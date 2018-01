AFC Cup တစ္ေနရာအတြက္ ဘိုုအမ္ကတ္ အသင္းနဲ႕ လာအိုုတိုုယိုုတာအသင္းတိုု႕ play-off ယွဥ္ျပိဳင္ကစားရမည္

ယခုုနွစ္ရဲ႕ AFC Cup မွာ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္တစ္ေနရာအတြက္ ကေမၻာဒီးယားကလပ္ ဘိုုယန္ကတ္ အသင္းနဲ႕ လာအိုုကလပ္ လာအိုုတိုုယိုုတာအသင္းတိုု႕ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားရမွာျဖစ္ပါ တယ္။

လာအိုုတိုုယိုုတာ အသင္းဟာ မူလက ၂၀၁၈ ျပိဳင္ပြဲေတြမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ဖိုု႕ ပိတ္ပင္ခံထားရ ေပမယ့္လည္း အဆိုုပါျပစ္ဒဏ္ကိုု ျပန္လည္ ရုုတ္သိမ္းခဲ့တာေၾကာင့္ ယခုုလိုု အာဆီယံဇုုန္မွာ play-off ပြဲစဥ္အေနနဲ႕ ျပန္လည္ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ကစားရတာျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုုပါ ျပစ္ဒဏ္သာ မူလအတိုုင္း သက္ေရာက္ခဲ့မယ္ဆိုုရင္ ဘိုုအန္ကတ္ အသင္းဟာ play-off ကန္စရာမလိုုဘဲ ယခုုနွစ္ရဲ႕ ေအအက္ဖ္စီကိုု အုုပ္စုုအဆင့္မွ တိုုက္ရုုိက္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

လာအိုုတိုုယိုုတာ အသင္းဟာ သူတိုု႕အေပၚခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ျပစ္ဒဏ္ကိုု ျပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလ(၂၂)ရက္ ေန႕က Court of Arbitration for Sport(CAS) ထံ အသနားခံ ေလွ်ာက္လွဲခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္(၉ )ရက္အၾကာမွာပဲ AFC Entry Control Body မွ သူတိုု႕ရဲ႕ ျပစ္ဒဏ္ကိုု ပယ္ဖ်က္ ေပးခဲ့ပါတယ္။

