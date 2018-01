အာဆီယံေဘာလံုုးေလာကအတြက္ ၾကီးမားတဲ့ ရိုုက္ခတ္မႈေတြရွိလာမယ့္ ၂၀၁၈

ဘာလိုုလိုုနဲ႕ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္ထဲကိုု ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္ခဲျ့ပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုုအခ်ိန္မွာပဲ Fox Sports Asia ရဲ႕ အားကစားအယ္ဒီတာျဖစ္သူ Gabrial Tan က ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္အတြင္း အာဆီယံေလာလံုုး ေလာကအတြင္းမွာ ၾကီးၾကီးမားမား လႈပ္ခတ္လာမယ့္အေၾကာင္းေတြကိုု စုုစည္းထားပါတယ္။

(၁) အာရွ ယူ-၂၃ ျပိဳင္ပြဲမွာ အာဆီယံကိုု ကိုုယ္စားျပဳမယ့္ အသင္း(၃)သင္း

အာရွအတြင္းမွာရွိတဲ့ အေကာင္းဆံုုး ယူ-၂၃ အသင္းေတြပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္မယ့္ အာရွ ယူ-၂၃ ျပိဳင္ပြဲၾကီးကိုုေတာ့ မၾကာခင္မွာပဲ တရုုတ္ႏိုုင္ငံမွာ အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံက်င္းပေတာ့မွာပဲျဖစ္ပါ တယ္။

အာရွ ယူ-၂၃ ျပိဳင္ပြဲကိုု စတင္က်င္းပခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ကေနျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုုရင္ ႏွစ္စဥ္ပါ၀င္ ယွဥ္ျပိဳင္တဲ့ အာဆီယံကိုုယ္စားျပဳအေနနဲ႕ (၃)သင္းသာရွိခဲ့ပါတယ္ (ေနာက္ဆံုုး အာဆီယံ ေဒသတြင္းအသင္းအျဖစ္ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္မယ့္ ၾသစေတးလ်အသင္းပါထည့္တြက္မယ္ ဆိုုရင္ ေတာ့ (၄)သင္းျဖစ္ပါတယ္)

National U-23 squad under Datuk Ong Kim Swee’s supervision have their full training session at the Jiangsu Training Base Stadium, Nanjing, China.

အဆိုုပါအသင္းေတြအနက္ ျပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြမွာ အုုပ္စုုအဆင့္ကေနလွည့္ျပန္ခဲ့တဲ့ ထိုုင္းနဲ႕ ဗီယက္နမ္တိုု႕ကေတာ့ ဒီႏွစ္မွာ အုုပ္စုုကကၽြတ္ေအာင္ ၾကိဳးစားကစားၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီိလိုု ပဲ အုုပ္စုုကေန တပ္ေခါက္ျပန္ခဲ့ရတဲ့ ေနာက္ထပ္အသင္းတစ္သင္းျဖစ္တဲ့ မေလးရွားအသင္းကိုု ေတာ့ အြန္ကင္ဆြီးက တာ၀န္ယူကိုုင္တြယ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အြန္ကင္ဆြီးဟာ မေလးရွားလက္ ေရြးစင္အသင္းၾကီးကိုုလည္း ကိုုင္တြယ္ခဲ့ဘူးျပီး မေလးရွား ယူ-၂၃ အသင္းကိုု ေတာ့ ျပီးခဲ့တဲ့ မတ္လက စတင္ကိုုင္တြယ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ယခုုႏွစ္ျပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ မေလးရွား ယူ-၂၃ အသင္း ဟာ အီရတ္ ၊ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား ၊ ေဂ်ာ္ဒန္ အစရွိတဲ့အသင္းေတြနဲ႕ အုုပ္စုု (C)မွာ တစ္အုုပ္စုု တည္းက်ေရာက္ေနပါတယ္။

ဗီယက္နမ္ ယူ-၂၃ အသင္းကေတာ့ အုုပ္စုုက်ပ္တယ္လိုု႕ဆိုုရမွာျဖစ္ျပီး အုုပ္စုု (D) မွာ ေတာင္ကိုုးရီးယား ၊ ၾသစေတးလ် ၊ ဆီးရီးယားအသင္းေတြနဲ႕ တစ္အုုပ္စုုတည္းက်ေရာက္ေန ပါတယ္။

တစ္ဘက္မွာေတာ့ အုုပ္စုု (B) မွာ ထိုုင္းအသင္းဟာ ရံႈးထြက္အဆင့္ကိုုတက္ေရာက္ဖိုု႕အတြက္ အေျခအေနေကာင္းေနတယ္လိုု႕ဆိုုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထိုုင္းအသင္းပါ၀င္တဲ့ အုုပ္စုုမွာဆိုုရင္ လက္ရွိခ်န္ပီယံ ဂ်ပန္အသင္းပါ၀င္ေနသလိုု အႏိုုင္ရဖိုု႕ အလားအလာရွိတဲ့ ေျမာက္ကိုုးရီးယား ၊ပါလက္စတိုုင္း အစရွိတဲ့ အသင္းေတြလည္းပါ၀င္ေနပါတယ္။

(၂) ျပည္တြင္းလိဂ္က ကစားသမားေတြ ျပည္ပလိဂ္မ်ားသိုု႕ ေျပာင္းေရႊ႕ကစားျခင္း

ထိုုင္းအသင္းနဲ႕ မေလးရွားျပည္တြင္းလိဂ္က ထြက္ေပၚခဲ့တဲ့ ကစားသမားအခ်ိဳ႕ကေတာ့ သူတိုု႕ရဲ႕ ေတာက္ပလာတဲ့ ေျခစြမ္းပံုုရိပ္ေၾကာင့္ အာဆီယံရဲ႕ ထုုတ္ကုုန္တစ္ခုုအျဖစ္ အျခားလိဂ္ေတြကိုု ေျခဆန္႕ ကစားႏိုုင္ခဲ့ပါျပီ။

အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ ျမန္မာေဘာလံုုးပရိသတ္ေတြရဲ႕ အခ်စ္ေတာ္ ေအာင္သူကလည္း ထိုုင္းလိဂ္ကိုု ေျပာင္းေရႊ႕ကစား ခဲ့ျပီျဖစ္သလိုု ကေမၻာဒီးယား ကစားသမား ခ်န္ဗာသာနကာ ဟာလည္း မေလးရွားလိဂ္ဆီကိုု ေျခဆန္႕ကစားခဲ့ပါျပီ။ အာရွတစ္ခုုလံုုးနဲ႕ခ်ီျပီး စိုုးမိုုးထားတဲ့ ႏိုုင္ငံေတြကလိဂ္ေတြကိုု ေျပာင္းေရႊ႕ မကစားေသးေပမယ့္လည္း သူတိုု႕ရဲ႕ ေျခလွမ္းကေတာ့ ပထမဆံုုးေျခလွမ္းအေနနဲ႕ မဆိုုးဘူးလိုု႕ ပဲဆိုုရမွာပါ။

ေဒသတြင္း ထိပ္တန္းအဆင့္ရွိကစားသမားေတြရဲ႕ေျခစြမ္းဟာ ဥေရာပ ၊ ေတာင္အေမရိက ၊ အာဖရိက အစရွိတဲ့ ႏိုုင္ငံေတြက အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ B (သိုု႕မဟုုတ္) C အဆင့္ေလာက္ရွိတဲ့ ကစားသမားေတြနဲ႕ ေကာင္းေကာင္းယွဥ္လိုု႕ရပါျပီ။ အဲဒီလိုုမ်ိဳး ေဒသတြင္းအာဆီယံကစားသ မားေတြရဲ႕ေျခစြမ္းဟာ သူတိုု႕ထက္ အရမ္းၾကီးမသာလြန္ခဲ့ရင္ေတာင္ ညီတူညီမွ်နီးပါးမွာရွိပါ တယ္။

အခုုဆိုုရင္ ကေမၻာဒီးယားေဘာလံုုးပရိသတ္ေတြဘယ္ေလာက္ေလာက္ကမ်ား ခ်န္ဗာသာ နကာ ကစားေနတဲ့ ပါဟန္း အသင္းရဲ႕ပြဲစဥ္ေတြကိုု စိတ္၀င္တစားေစာင့္ၾကည့္ေနမလဲ စဥ္းစား ၾကည့္ပါ။ ျမန္မာလံုုးပရိသတ္ေတြကေရာ ေအာင္သူ ကစားမယ့္ ပူးလိစ္တယ္ရိုု အသင္းရဲ႕ ပြဲစဥ္ ေတြကိုု ဘယ္ေလာက္ စိတ္၀င္စားေနမလဲ .. စဥ္းစားၾကည့္လိုု႕ရပါတယ္။

သူတိုု႕ (၂)ဦးေနာက္မွာ အျခားေသာ အာဆီယံ ကစားသမားေတြျဖစ္တဲ့ ဟာရစ္ဟာရမ္ (စင္ကာပူ) ၊ အီဗန္ဒီမက္စ္(အင္ဒိုုနီးရွား) ၊ ေက်ာ္ကိုုကုုိ(ျမန္မာ) ၊ သီယာရီခ်န္သာဘင္ (ကေမၻာဒီးယား) ၊ ေဟာင္ဘူဆမ္ဆြန္(ဗီယက္နမ္) တိုု႕ကလည္း ထုုိင္းလိဂ္နဲ႕ မေလးရွား လိဂ္ ေတြကိုု ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ပါတယ္။

ဒါဆိုုရင္ အာဆီယံေဒသတြင္းမွာပဲ ဒီလိုု ျပည္ပလိဂ္ေတြဆီ ထြက္ကစားျခင္းက လိုုအပ္ေနတဲ့ ေအာင္ျမင္ေတြအတြက္ တကယ္ပဲ အေထာက္အကူျပဳရဲ႕လား ။ ထိုုင္းလိဂ္နဲ႕ မေလးရွားလိဂ္ ေတြအျပင္ အင္ဒိုုနီးရွားလီဂါ၀မ္း ၊ စင္ကာပူလိဂ္ ၊ ဗီယက္နမ္လိဂ္၀မ္း ေတြဆီေရာ ဆက္ျပီး ကစားသမားေတြ ထြက္ကစားႏိုုင္မလား … ေစာင့္ၾကည့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

(၃) လက္ရွိေဘာလံုုးေရခ်ိန္ကိုု ဆက္ထိန္းရမယ့္ အင္ဒိုုနီးရွား နဲ႕ ဖိလစ္ပိုုင္

၂၀၁၇ ခုုႏွစ္မွာေတာ့ အင္ဒိုုနီးရွားမွာ အင္ဒိုုနီးရွားလီဂါ၀မ္း ဆိုုတဲ့နာမည္နဲ႕ စတင္ေျပာင္းလဲ ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့သလိုု ဖိလစ္ပိုုင္ႏိုုင္ငံမွာလည္း ဖိလစ္ပိုုင္လိဂ္ ျပိဳင္ပြဲကိုု စတင္ယွဥ္ျပိဳင္က်င္းပ ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း လိုုအပ္ခ်က္ရွိပါေသးတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဖိလစ္ပိုုင္လိဂ္မွာ ျပိဳင္ပြဲတာ၀န္ရွိသူ ေတြအပိုုင္း ၊ ပြဲစဥ္ေရးဆြဲမႈအပိုုင္းေတြမွာ လိုုအပ္ခ်က္ေတြရွိေနပါေသးတယ္။

အင္ဒိုုနီးရွားလီဂါ၀မ္းမွာေတာ့ ေအရီမာ ၊ ပဆစ္ဘန္ဒန္း တိုု႕လိုုအသင္းမ်ိဳးေတြဟာ ယုုတ္ေလ်ာ့ လာတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ ဘာရန္ကာရာ ၊ ဘာလီယူႏိုုက္တက္ တိုု႕လို အလားအလာရွိတဲ့ အသင္းေတြ ေပၚထြက္လာပါတယ္။

၂၀၁၇ မွာစတင္က်င္းပခဲ့တဲ့ ဖိလစ္ပိုုင္လိဂ္မွာ ပထမဆံုုးခ်န္ပီယံအသင္းအျဖစ္ ဆီးရက္စ္နီး ဂရိုုးစ္ အသင္းက ဗိုုလ္စြဲႏိုုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဘယ္ႏိုုင္ငံမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ပထမဆံုုး ယွဥ္ျပိဳင္ကစားတဲ့ လိဂ္ျပိဳင္ပြဲ ဆိုုတာကေတာ့ သင္ယူစရာေတြအမ်ားၾကီးပါ။

၂၀၁၈ အတြင္း အင္ဒိုုနီးရွားလီဂါ၀မ္းမွာေရာ ဖိလစ္ပိုုင္လိဂ္မွာပါ ဖိအားေတြ ဆက္ရွိေနဦးမွာ ျဖစ္ျပီး ပိုုျပီးေကာင္းလာေအာင္လုုပ္ရပါမယ္။

(၄) ေဒသတြင္းမွာ ေရွ႕ကေျပးေနတဲ့ ထိုုင္းအသင္း

လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ထုုိင္းအသင္းဟာ အာဆီယံမွာ အားလံုုးရဲ႕ ေရွ႕က ဦးေဆာင္ေနတဲ့အသင္းလိုု႕ ေျပာရင္ အခ်ိဳ႕က ျငင္းဆန္ၾကပါတယ္။

သူတိုု႕ဟာလက္ရွိခ်ိန္မွာေတာ့ သက္တမ္းအလိုုက္ေရာ လက္ေရြးစင္အသင္းၾကီးမွာပါ အေတာင့္တင္းဆံုုးျဖစ္ပါတယ္။ ပံုုမွန္အားျဖင့္လည္း ထိုုင္းကလပ္အသင္းေတြဟာ အာရွခ်န္ပီ ယံလိဂ္မွာ အေကာင္းဆံုုးစြမး္ရည္ျပသထားႏိုုင္ပါတယ္။ ထိုုင္းကလပ္အသင္းေတြရဲ႕ ေျပာစမွတ္ တစ္ခုုကေတာ့ လက္ရွိခ်ိန္မွာ အရည္အခ်င္းျပည့္ကစားသမားေတြျဖစ္တဲ့ ခ်ာနာသစ္ဆြန္ကရာ ဆင္ ၊ တီရာေဆဒန္ဒါ တိုု႕ကိုု ေဂ်၀မ္းလိဂ္လိုု ေနရာမ်ိဳးကိုု ေျပာင္းေရႊ႕ကစားေစႏိုုင္ခဲ့ျခင္းပဲျဖစ္ပါ တယ္။

၂၀၁၈ ခုုႏွစ္မွာေတာ့ ထိုုင္းအသင္းအေနနဲ႕ သူတိုု႕ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈေတြကိုု ဆက္လက္ ျဖစ္ထြန္း ေစဖိုု႕ ၾကိဳးစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ယခုုႏွစ္မွာေတာ့ ဘူရီရမ္ယူႏိုုက္တက္အသင္းဟာ အာရွခ်န္ပီယံလိဂ္ကိုု ဒုုတိယအဆင့္မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ရရွိခဲ့ျပီး ေျမာင္ေတာင္ယူႏိုုက္တက္အသင္းနဲ႕ ခ်ီယန္ဂရိုုင္ ယူႏိုုက္တက္အသင္းေတြကေတာ့ ကာရွီ ၀ါရီဆိုုး အသင္းနဲ႕ ရွန္ဟိုုင္းအက္စ္အိုုင္ပီဂ်ီအသင္း ေတြကိုု အႏိုုင္ရရွိမွ ေနာက္တစ္ဆင့္ဆီ ေမွ်ာ္မွန္းႏိုုင္မယ့္ အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ သူတိုု႕အေနနဲ႕ မေလးရွား လိဂ္မွ တစ္သင္းကလည္း အုုပ္စုုအဆင့္ကိုု တိုုက္ရိုုက္ ၀င္ခြင့္ရရွိထားတယ္ဆိုုတာကိုု ေမ့ထားလိုု႕မရပါဘူး။

(၅) ေနာက္တစ္ၾကိမ္ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေတာ့မယ့္ ဆူဇူကီးဖလားျပိဳင္ပြဲ

ဆူဇူကီးဖလားကိုုေတာ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ အၾကီးက်ယ္ဆံုုး ဆုုတံဆိပ္လိုု႕ သတ္မွတ္လိုု႕ မရပါဘူး။ အာဆီယံအသင္းေတြအေနနဲ႕ သူတိုု႕ရဲ႕ပစ္မွတ္အျဖစ္ အာရွဖလား ၊ အိုုလံပစ္ျပိဳင္ပြဲ ၊ ဖီဖာယူ-၂၀ ကမၻာ့ဖလား ၊ ဖီဖာကမၻာ့ ဖလား စသျဖင့္ တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ ရည္မွန္းယွဥ္ျပိဳင္ဖိုု႕လိုုပါ တယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း ဆူဇူကီးဖလားဟာ အာဆီယံက ေဘာလံုုးပရိသတ္ေတြအတြက္ေတာ့ ရင္းနွီး ျပီးသားျပိဳင္ပြဲတစ္ခုုျဖစ္ေနပါတယ္။

ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာရရင္ေတာ့ ဆူဇူကီးဖလားဆိုုတာက (၂)ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ အာဆီယံေဒသမွာ အေကာင္းဆံုုးအသင္းအျဖစ္မွတ္ေက်ာက္တင္တဲ့ ျပိဳင္ပဲြတစ္ခုုမွ်သာျဖစ္ ျပီး ဒါကိုု အားလံုုးက ရင္ခုုန္ေနၾကပါတယ္။

Several youngsters made their international breakthrough in this year’s #AFFSuzukiCup. Who can go on to become one of Asia’s best players? pic.twitter.com/FaKJaIH0gY

— AFF Suzuki Cup (@affsuzukicup) December 21, 2016