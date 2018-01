အာဆီယံ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပးမႈနဲ႔ အာရွ ဖလားကို စိန္ေခၚမယ့္ ဗီယက္နမ္

က်င္းပျပဳလုပ္ေနတဲ့ ၂၀၁၈ခုုႏွစ္ အသက္ ၂၃ ႏွစ္ေအာက္ အာရွခ်န္ပီယံရွစ္မွာ အံ့အားသင့္ဖြယ္ ရလဒ္ရယူထားႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဗီယက္နမ္အသင္းကို အေရွ႕ေတာင္အာရွ ပရိသတ္ေတြအေနနဲ႔ အေကာင္းဆံုး အားေပးမႈျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ Fos Sports Asia က ယံုၾကည္ေနပါတယ္။

လက္ရွိၿပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ အသင္း ၄ သင္းသာ က်န္ရွိေတာ့ၿပီး ဗီယက္နမ္ ၊ ေတာင္ကိုရီးယား ၊ ကတာနဲ႔ ဥဇဘတ္ကစၥတန္ အသင္းတို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၿပိဳင္ပြဲမွာ ပြဲစဥ္ေပါင္း ၃၂ ပြဲယွဥ္ၿပိဳင္သြားရမွာျဖစ္ၿပီး ကာလကေတာ့ ႏွစ္ပတ္ၾကာျမင့္မွာပါ။ ဗီယက္နမ္အသင္းဟာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္မယ့္ အာရွဖလား ၿပိဳင္ပြဲကိုလည္း ေျခစစ္ပြဲေအာင္ျမင္ထားခဲ့တဲ့ အသင္းကိုပဲ အေျခခံၿပီး လူစာရင္း ေရြြးခ်ယ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗီယက္နမ္အသင္းဟာ ေဒသတြင္းမွာလည္း ေျခစြမ္းျပသႏိုင္တဲ့ အသင္းတစ္သင္း ျဖစ္ၿပီး အာဆီယံေဒသတြင္းရဲ႕ အစဥ္အလာအႀကီးဆံုး ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္တဲ့ AFF Championship (Suzuki Cup) ၿပိဳင္ပြဲမွာလည္း ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႀကိမ္မွာ တစ္ႀကိမ္ ဗိုလ္စြဲထားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဗီယက္နမ္ေဘာလံုးေလာကဟာ အားေပးသူပရိသတ္ေတြအတြက္ အျမဲတမ္း ဂုဏ္ယူစရာ ရလဒ္ရရွိေအာင္စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့တယ္လိုဆိုရမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ထိပ္တန္း အသင္းႀကီးတစ္သင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ဖို႔ကေနာ့ အျငင္းပြားစရာရွိေနတာေၾကာင့္ အလယ္အလတ္ အသင္းေတြထက္ တစ္ဆင့္ပိုတဲ့ အသင္းဆိုရင္ ပိုမွန္ပါလိမ့္မယ္။

ဘယ္အရာေတြက ဗီယက္နမ္အသင္းကို ပိုမိုအထင္ႀကီးေစတာလည္း ဆုိတာက စိတ္၀င္စားစရာပါ။ ပထမဆံုးေျပာရမွာက ပြဲထြက္ကစားသမားေတြရဲ႕ ပ်မ္းမွ် အသက္ပါ။ ယခုႏွစ္ေနာက္ဆံုး ၄ သင္းအဆင့္ကို တက္ေရာက္ထားႏိုင္ခဲ့တဲ့ အသင္းေတြရဲ႕ ပ်မ္းမွ်အသက္ကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေတာင္ကိုရီးယားက (၂၁.၄ ႏွစ္) ၊ ဥဇဘတ္ကစၥတန္ကက (၂၀.၉ ႏွစ္) ဗီယက္နမ္က (၂၀.၇ ႏွစ္ ) ကာတာ (၁၉.၃) ႏွစ္တို႔ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒုတိယ အသက္အငယ္ဆံုး လူစာရင္းကို ပိုင္ဆိုင္ ထားတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။

🇻🇳 coach Park Hang-seo:

"I want to present this win to all football fans in Vietnam….Before the match I told the players that our mission was not easy, but that we had the team spirit and the determination of the players who will never stop until the final whistle."#AFCU23 pic.twitter.com/JRJc7SvP4F

— Vietnam football (@soccervietnam) January 21, 2018