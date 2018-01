ရိုနယ္ဒိုနဲ႔ တရုတ္စူပါလိဂ္

ရိုနယ္ဒိိုအေနနဲ႔ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ရီးရဲလ္အသင္းကေန ထြက္ခြာခဲ့မယ္ဆိုရင္ တရုတ္ စူပါလိဂ္ကို ေျပာင္းေရႊ႕လိမ့္မယ္လို႔ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚေနခဲ့ပါတယ္။

ဥေရာပမွာ တျခား ကစားသမားေတြ အမ်ားအျပားအျမင့္ပ်ံခ်ိန္ကို ေရာက္ရွိေနခဲ့ပါၿပီ။ ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္းကို ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့တဲ့ ေနမာရဲ႕ အေျပာင္းအေရႊ႕ေတြနဲ႔ ဘာစီလိုနာအသင္းကို ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့တဲ့ ေကာ္တင္ညိဳရဲ႕ အေျပာင္းအေရႊ႕ေတြက သက္ေသပဲျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အေျပာင္းအေရႊ႕ေစ်းကြက္ကို ဦးေဆာင္ေနတာက သူတို႔ ၂ဦးရဲ႕ သတင္းေတြျဖစ္ၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကးနဲ႔ ထိုက္တန္တဲ့ ကစားသမားတစ္ဦးကို ရွာဖို႔က တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ခက္ခဲလာခဲ့ပါတယ္။

ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းကေန ရိုနယ္ဒိုသာ ထြက္ခြာခဲ့မယ္ဆိုရင္ သူ႔အတြက္ ဘာေတြျဖစ္လာမလဲ။ ဥေရာပအသင္းႀကီးတစ္သင္းကေန ထြက္ခြာၿပီးတဲ့ ေနာက္သူ႔ရဲ႕ ကစားသမားဘ၀ မၾကာခင္မွာ အဆံုးသတ္သြားမလား။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းတြက္ ၄၂၂ ပြဲမွာ ၄၁၈ ဂိုးသြင္းယူထား ၿပီး ေနာက္ဆံုး ၄ ႏွစ္အတြင္းမွာ ခ်န္ပီယံလိဂ္ဖလား ၃ ႀကိမ္ရယူထားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ရိုနယ္ဒို ဥေရာပအေကာင္းဆံုး ေရႊေဘာလံုးဆု ၅ ႀကိမ္ ရယူထားႏုိင္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိ အေကာင္းဆံုး ကစားသမား ၂ဦၤးထဲက ၁ ဦးျဖစ္တဲ့ ရိုနယ္ဒိုအဖို႔ ေနာက္ထပ္ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရယူႏိုင္ဦးမွာလား ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ျပည့္ႏွက္ေနပါတယ္။

Two thirds(!) of Real Madrid fans want Cristiano Ronaldo to leave the club this summer, according to an online poll by @diarioas. Do you agree? pic.twitter.com/tDWVz6baOn — FOX Soccer (@FOXSoccer) January 18, 2018

ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္နည္းျပ ဇီဒန္းကလည္း ရိုနယ္ဒိုကို အသင္းမွာ ဆက္ရွိေနဖို႔ အတြက္ ဆက္ထိန္းထားဖြယ္ရွိေနပါတယ္။

“ ရိုနယ္ဒို မရွိတဲ့ ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းကို ျမင္ၾကည့္လို႔ မရပါဘူး။ သူက ကလပ္အသင္းနဲ႔ တစ္သားတည္းပါ။ အသင္းမွာ ရွိတဲ့သူတိုင္းနဲ႔ ပရိသတ္တိုင္းက သူ႔ကို အလိုရွိပါတယ္။ အျပင္မွာ ေျပာေနက်တဲ့ စကားေတြအတြက္္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေသခ်ာသိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဘာကို အလိုရွိတယ္ဆိုတာ ကို ရိုနယ္ဒိုေသခ်ာသိၿပီး သူရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းနဲ႔ သူဘာေတြ အသင္းတြက္ ယူေဆာင္ ေပးႏိုင္လည္းပဲ အေရးႀကီးပါတယ္။” လို႔ဇီဒန္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ရိုနယ္ဒိုဟာ ဒီရာသီမွာ အေကာင္းဆံုး ပံုစံေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့တယ္လို႔ဆိုရမွာပါ။ ရီးရဲလ္အသင္းတြက္ ေနာက္ဆံုးကစားခဲ့တဲ့ ၁၄ ပြဲမွာ ဂိုးသာသြင္းယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ သာမန္ ကစားသမားတစ္ဦးအတြက္ေတာ့ ဆိုး၀ါးတဲ့ အေျခအေန တစ္ခု မဟုတ္ခဲ့ေပမယ့္ ရိုနယ္ဒိုတို႔လို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အရာအားလံုးကို ႀကီးစိုးထားႏုိင္ ခဲ့တဲ့သူေတြအတြက္ေတာ့ ဆိုးရြားတဲ့ ရလဒ္တစ္ခုလို႔ ေျပာရမွာပါ။

What do you think @realmadrid should do to change their poor form? #LaLiga

⚽️🤔❓ https://t.co/thozU7OSAj — FOX Sports Asia (@FOXSportsAsia) January 14, 2018

ရိုနယ္ဒို သူ႔ရဲ႕ ဘာေနဗ်ဴး အဆံုးသတ္ခ်ိန္ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ထားသင့္ပါတယ္။ သူဟာ သူ႔ရဲ႕ အတိတ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေဆြးေႏြးတာကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္း မရွိတဲ့ သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သူ႔အတြက္ နယ္ေျမသစ္တစ္ခုကို ရွာေဖြသြားမလား ရီးရဲလ္အသင္း နဲ႔ပဲ သက္တမ္းတိုးစာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုသြားမလားဆိုတာ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းပါတယ္။

ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းကေတာ့ လက္ရွိအခ်ိန္ဟာ ရိုနယ္ဒိုအတြက္ ဟန္ေဆာင္မႈေတြ ရွိေနတဲ့ အခ်ိန္လို႔ ေခၚေ၀ၚခဲ့ၿပီးအကယ္လို႔ သူသာ အသင္းေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ႀကီးမားတဲ့ ပံုျပင္တစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

ရိုနယ္ဒိုေျပာင္းေရႊ႕ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ ထဲမွာ အာရွေကာ ပါ၀င္ေနခဲ့သလား ဆိုတာ လည္း ေမစရာရွိပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မ်ာ ထိပ္ဆံုးက ေရပန္းစားေနတာက တရုတ္စူပါလိဂ္ပါ။ရိုနယ္ဒိုအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ မွာ အသိအမွတ္ျပဳမခံထားရတဲ့ လိဂ္တစ္ခုကို ေျပာင္းေရႊ႕မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ပဲ ေတြးခ်င္ေတြးေနႏိုင္ေပမယ့္ အာရွကို ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့မယ္ဆိုရင္ အျဖစ္ႏိုင္ဆံုးက တရုတ္စူပါလိဂ္ပါ။

တရုတ္စူပါလိဂ္ကို non-european လိဂ္လို႔ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ေတြမွာ လူသိမ်ားခဲ့ပါတယ္။ ၿပိဳင္ပြဲစီကို ဥေရာပရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ ကစားသမား ေတြ စီးဆင္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ေဟာ့ခ္ ၊ ေအာ္စကာ ၊ အက္ဇ္ကီြရယ္ လာဗက္ဇီ ၊ ၀ဇ္ဆယ္ နဲ႔ တီဆိရီရာတို႔လို ကစားသမားေတြ ၀င္ေရာက္ခဲ့သလို နည္းျပ ပိုင္းမွာ လည္း ဖိလစ္ပီစကိုလာရီ ၊ မာဆယ္လိုလစ္ပီ ၊ ကာပယ္လို နဲ႔ ဖိလစ္ မီဂတ္တို႔လို နည္းျပေတြ ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ တရုတ္စူပါလိဂ္ ကလပ္အသင္းေတြရဲ႕ ပြဲထြက္လူစာရင္းမွာ ဥေရာပကစားသမား ၅ ဦးကေန ၃ ဦးအထိေလ်ာ့ခ်ခဲ့တာေၾကာင့္ ယခင္ကထက္ သံုးစြဲမႈေတြကေတာ့ က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ အေျပာင္းအေရႊ႕နဲ ပတ္သက္ၿပီး အခြန္ေကာက္ခံမႈေတြလည္း ရွိေနခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ကစားသမားတစ္ဦးကို ေဒၚလာ ၇ သန္းေလာက္ေပးေခ်မယ့္အစား ဒီပိုက္ဆံကို ေဘာလံုးတိုးတက္ေရး ရံပံုေငြထဲ ကိုထည့္လိုက္သင့္ပါတယ္။

သဘာ၀က်က်ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အာရွတိုက္ကေန ဥေရာပတိုက္ဆီကို ႀကီးမားတဲ့ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈေတြျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ဒီမ်ားျပားတဲ့ ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကးေတြဟာလည္း တကယ္ေတာ့ အေထာက္အကူမျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ ဒီထဲမွာ ရိုနယ္ဒိုသာ တရုတ္စူပါလိဂ္ ကိုေျပာင္းေရႊ႕ဖို႔ စဥ္းစားခဲ့မယ္ဆိုရင္ စိတ္၀င္စားဖို႔ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္လာမွာႏိုင္ၿပီး ေနာက္ထပ္ ေငြေၾကးမ်ားစြာကိုလည္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္ပါတယ္။

တရုတ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ကမာၻ႔ေဘာလံုး ဇာတ္ခံုေပၚမွာ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာေစဖို႔ ေနာက္ထပ္ ဆယ္စုႏွစ္ေတြထိ အစီအစဥ္ေရးဆြဲၿပီး ျပင္ဆင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရိုနယ္ဒိုဟာ ၂၁ ရာစုရဲ႕ အေကာင္းဆံုး ကစားသမား တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ေတြ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ကုန္ဆံုးလာေန ပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ရိုနယ္ဒိုသာ အသင္းေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့မယ္ဆိုရင္ တရုတ္ေဘာလံုး ေလာကနဲ႔ အနာဂါတ္ တရုတ္ကေလးငယ္ေတြအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အလားအလာေတြ ရွိလာႏုိင္ပါတယ္။

2️⃣️0️⃣️ games, ⚽⚽⚽⚽️ goals, £6️⃣️5️⃣️0️⃣️0️⃣️0️⃣️0️⃣️ per week

That's £8,450,000 per goal. No wonder Carlos Tevez has no regrets about his time in China!https://t.co/hpCUfgrrGW — FOX Sports Asia (@FOXSportsAsia) January 11, 2018

လက္ရွိတရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြက အသင္းေတြျဖစ္တဲ့ ကြမ္က်ိဳး ၊ ရွန္ဟိုင္း နဲ႔ ေဘဂ်င္းတို႔မွာ ကစားေနတဲ့ ကစားသမားေတြထက္ ရိုနယ္ဒိုက တစ္ဆင့္သာလြန္ ေနသူပါ။ ဒီအေျပာင္းအေရႊ႕သာ ျဖစ္ေပၚခဲ့မယ္ဆိုရင္ တရုတ္ နဲ႔ အာရွ သာမက ကမာၻေပၚမွာပါ ႀကီးမားတဲ့ အေျပာင္းအေရႊ႕ ျဖစ္လာမွာပါ။

ရွန္ဟိုင္း ရွန္ဟြာအသင္းအေနနဲ႔ ကားလို႔စ္တိဗက္ကို အသင္းထက္ ကမာၻ႔အျမင့္ဆံုး လစာတစ္ရပ္ကို ေပးေခ်ၿပီးေခၚယူခဲ့ေပမယ့္ အားလံုးေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့သလို မစြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ရိုနယ္ဒိုကေတာ့ တိဗက္နဲ႔ ကြဲျပားျခားနားပါတယ္။ ပုဂိၢဳလ္ေရးပိုင္းမွာလည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အေျခအေနကို ပို္င္ဆိုင္ထားခဲ့တဲ့ ရိုနယ္ဒိုဟာ တိဗက္ထက္ေတာ့ တရုတ္စူပါလိဂ္ကို level တစ္ခုေရာက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္မွာပါ။