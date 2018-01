ပါလက္စတိုင္းကို အႏိုင္ယူၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ဆက္ခဲ့တဲ့ ကာတာအသင္း

တရုတ္ႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပတဲ့ ၂၀၁၈ အသက္ ၂၃ ႏွစ္ေအာက္ အာရွ ခ်န္ပီယံရွစ္ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ကြာတားဖိုင္နယ္ပြဲစဥ္တစ္ပြဲျဖစ္တဲ့ ပါလက္စတိုင္း အသင္းနဲ႔ ကာတာအသင္းတို႔ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ကာတာအသင္းက ၃ ဂိုး ၂ ဂိုးနဲ႔ အႏိုင္ယူၿပီး ေနာက္တစ္ဆင့္ကို တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ကာတာအသင္းတြက္ အဖြင့္ဂိုးကို ပြဲကစားခ်ိန္ ၃၂ မိနစ္မွာ ဘက္ဆန္အယ္ရာ၀ီရဲ႕ ကိုက္ ၅၀ အကြာက တိက်တဲ့ေပးပို႔မႈကေန ပုခံုးေပၚေက်ာ္က်လာခဲ့တဲ့ ေဘာလံုး ကိုတိုက္စစ္မွဴး ရမ္ဇီ ဖက္ဟိုရီက ေျမမက်ကန္သြင္းၿပီး ရယူေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

32' GOAL! 1-0 🇶🇦 OH MY WORD! Surely that has to be the goal of the tournament so far. Absolutely stunning from Almoez Ali!#AFCU23 #QATvPLE pic.twitter.com/Svg44tmmy4 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 19, 2018

ေနာက္ထပ္ ၂ မိနစ္အၾကာမွာေတာ့ ဘယ္ေတာင္ပံကေန ဆူလ္တန္ အယ္လ္ ဘရိတ္ ေပးပို႔ခဲ့တဲ့ေဘာလံုး ျပန္လ်ံက်လာခဲ့တာကို အယ္လ္မို႔ဇ္ အလီက ပိတ္သြင္းၿပီး အသင္းတြက္ ဒုတိယဦးေဆာင္ဂိုးကို သြင္းယူခဲ့ပါတယ္။

35' GOAL! 2-0 🇶🇦 It's that man again, Almoez Ali scoring his second goal in quick succession after slack defending from 🇵🇸.#AFCU23 #QATvPLE pic.twitter.com/V0zTcocfDX — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 19, 2018

ဒုတိယပိုင္း ျပန္လည္စတင္ၿပီး ၈ မိနစ္မွာေတာ့ ဆာလမ္အယ္လ္ဟာဂ်ီရီ ရဲ႕ ရင္ဘတ္နဲ႔ တိုက္ၿပီးခ်ေပးခဲ့တဲ့ ေဘာလံုးကို ဟာရွင္အလီ ပိတ္သြင္းယူခဲ့ၿပီး ပါလက္စတိုင္း အသင္းဘက္ကို ၃ ဂိုးျပတ္နဲ႔ ကာတာအသင္းဦးေဆာင္ ႏိုင္ခဲ့ပါ တယ္။

53' GOAL! 3-0 🇶🇦 Hashim Ali extends Qatar's lead after some gorgeous build-up play. No way back for Palestine?#AFCU23 #QATvPLE pic.twitter.com/qe8DKZ3e8j — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 19, 2018

ယခုႏွစ္ၿပိဳင္ပြဲမွာ ဗိုလ္စြဲဖို႔ ပစ္မွတ္ထားေနတဲ့ အသင္းေတြထဲက တစ္သင္းျဖစ္တဲ့ ကာတာအသင္းအေနနဲ႔ကေတာ့ လိုအပ္တဲ့ ႏိုင္ပြဲကို ရွာေဖြႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။

ပါလက္စတိုင္းအသင္းကလည္း အေစာပိုင္းဂိုးေတြ ခြင့္ျပဳခဲ့ရေပမယ့္ အရံႈးမေပးတန္း ကစားခဲ့ၿပီး မိနစ္ ၆၀ အေရာက္မွာေတာ့ အိုေဒး ဒဘ္ဘာက အဘူ၀ါဒါရဲ႕ ေပးပို႔မႈကေန ကာတာအသင္းေနာက္ခံလူေတြျဖစ္တဲ့ အက္ဆင္ မာဒီဘိုနဲ႔ အယ္လ္ရာ၀ီလ္ တို႔ကိုေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး အသင္းတြက္ ေျခပဂိုးတစ္ဂိုးကို သြင္းယူခဲ့ပါတယ္။

60' GOAL! 1-3 🇵🇸 Oday Dabbagh pulls one back for Palestine with a neat finish! Do we have a game on our hands?#AFCU23 #QATvPLE pic.twitter.com/C9noWur3IK — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 19, 2018

ေျခပဂိုးရရွိခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ပါလက္စတိုင္း တိုက္စစ္ျမွင့္ကစားခဲ့ၿပီး ဒဘ္ဘာရဲ႕ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ကန္သြင္းခ်က္ ေကာင္းမြန္ခဲ့ေပမယ့္ ဂိုးတိုင္နဲ႔ ကပ္လြဲခဲ့ပါတယ္။ ပြဲၿပီးဆံုးဖို႔ ၁၃ မိနစ္အလိုမွာေတာ့ ပါလက္စတိုင္းအသင္း တိုက္စစ္ဆင္ကစားရင္း မိုဟာမက္ ရာဆစ္ အနီကဒ္ျပသခံခဲ့ရတာေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေမွးမွိန္ ခဲ့ရပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္ ၈၇ မိနစ္မွာေတာ့ မိုဟာမက္ ဒါ၀ွစ္ အသင္းတြက္ ၂၅ ကိုက္အကြာက ရရွိခဲ့တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေဘာကို ကန္သြင္းၿပီး ေျခပဂိုးေနာက္ထပ္တစ္ဂိုး သြင္းယူေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျပန္လည္ရွင္သန္ေစခဲ့ပါတယ္။

GOAL 87'! 2-3 🇵🇸 Hold on to your seats ladies and gentlemen,we have got a frantic five minutes of football coming your way! The 10 men of Palestine are not done just yet!#AFCU23 #QATvPLE pic.twitter.com/x45xw2Lrse — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 19, 2018

ဒါေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမိနစ္ေတြမွာ သြင္းဂိုးေတြ ထပ္မံသြင္းယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိပဲ ပြဲၿပီးဆံုးခ်ိန္မွာ ကာတာအသင္းက ၃ ဂိုး ၂ ဂိုးနဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး အီရတ္ အသင္း နဲ႔ ဗီယက္နမ္အသင္းတို႔ထဲက အႏိုင္ရရွိတဲ့ အသင္းနဲ႔ ဆီမီးဖိုင္နယ္ ပြဲစဥ္ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

FT: Qatar 🇶🇦 3 – 2 Palestine 🇵🇸 Palestine stage a comeback but not enough to stop Qatar from going through to the #AFCU23 semi-finals! #QATvPLE pic.twitter.com/W6PtgJ31q7 — #AFCU23 (@theafcdotcom) January 19, 2018

QATAR: Mohammed Al-Bakari, Tameem Al-Muhaza, Bassam Al-Rawi, Tarek Salman, Sultan Al-Brake, Salem Al-Hajri, Assim Madibo, Hashim Ali (Abdelrahman Mohammed 90+2’), Ahmad Moein, Akram Afif, Almoez Ali.

PALESTINE: Ramzi Fakhouri, Mousa Basheer, Michel Termanini, Saadou Abdelsalam, Yousef Al-Ashhab, Mohammed Rashid, Mohanad Fannoun (Omar Sandouqa 53’), Mahmoud Abu Warda, Mohammed El-Kayed (Mahmoud Yousef 53’), Mohamed Darwish, Oday Dabbagh.