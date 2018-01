အင္တာမီလန္အသင္းမွာ ကစားခ်င္ေၾကာင္းဖြင့္ဟလာတဲ့ ရာမီးရက္စ္

လက္ရွိ တရုုတ္စူပါကလပ္ Jiangsu Suning ကလပ္အသင္းမွာ ကစားေနတဲ့ခ်ယ္ဆီး ကြင္းလယ္ ကစားသမားေဟာင္း ရာမီးရက္စ္က သူ႕အေနနဲ႕ အင္တာမီလန္ကလပ္အသင္း မွာ ေျပာင္းေရႊ႕ကစားခ်င္ေၾကာင္း ထုုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ရာမီးရက္စ္ဟာ ခ်ယ္ဆီးအသင္းကေန Jiangsu Suning အသင္းကိုု ျပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္က ေျပာင္းေရႊ႕ကစားခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ရာမီးရက္စ္ဟာ ခ်ယ္ဆီးအသင္းအတြက္ ပြဲေပါင္း (၁၆၀) ပါ၀င္ကစားေပးခဲ့ကာ သြင္းဂိုုး (၁၆)ဂိုုး သြင္းယူခဲ့ျပီး ခ်ယ္ဆီးအသင္းနဲ႕အတူ ၂၀၁၄-၁၅ ပရီးမီးယားလိဂ္ ခ်န္ပီယံဆုုကိုုလည္း ရယူႏိုုင္ခဲ့ပါတယ္။

Nada mais para pedir, somente agradecer! 2 goals and a important victory! I'm beyond grateful, I have nothing else to ask for! 🙌🏿 pic.twitter.com/dV87UQFQtO

— Ramires (@Rami7oficial) August 19, 2017