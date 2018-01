လက္ရွိခ်န္ပီယံ ဂ်ပန္အသင္းကို ရပ္တန္႔ခဲ့တဲ့ ဥဇဘတ္ ကစၥတန္ အသင္း

က်င္းပျပဳလုပ္ေနတဲ့ အာရွ အသက္ ၂၃ ႏွစ္ေအာက္ အာရွ ခ်န္ပီယံရွစ္ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ကြာတားဖိုင္နယ္ ပြဲစဥ္မွာ ဥဇဘတ္ ကစၥတန္အသင္းက လက္ရွိခ်န္ပီယံ ဂ်ပန္အသင္းကို ၄ ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ဥဇဘတ္ကစၥတန္အသင္းကေတာ့ ပြဲအစကေန အဆံုးထိ ပြဲကိုစိုးမိုးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပြဲကစားခ်ိန္ ၃၁ မိနစ္မွာေတာ့ ဂ်ပန္အသင္းဘက္ကို ေထာင့္ကန္ေဘာကေန ၿပီးေတာ့ ဦးေဆာင္ဂိုးစတင္သြင္းယူခဲ့ပါတယ္။

31′ GOAL! 1-0 🇺🇿 What an absolute belter from Javokhir Sidikov! 🇺🇿 deservedly take the lead as we cross the half hour mark.#AFCU23 #JPNvUZB pic.twitter.com/r6NjA2XgGY — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 19, 2018

ေထာင့္ကန္ေဘာကန္တင္ေပးပို႔မႈကို ရွင္းထုတ္ခဲ့တဲ့ ဂ်ပန္အသင္းကစားသမား ေတြမွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနခဲ့ၿပီး ဂိုးဧရိယာ ထိပ္မွာ က်လာခဲ့တဲ့ ေဘာလံုးကို အသင့္ေစာင့္ေနတဲ့ ဂ်ာေဗာ့ဟာ ဆီဒီေကာ့ဗ္က ဂိုးတိုင္ရဲ႕ အေပၚေထာင့္ထဲကန္ သြင္းၿပီး ဦးေဆာင္ဂိုးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ ၃ မိနစ္အၾကာမွာေတာ့ ဂ်ပန္အသင္းကစားသမား ယူဂိုတက္ဆုတာ ရဲ႕ မလုပ္သင့္တဲ့ အမွားတစ္ခုကေန ဥဇဘတ္ကစၥတန္အသင္း ကစားသမား ေဒါ့စ္တြန္ဘတ္ ခမ္ဒါေမာ့ဗ္ ၆ ကိုက္စည္းအတြင္း ေဘာလံုးရယူႏုိင္ခဲ့ၿပီး ဂိုးသမား ကို အနီးကပ္ကန္သြင္းၿပီး ဒုတိယ သြင္းဂိုးရယူခဲ့ပါတယ္။

35′ GOAL! 2-0 🇺🇿 Dostonbek Khamdamov takes advantage of some horrendous defending from Japan to double the lead for Uzbekistan!#AFCU23 #JPNvUZB pic.twitter.com/BTL6jWj4zr — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 19, 2018

ပထမပိုင္း ၿပီးဆံုးဖို႔ ၆ မိနစ္အၾကာမွာေတာ့ ဥဇဘတ္ကစၥတန္အသင္း ကစားသမား ရက္ရွီဘိုက ဂ်ပန္အသင္းေနာက္ခံလူ ရိုဆုကိ ကိုဂ်ိမာကို လွလွပပ ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး အသင္းတြက္ တတိယဂိုးသြင္းယူခဲ့ပါတယ္။

39′ GOAL! 3-0 🇺🇿 Jasurbek Yakhshiboev scores an absolute peach of a goal to extend Uzbekistan’s lead! Is there any way back for 🇯🇵?#AFCU23 #JPNvUZB pic.twitter.com/YyYd316bsM — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 19, 2018

ဒုတိယပိုင္း ျပန္လည္စတင္ခ်ိန္မွာလည္း ဥဇဘတ္ကစၥတန္အသင္းကပဲ ပြဲကိုစိုးမိုး ခဲ့ၿပီး ၄၇ မိနစ္မွာေတာ့ ေနာက္ထပ္ဦးေဆာင္ဂိုး ၁ ဂိုးထပ္မံ ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အသင္းတြက္ တတိယဂိုးသြင္းယူေပးခဲ့တဲ့ ရက္ရွီဘိုကပဲ ဂ်ပန္အသင္း ေနာက္တန္းအမွားကေန ေနရာလြတ္ရွာေဖြခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္အသင္းဂိုးသမား တိုင္ယို ကိုဂါကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး သူ႔ရဲ႕ဒီေန႔ပြဲစဥ္အတြက္ ဒုတိယဂိုးကို သြင္းယူခဲ့ပါတယ္။

47′ GOAL! 4-0 🇺🇿 This is an absolute mauling! Jasurbek Yakhshiboev scores his 2nd of the night to make it four for Uzbekistan.#AFCU23 #JPNvUZB pic.twitter.com/1T1jc0hHfh — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 19, 2018

ဥဇဘတ္ကစၥတန္အသင္းကေတာ့ ဂ်ပန္အသင္းကို အႏိုင္ရရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ေတာင္ကိုရီးယားအသင္းနဲ႔ မေလးရွားအသင္းတို႔ကအႏိုင္ရရွိတဲ့ အသင္းနဲ႔ ဆီမီးဖိုင္နယ္ပြဲစဥ္အျဖစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔မွာ ရင္ဆိုင္ကစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

JAPAN: Ryosuke Kojima, Teruki Hara, Yugo Tatsuta, Taiyo Koga, So Fujitani, Yuta Kamiya, Shion Inoue (Hiroki Ito 68’), Keita Endo, Akito Takagi (Koji Miyoshi 46’), Yuto Iwasaki (Reo Hatate 46’), Kyosuke Tagawa.

UZBEKISTAN: Botirali Ergashev, Abbosjon Otakhonov, Dostonbek Tursunov, Rustamjon Ashurmatov, Akramjon Komilov, Azizjon Ganiev, Odiljon Xamrobekov (Abdujamol Isroilov 86’), Jasurbek Yakhshiboev, Javokhir Sidikov (Bobir Abdixolikov 75’), Dostonbek Khamdamov, Zabikhillo Urinboev (Doniyorjon Narzullaev 82’).