အာရွ ယူ-၂၃ ခ်န္ပီယံရွစ္ျပိဳင္ပြဲ အဖြင့္ပြဲစဥ္မွာ အႏိုုင္ရရွိခဲ့တဲ့ အိမ္ရွင္ တရုုတ္အသင္း

တရုုတ္ႏိုုင္ငံမွာက်င္းပျပဳလုုပ္လ်က္ရွိတဲ့ ၂၀၁၈ အာရွ ယူ-၂၃ ခ်န္ပီယံရွစ္ ေဘာလံုုးျပိဳင္ပြဲရဲ႕ အဖြင့္ပြဲစဥ္ကိုု Changzhou Olympic Sports Centre မွာ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့ရာမွာ အိမ္ရွင္တရုုတ္အသင္းက အိုုမန္အသင္းကိုု (၃)ဂိုုး ဂိုုးမရွိနဲ႕ ဂိုုးျပတ္အႏိုုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္မိနစ္(၃၀)မွာပဲ တရုုတ္အသင္းမွာ လီေရႊး ရဲ႕ ဘယ္ေတာင္ပံဘက္ျခမ္း ဖန္တီးေပး ပိုု႕မႈမွတစ္ဆင့္ ပင္နယ္တီ စည္းထဲမွာအသင့္ရွိေနတဲ့ ယန္လီယုု က ဘယ္ေျခနဲ႕ပိတ္သြင္းျပီး အဖြင့္ဂိုုးရယူခဲ့ပါတယ္။ အဆိုုပါ ဂိုုးဟာ ယခုုႏွစ္ အာရွ ယူ-၂၃ ျပိဳင္ပြဲအတြက္ ေဗြေဆာ္ဦး အဖြင့္ ဂိုုးလည္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

31' GOAL! 1-0 China! Yang Liyu makes up for his earlier wasted chance with a beautiful finish after a great play by Wei Shihao and Li Shuai to open scoring for the hosts.#AFCU23 #CHNvOMA pic.twitter.com/T0p5OLgeTu — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 9, 2018

တိုုက္စစ္အားကိုု မခ်တဲ့ အိမ္ရွင္တရုုတ္အသင္းဟာ ေနာက္ထပ္ (၄)မိနစ္အၾကာမွာပဲ ဒုုတိယ ေျမာက္ဦးေဆာင္ဂိုုး ထပ္မံရရွိခဲ့ပါတယ္။ ရရွိလာတဲ့အခြင့္အေရးမွတစ္ဆင့္ ရွီေဟာင္ရဲ႕ဖန္တီး ေပးပိုု႕မႈကိုု လီေရွာင္မင္က လွလွပပ ေခါင္းတိုုက္ဂိုုးသြင္းယူျပီး ဒုုတိယဦးေဆာင္ဂိုုး ထပ္မံရယူခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။

34' GOAL! 2-0 China Li Xiaoming makes no mistake to head the ball in after an incredible ball into the box from Wei Shihao.#AFCU23 #CHNvOMA pic.twitter.com/VUSsjnD6wL — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 9, 2018

ဒုုတိယပုုိင္းျပန္စျပီး သိပ္မၾကာခင္ ပြဲကစားခ်ိန္(၅၃)မိနစ္မွာပဲ ဖရီးကစ္မွ ျပန္လွ်ံထြက္လာတဲ့ ေဘာလံုုးကိုု ေယာင္က်န္ရွင္ ရဲ႕ ဖန္တီးေပးပိုု႕မႈမွတစ္ဆင့္ ေနာက္ခံလူ (၂)ေယာက္ကပ္ကစား ထားတဲ့ၾကားထဲက ရွီေဟာင္က ေခါင္းတိုုက္သြင္းယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ရွီေဟာင္ရဲ႕ ေခါင္းတိုုက္ သြင္းဂိုုးကိုု အိုုမန္ ဂိုုးသမား အယ္လ္မူခိုုင္နီ ဒိုုင္ဗင္ထိုုးကာကြယ္ခဲ့ေပမယ့္လည္း ဂိုုးအျဖစ္ ခြင့္ျပဳ ေပးခဲ့ရပါတယ္။

လက္ရွိ အာရွ ယူ-၂၃ ခ်န္ပီယံရွစ္ အဖြင့္ပြဲစဥ္ ကစားျပီးခ်ိန္မွာေတာ့ အိမ္ရွင္တရုုတ္အသင္း က အုုပ္စုု(ေအ) ရဲ႕ အမွတ္ေပးဇယားထိပ္မွာဦးေဆာင္ေနပါတယ္။

53' GOAL! 3-0 China! Wei Shihao's excellent game just got even better. He makes it three for the hosts with a brilliant free header.#AFCU23 #CHNvOMA pic.twitter.com/HM1dxDwnh3 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 9, 2018

အုုပ္စုု(ေအ)ရဲ႕ အျခားေသာပြဲစဥ္တစ္ခုုမွာေတာ့ ကာတာအသင္းက ဥဇဘက္ကစ္ဇတန္ အသင္းကိုု (၁)ဂိုုး ဂိုုးမရွိနဲ႕ အႏိုုင္ရရွိျပီး ဒုုတိယေနရာမွာရပ္တည္ေနပါတယ္။