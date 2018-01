အံ့အားသင့္ဖြယ္ ေျခစြမ္းနဲ႔ ဆီမီးဖိုင္နယ္ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ဗီယက္နမ္

၂၀၁၈ အသက္ ၂၃ ႏွစ္ေအာက္ အာရွ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ကြာတားဖိုင္နယ္ ေနာက္ဆံုးပြဲစဥ္ျဖစ္တဲ့ ဗီယက္နမ္အသင္းနဲ႔ အီရတ္အသင္းတို႔ ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ဗီယက္နမ္အသင္းက ပင္နယ္တီ အဆံုးအျဖတ္နဲ႔ အႏိုင္ရရွိၿပီး ဆီမီးဖိုင္နယ္ အဆင့္ကို တက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ခ်န္ဆူး အားကစားကြင္းမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ဒီပြဲစဥ္မွာ ပြဲကစားခ်ိန္ ၁၂ မိနစ္မွာ ဗီယက္နမ္အသင္း ဦးေဆာင္ဂိုးရရွိခဲ့ပါတယ္။

ဗီယက္နမ္အသင္း ေထာင့္ကန္ေဘာ ကန္သြင္းခြင့္ ရရွိခဲ့ရာကေန ပန္ဗန္ဒက္ ေျမမက် ကန္သြင္းဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ရာမွ က်လာခဲ့တဲ့ေဘာလံုးကို ငုရင္ကြန္ပူႏြန္က ပိတ္သြင္းၿပီး အသင္းတြက္ ဦးေဆာင္ဂိုး ရယူေပးခဲ့ပါတယ္။

13′ GOAL 1-0 🇻🇳 Nguyen Cong Phuong opens the deadlock for Vietnam, with a real goal poacher’s finish!#AFCU23 #IRQvVIE pic.twitter.com/juo29YWdyp — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 20, 2018

ပြဲကစားခ်ိန္ ၂၈ မိနစ္မွာေတာ့ အီရတ္အသင္း ေျခပဂိုး ရရွိသြားခဲ့ပါတယ္။ အီရတ္အသင္း ေအမန္ ဟတ္စိန္ ဗီယက္နမ္အသင္းရဲ႕ ဂိုးဧရိယာထဲမွာ ေဘာလံုးရယူဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ရာမွာလဲက်သြားခဲ့ၿပီး ကြင္းလယ္ဒိုင္လူႀကီးက ပင္နယ္တီ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီပင္နယ္တီကိုေတာ့ ဟတ္စိန္ ကိုယ္တိုင္ပဲ အဆံုးသတ္ၿပီး အသင္းတြက္ ေျခပဂိုးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။

29′ GOAL! 1-1 🇮🇶 Aymen Hussein equalizes for Iraq from the spot after the referee had awarded them a controversial penalty!#AFCU23 #IRQvVIE pic.twitter.com/xBzCwevWms — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 20, 2018

ပြဲကစားခ်ိန္ မိနစ္ ၉၀ အတြင္းမွာေတာ့ ႏွစ္သင္းလံုး ထပ္မံ ဂိုးသြင္းယူႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့တာေၾကာင့္ အခ်ိန္ပို ဆက္လက္ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ရပါတယ္။

အခ်ိန္ပို ပထမပိုင္း စတင္ၿပီး ၄ မိနစ္မွာပဲ အီရတ္အသင္း ေထာင့္ကန္ေဘာ ရရွိခဲ့ၿပီး ဘာရွာရီဆန္ ကန္တင္ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ပထမဂိုးသြင္းယူခဲ့တဲ့ ဟတ္စိန္ကပဲ ဗီယက္နမ္ ကစားသမား ဘူသီေဒါင္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး အသင္းတြက္ ဦးေဆာင္ဂိုးအျဖစ္ သြင္း ယူခဲ့ပါတယ္။

94′ GOAL! 2-1 🇮🇶 Aymen Hussein bags his second goal of the night with an absolutely thumping header!#AFCU23 #IRQvVIE pic.twitter.com/vZTcGukD8D — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 20, 2018

၁၀၈ မိနစ္အေရာက္မွာေတာ့ အီရတ္အသင္း ဂိုးသမားရဲ႕ အမွားကေနတစ္ဆင့္ ဗီယက္နမ္အသင္း ေျခပဂိုးရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဗီယက္နမ္အသင္း ညာေတာင္ပံကေန ျဖတ္တင္ေပးပို႔ခဲ့တဲ့ ေဘာလံုးကို အီရတ္အသင္း ဂိုးသမား ရွင္းထုတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားရာမွာ ျပန္လ်ံက်လာခဲ့ၿပီး ငုရင္ဗန္တြန္ ကန္သြင္းယူခဲ့ရာမွ အသင္းေဖာ္ ဗန္ဒက္ ရရွိခဲ့ၿပီး ထပ္ဆင့္ပိတ္သြင္းၿပီး အသင္းတြက္ သြင္းဂိုးရယူေပးႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။

108′ GOAL! 2-2 🇻🇳 OH MY WORD, CAN YOU BELIEVE IT? Phan Van Duc equalizes for Vietnam after an absolute blunder by Ahmed Basil. What a game we have on our hands!#AFCU23 #IRQvVIE pic.twitter.com/YQdXy4WGyv — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 20, 2018

ေနာက္ထပ္ ၄ မိနစ္အၾကာမွာေတာ့ ေလာင္ဆန္သာရြန္ရဲ႕ ေထာင့္ကန္ေဘာကန္ တင္ေပးပို႔မႈကေန ဟာေဒါက္ခ်င္ ေခါင္းတိုက္ပိတ္သြင္းၿပီး ဗီယက္နမ္အသင္း ပြဲကို ၃ ဂိုး ၂ ဂိုးနဲ႔ ဦးေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

112′ GOAL! 3-2 🇻🇳 They have done it! Vietnam have completed an extraordinary turnaround to make it 3-2. Have you ever seen a more dramatic quarter final?#AFCU23 #IRQvVIE pic.twitter.com/J6ugAUjiEQ — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 20, 2018

ဗီယက္နမ္အသင္းရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈဟာ ၾကာရွည္မခံခဲ့ပဲ ပြဲၿပီးဆံုးဖို႔ ၄ မိနစ္အလိုမွာ အလာမာ၀ီက အီရတ္အသင္းတြက္ ေျခပဂိုးျပန္လည္ သြင္းယူသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒီဂိုးကိုေတာ့ အီရတ္အသင္း ဂိုးသမား ကန္တင္ေပးပို႔မႈကေန အလာမာ၀ီ ရယူခဲ့ၿပီး ညာဘက္ျခမ္းကေန ဗီယက္နမ္အသင္းရဲ႕ ဂိုးတိုင္ေတာင့္ထဲကို အျပင္းကန္သြင္းၿပီး ရယူခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

116′ GOAL! 3-3 🇮🇶 What a crazy game we are witnessing here! 🇮🇶 make it 3-3. Alaa Ali Mhawi scores an absolute pile-driver to level the scores. Incredible stuff!#AFCU23 #IRQvVIE pic.twitter.com/eNYt9eGoLz — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 20, 2018

ဗီယက္နမ္အသင္းတြက္ ပထမဆံုး ပင္နယ္တီကို ဗူဗန္သန္ ကန္သြင္းႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ အီရတ္အသင္း ေခါင္းေဆာင္ ရီဆန္ ကန္သြင္းခဲ့တဲ့ ကန္သြင္းခ်က္ကိုေတာ့ ဗီယက္နမ္အသင္း ဂိုးသမား သီရန္ေဒါင္ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး ပင္နယ္တီကို ဗီယက္နမ္အသင္း ေနာက္ခံကစားသမား ဘူသီရန္ေဒါင္ က ကန္သြင္းရယူၿပီး ဗီယက္နမ္အသင္းကို ဆီမီးဖိုင္နယ္ကို ပုိ႔ေဆာင္ေပးခဲ့ ပါတယ္။

🇻🇳 WIN THE SHOOT-OUT! What a dramatic finish to this extraordinary quarter final! Vietnam are through to the semi-finals, while Iraq crash out of the tournament!#AFCU23 #IRQvVIE pic.twitter.com/1LSEWOONNF — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 20, 2018

ဗီယက္နမ္အသင္းဟာ ဆီမီးဖိုင္နယ္ပြဲစဥ္မွာ ကာတာအသင္းနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာ ျဖစ္ၿပီး အာရွအသက္ ၂၃ ႏွစ္ေအာက္ ခ်န္ပီယံရွစ္သမိုင္းမွာ ဆီမီးဖိုင္နယ္ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး အာဆီယံအသင္းအျဖစ္ မွတ္တမ္း၀င္ခဲ့ပါတယ္။

FT: 🇮🇶 3-3 🇻🇳 (Vietnam win 5-3 on penalties ) Vietnam are through to the #AFCU23 semi-finals after edging out Iraq in a penalty shootout!#IRQvVIE pic.twitter.com/uqthXgZlFD — #AFCU23 (@theafcdotcom) January 20, 2018

IRAQ: Ahmed Basil, Alaa Mhawi, Ali Lateef, Burhan Jumaah, Hamza Adnan, Ahmed Mohsin (Amjed Attwan 56’), Safaa Hadi (Farhan Shakor 114’), Mohammed Jaffal (Ibrahim Bayesh 66’), Bashar Resan, Hussein Ali, Aymen Hussein.

VIETNAM: Bui Tien Dung, Pham Xuan Manh (Nguyen Van Toan 100’), Do Duy Manh (Nguyen Thanh Chung 80’), Tran Dinh Trong, Bui Tien Dung, Vu Van Thanh, Luong Xuan Truong, Pham Duc Huy, Nguyen Quang Hai, Phan Van Duc, Nguyen Cong Phuong (Ha Duc Chinh 89’).