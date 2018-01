ၾသစေတးလ်အသင္းကိုု အနိုုင္ယူကာ အာရွ ယူ-၂၃ ကြာတားဖိုုင္နယ္တက္ေရာက္နုုိင္ခဲ့တဲ့ ေတာင္ကိုုးရီးယားအသင္း

က်င္းပယွဥ္ျပိဳင္လ်က္ရွိတဲ့ အာရွယူ-၂၃ ခ်န္ပီယံရွစ္ျပိဳင္ပြဲမွာ ေတာင္ကိုုးရီးယားအသင္းက ၾသစေတးလ်အသင္းကိုု (၃)ဂိုုး (၂)ဂိုုး နဲ႕အနိုုင္ရရွိကာ အုုပ္စု(ဒီ)ရဲ႕ အုုပ္စုုပထမေနရာ ကေန ကြာတားဖိုုင္နယ္ကိုု တက္ေရာက္နုုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲအစ (၁၈)မိနစ္မွာပဲ ေတာင္ကိုုးရီးယားအသင္းဟာ အဖြင့္ဂိုုးရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဟန္ဆြန္ဂ်ဴးရဲ႕ ဂိုုးေပါက္ကန္သြင္းမႈကေန ျပန္လွ်ံထြက္လာတဲ့ေဘာလံုုးကိုု ပင္နယ္တီစည္းထဲမွာ အသင့္ေနရာ ယူထားတဲ့ လီကြန္ဟိုု က ေနာက္ခံလူေတြရႈပ္ေနတဲ့ၾကားထဲက ကန္သြင္းျပီး အဖြင့္ဂိုုး ရယူခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။

ပထမပိုုင္းျပီးဖိုု႕ တစ္မိနစ္အလိုု ပြဲကစားခ်ိန္ (၄၄)မိနစ္မွာ ဟန္ဆြန္ဂ်ဴးနဲ႕ လီတိုု႕ရ႕ဲ ဘယ္ေတာင္ပံ တြဲလံုးတိုုက္စစ္မွတစ္ဆင့္ အခ်ိတ္အဆက္မိမိ ထုုိးေဖာက္ခဲ့ရာမွာ ဟန္ဆြန္ဂ်ဴးက ဒုုတိယ ေျမာက္ဂိုုး သြင္းယူေပးနိုုင္ခဲ့ပါတယ္။ ပထမပိုုင္းအျပီးမွာ ေတာင္ကိုုးရီးယားအသင္းက (၂)ဂိုုး ဂိုုးမရွိနဲ႕ ဦးေဆာင္နိုုင္ခဲ့ပါတယ္။

FT: 🇰🇷 3-2 🇦🇺

Korea Republic edge a five-goal thriller against Australia to confirm their place in the #AFCU23 quarter-finals! #KORvAUS pic.twitter.com/gDyit8mj4v

