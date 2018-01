ဘယ္လ္ဂ်ီယံကလပ္ကိုုေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့တဲ့ ထိုုင္းလက္ေရြးစင္ဂိုုးသမား ကာ၀င္သန္ဆတ္ခ်နန္

ထိုုင္းလက္ေရြးစင္ဂိုုးသမား ကာ၀င္သန္ဆတ္ခ်နန္ ဟာ ထိုုင္းလိဂ္၀မ္းကလပ္ ေျမာင္ေတာင္ ယူႏိုုက္တက္အသင္းကေန ဘယ္လ္ဂ်ီယံကလပ္ Oud-Heverlee Leuven အသင္းကိုု (၅)ႏွစ္ သက္တမ္းရွိတဲ့ စာခ်ဳပ္နဲ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ပါတယ္။

ကာ၀င္သန္ဆတ္ခ်နန္အေနနဲ႕ ဘယ္လ္ဂ်ီယံကလပ္အသင္းကိုု အခ်ိန္တိုုအတြင္းမွာ အလ်င္အျမန္ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့တာျဖစ္ျပီး နည္းျပ နီဂယ္ပီရာဆင္ ကိုုင္တြယ္တဲ့ Oud-Heverlee Leuven အသင္းရဲ႕ ပြဲထြက္လူစာရင္းမွာ ပါ၀င္ခြင့္ရဖိုု႕ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္။

သန္ဆတ္ခ်နန္ဟာ ယခုုလိုု ဘယ္လ္ဂ်ီယံကလပ္အသင္းကိုုေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့တာဟာ သူ (၁၀) ႏွစ္တာ ပါ၀င္ကစားခဲ့တဲ့ ေျမာင္ေတာင္ယူႏိုုက္တက္အသင္းကစားသမားဘ၀ကေန ေနာက္တစ္ဆင့္ အေနနဲ႕ ျပည္ပကလပ္အသင္းတစ္ခုုမွာ အေျခခ်ႏိုုင္ခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ သန္ဆတ္ခ်နန္ အေနနဲ႕ ေျမာင္ေတာင္အသင္းနဲ႕ ပါ၀င္ကစားခဲ့တဲ့ (၁၀)ႏွစ္တာအတြင္း ထိုုင္းလိဂ္၀မ္း ခ်န္ပီယံ (၁၀)ၾကိမ္ ၊ လိဂ္ဖလား (၂)ၾကိမ္တိုု႕ကိုု ရရွိထားပါတယ္။

OFFICIAL: Thai goalkeeper Kawin Thammasatchanan transfer to OH Leuven in Belgium second tier division with the highest transfer fee record of Thai players. He will wear no. 16 jersey in Belgium. Good luck Tong! pic.twitter.com/4A9iQKNnmF

