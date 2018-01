မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းနဲ႕ အဲဗာတန္တိုုက္စစ္မွဴးေဟာင္း Jo ကိုုေခၚယူခဲ့တဲ့ နာဂိုုရာဂရန္းပက္စ္ အသင္း

ေဂ်လိဂ္ ကလပ္အသင္းတစ္သင္းျဖစ္တဲ့ နာဂိုုရာဂရန္းပက္စ္ အသင္းဟာ မန္ခ်က္စတာ စီးတီးအသင္းနဲ႕ အဲဗာတန္အသင္းတိုု႕ရဲ႕ တုုိက္စစ္မွဴးေဟာင္း Jo ကိုု ေခၚယူခဲ့ပါတယ္။

နာဂိုုရာဂရန္းပက္စ္ အသင္းဘက္မွ ဘရာဇီးတိုုက္စစ္မွဴးေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္တ့ဲ Jo ကိုု အျပီး သတ္စာခ်ဳပ္နဲ႕ ေခၚယူခဲ့ေၾကာင္း ယေန႕မနက္ပိုုင္းက အတည္ျပဳထုုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး လာမယ့္ရာသီ အတြင္း အသင္းရဲ႕ အဓိကကစားသမားတစ္ဦးအေနနဲ႕ ျမင္ေတြ႕ရေတာ့မွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

နာဂိုုရာဂရန္းပက္စ္အသင္းဟာ ၁၉၉၅ ခုုႏွစ္ ကေန ၁၉၉၆ ခုုႏွစ္ထိ လက္ရွိအာဆင္နယ္ နည္းျပ အာဆင္၀င္းဂါးရဲ႕ ကိုုင္တြယ္တာ၀န္ယူမႈနဲ႕အတူ ေဂ်လိဂ္မွာ လူသိမ်ားလာခဲ့တဲ့ အသင္းတစ္သင္း လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း သူတိုု႕အသင္းအတြက္ ေဂ်၀မ္း လိဂ္ ဖလားကိုု ပထမဆံုုးအၾကိမ္အျဖစ္ ရယူအျပီး (၆)ႏွစ္အၾကာ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္မွာ ဒုုတိယတန္းကိုု တန္းဆင္းခဲ့ရပါတယ္။

လက္ရွိခ်ိန္မွာေတာ့ သူတိုု႕အသင္းအေနနဲ႕ အခ်ိန္အၾကာၾကီး မရုုန္းကန္ခဲ့ရဘဲ ဇယားထိပ္ ပိုုင္းမွာ ရပ္တည္ႏိုုင္ခဲ့ကာ ရာသီၾကိဳမွာ ယခုုလိုု နာမည္ၾကီး ျပည္ပကစားသမားတစ္ဦးကိုု ေခၚယူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုုခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါ တယ္။

Jo ဟာ ၂၀၀၅ ခုုနွစ္ကေန ၂၀၀၈ ခုုႏွစ္အထိ စီအက္စ္ေကေအေမာ္စကိုု အသင္းမွာ ကစားခဲ့ျပီး (၇၇)ပြဲမွာ (၄၄) ဂိုုးသြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္း ကိုု ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း Jo ဟာ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသငး္မွာ ေနရာမရခဲ့ဘဲ အငွားကစားသမားဘ၀ နဲ႕ အဲဗာတန္ ၊ ဂါလာတာစာေရးအသင္းေတြမွာ သြားကစားခဲ့ပါတယ္။

Most expensive signing in #Japan @J_League. #Jo from @Corinthians costed 11 m. € to @nge_official. Last season he scored 25 goals in 61 games. #nagoyagrampus pic.twitter.com/vNn1sJZIl5

— Aurimas Adomaitis (@AdomaitisAuris) January 3, 2018