆိုင္ေခၚယူေနခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ကြမ္ဟိုင္ကိုလည္း ဒီလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ မၾကာခင္ျမင္ေတြ႕ရဖြယ္ရွိေနပါတယ္။