လိဒ္ယူႏိုုက္တက္အသင္းကေခၚယူခဲ့ေပမယ့္ Cultural Leonesa အသင္းမွာ စတင္ကစားရမယ့္ အိဒ္ဂူခ်ီ

လိဒ္ယူႏိုုက္တက္အသင္းဟာ ေဂ်၀မ္းကလပ္ ဂမ္ဘာေအာ္စကာ အသင္းရဲ႕ ဂ်ပန္လက္ေရြးစင္ ကြင္းလယ္ကစားသမား ယိုုဆူကီအိဒ္ဂူခ်ီကိုု ေခၚယူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုုဖိုု႕ သေဘာတူညီမႈရျပီး ျဖစ္ေၾကာင္းအတည္ျပဳေျပာၾကားလိုုက္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း အိဒ္ဂူခ်ီအေနနဲ႕ အဂၤလန္မွာ work permit ရရွိဖိုု႕အတြက္ စပိန္ကလပ္အသင္း တစ္သင္းျဖစ္တဲ့ Cultural Leonesa အသင္းမွာ ၂၀၁၇-၁၈ ေဘာလံုုးရာသီကုုန္ထိ အငွားနဲ႕ သြားေရာက္ ကစားရမွာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း လိဒ္စ္ယူႏိုုက္တက္အသင္းက ထုုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိခ်ိန္မွာ လိဒ္ယူႏိုုက္တက္အသင္းနဲ႕ ဂမ္ဘာေအာ္စကာအသင္းတိုု႕ၾကား အိဒ္ဂူခ်ီ ရဲ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကးကိုုလည္း သေဘာတူညီမႈရခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ အိဒ္ဂူခ်ီအေနနဲ႕ လာမယ့္ အပတ္အတြင္းမွာ ေဆးစစ္မႈေတြ စတင္ျပဳလုုပ္မွာျဖစ္ျပီး ေဆးစစ္ခ်က္ေအာင္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကးကိုု တရား၀င္ ထုုတ္ျပန္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အသက္(၂၁)ႏွစ္အရြယ္သာရွိေသးတဲ့ လူငယ္ကစားသမား အိဒ္ဂူခ်ီဟာ ဂမ္ဘာေအာ္စကာ အသင္းမွာ ေလးႏွစ္တာကစားခဲ့တဲ့အခ်ိန္အတြင္း ေျခစြမ္းျပနိုုင္ခဲ့ျပီး ဂ်ပန္လက္ေရြးစင္ အသင္း အတြက္လည္း (၁၀)ပြဲပါ၀င္ကစားခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။

📰 | #LUFC can confirm that a fee has been agreed with @Gamba_Official for the transfer of Japanese International midfielder Yosuke Ideguchi

Read more ➡️ https://t.co/f4fjhl0yyx pic.twitter.com/5TOr2JJC5I

— Leeds United (@LUFC) January 4, 2018