အူဘာမီယန္နဲ႕ပတ္သက္တဲ့ ေကာလဟာလသတင္းမ်ားကိုု ေဒ့ါမြန္အသင္းဘက္မွျငင္းဆိုု

ေဒါ့မြန္အသင္းဟာ အသင္းရဲ႕ တိုုက္စစ္မွဴးျဖစ္တဲ့ အူဘာမီယန္အေနနဲ႕ တရုုတ္စူပါလိဂ္ကိုု ေျပာင္းေရႊ႕ ကစားေတာ့မယ္ဆိုုတဲ့ သတင္းေတြအေပၚကိုု ျငင္းဆန္ေျပာၾကားလိုုက္ပါတယ္။

လက္ရွိ ဥေရာပနဲ႕ အာရွမွာ အက်ယ္တ၀င့္ လႈပ္ခတ္ေနတဲ့သတင္းကေတာ့ အူဘာမီယန္ အေနနဲ႕ ေဒါ့မြန္အသင္းကေန ကြမ္က်ိဳးအဲဗားဂရင္း အသင္းကိုု ေျပာင္းေရႊ႕ကစားေတာ့မယ္ ဆိုုတဲ့သတင္းပါပဲ။

အူဘာမီယန္ကိုု ေခၚယူဖိုု႕ တရုုတ္စူပါလိဂ္ အသင္းမ်ားစြာက စိတ္၀င္စားမႈရွိခဲ့ျပီး ကြမ္းက်ိဳး အဲဗားဂရင္းအသင္းအေနနဲ႕ ျပိဳင္ဘက္ ေဘဂ်င္းကြိဳအမ္ အသင္းထက္ လက္ဦးမႈယူျပီး ေျပာင္း ေရႊ႕ေၾကး ေပါင္(၇၂)သန္းနဲ႕ ကမ္းလွမ္းခဲ့တယ္လိုု႕လည္း သတင္းေတြမွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

According to Sina Sports (Chinese media), Guangzhou Evergrande are said to have reached an agreement with Borussia Dortmund and Aubameyang. The striker is expected to leave for China in summer. Fee: €72m. #CSL #BVB #hejabvb pic.twitter.com/JXk0N4MDtl

