အာရွအေကာင္းဆံုး ကစားသမားဆုမွာ မၾကာခင္ျမင္ေတြ႔ရႏိုင္တဲ့ အာဆီယံ ကစားသမားမ်ား

အေရွ႕ေတာင္အာရွရဲ႕ ေဘာလံုးအသင္းေတြ ရဲ႕ ေျခစြမ္းပိုင္း တိုးတက္လာမႈနဲ႔ အတူ ကစားသမားေတြရဲ႕ ေျခစြမ္းပိုင္းေတြကလည္း တိုးတက္လာေနခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိအာရွရဲ႕ အေကာင္းဆံုးကစားသမားဆုကို အေရွ႕ အာရွနဲ႔ အေနာက္အာရွသားေတြသာ ႀကီးစိုးထားခဲ့ေပမယ့္ မၾကာေတာ့တဲ့ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုမွာ အာရွရဲ႕ အလယ္ဗဟိုက ကစားသမားေတြလည္း ဒီဆုကို ရယူဖို႔ ပစ္မွတ္ထားလာႏိုင္ပါၿပီ။ အာရွအလယ္ပိုင္းမွာေတာ့ ကိုယ္စားျပဳႏုိင္မယ့္ ေဒသတြင္းကေတာ့ အေရွေတာင္အာရွႏုိင္ငံေတြက ကစားသမားေတြပါ။

ေဘာလံုးကုိ ရူးရူးမူးမူး အားေပးက်တဲ့ ႏိုင္ငံေတြထဲမွာ အာဆီယံေဒသတြင္း ပရိသတ္ေတြကလည္း ထိပ္ဆံုးေနရာမွာ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ အေနာက္ဘက္ အိႏိၵယကေန အေရွ႕ဘက္မွာ ရွိတဲ့တရုတ္ႏိုင္ငံအထိ ၊ အာဆီယံေဒသတြင္းမွာ ေတာ့ အေရွ႕ဘက္ ဗီယက္နမ္ ကေန အေနာက္ဘက္က ျမန္မာႏိုင္ငံထိ စုစုေပါင္း လူဦးေရ သန္း ၇၀၀ ေက်ာ္ရဲ႕ အားေပးမႈကို ရရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ဒီႏိုင္ငံေတြမွာ ဘယ္ႏိုင္ငံငံကိုပဲသြားသြား ေဘာလံုးကြင္းေတြ ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲေတြ ရုပ္သံကထုတ္လႊင့္တဲ့ ပြဲစဥ္ေတြ စသည့္ျဖင့္ ျမင္ေတြ႔ေနရမွာပါ။

Thailand did well to reach the final round of World Cup qualifying

ဒါ့ေပမယ့္လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ကြင္းအတြင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြက ပရိသတ္ေတြကို စြဲေဆာင္ႏိုင္မႈ မရွိေသးဘူးဆိုရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ လမ္းစေတြကိုေတာ့ ျမင္ေတြ႔ေနရပါၿပီ။

ထိုင္းလက္ေရြးစင္အသင္းဟာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ကမာၻ႕အဆင့္ကိုေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီလို႔ဆိုရမွာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ကမာၻ႕ဖလားေျခစစ္ပြဲမွာ ထိုင္းအသင္း ေျခစစ္ပြဲ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ထိ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ရလဒ္ပိုင္းထက္ ေျခစြမ္းပိုင္းတိုးတက္ခဲ့တာကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရၿပီး အာရွရဲ႕ ထိပ္ဆံုးအသင္း ၁၂ သင္းထိ ထိုင္းအသင္း တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့တာကလည္း ေဒသတြင္းအတြက္ ေကာင္းတဲ့ရလဒ္တစ္ခုပါ။

We can’t get enough of this free-kick from @MuangthongUtd‘s Theerathon Bunmathan! pic.twitter.com/0E4NgjMnqu — AFC Champions League (@TheAFCCL) December 29, 2017

ထိုင္းပရီးမီးယားလိဂ္ ကလပ္ေျမာင္ေတာင္အသင္းဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ အာရွခ်န္ပီယံလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ အုပ္စုအဆင့္မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ အေအာင္ျမင္ဆံုး ကလပ္အသင္းျဖစ္တဲ့ ကာရွီးမား အန္တလာအသင္းရဲ႕ ေနာက္ တစ္မွတ္အကြာနဲ႔ ဒုတိယေနရာမွာ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ကာရွီးမား အန္တလာအသင္းဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ဖီဖာကမာၻ႕ကလပ္ဖလားၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ဗိုလ္လုပြဲစဥ္မွာ ရီးရဲလ္အသင္းကို အခက္အခဲ ျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ အသင္းတစ္သင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေျမာင္ေတာင္ အသင္းဟာ ေတာင္ကိုရီးယား ကလပ္ အူလ္ဆန္ ဟြန္ဒိုင္းအသင္း ကို ၄ မွတ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီး ဘရစ္စဘိန္း ရိုအာအသင္းကို အမွတ္ေပးဇယား ေအာက္ဆံုးမွာ ရပ္တည္ေစခဲ့ပါတယ္။

ေဂ်လိဂ္အေနနဲ႔ ယခင္ႏွစ္ေတြက အာဆီယံေဒသတြင္းက ကစားသမား ၁ ဦး ၂ ဦးေလာက္ကိုသာ ေခၚယူထားခဲ့ေပမယ့္ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ပရိသတ္ ၾကည့္ရႈႏႈန္း ျမင့္မားလာခဲ့တဲ့ အာဆီယံေဒသကို ေျခလွမ္းခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔ ျပင္ဆင္လာခဲ့ပါၿပီ။

ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ခ်ာနာတစ္ ဆြန္ခရာဆင္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ေဂ်လိဂ္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ကစားခဲ့တဲ့ တစ္ဦးတည္းေသာ အာဆီယံ ကစားသမား ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ပရိသတ္ေတြၾကားမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ ေဘာလံုး အဆင့္အတန္းနဲ႔ အာဆီယံ ကစားသမားေတြရဲ႕ ေျခစြမ္းပိုင္း ဘယ္ေလာက္ထိ တိုးတက္ခဲ့ၿပီဆိုတာကို အေကာင္းဆံုး ျပသႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

Unbelievable solo effort from Chanathip Songkrasin during the #ACL2017 Group Stage! pic.twitter.com/HMH89ALgtP — AFC Champions League (@TheAFCCL) December 15, 2017

အဲ့ဒီေနာက္မွာေတာ့ ေနာက္ထပ္ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕နာမည္ေက်ာ္ ကစားသမားတစ္ဦး ျဖစ္တဲ့ တီရာဆိုင္း ဒန္ဒါလည္း ေဂ်လိဂ္ကို ၿပီးခဲ့တဲ့လက ေျပာင္းေရႊ႕သြားခဲ့ပါတယ္။ ဒန္ဒါဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ အာရွခ်န္ပီယံလိဂ္ပြဲစဥ္မွာ အသင္းတြက္ သြင္းဂိုး ၅ ဂိုးရယူေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဆန္ဖရန္ ဟီရိုရွီးမားအသင္းကို ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲမွာ ၃ ႀကိမ္ထိ ဗိုလ္စြဲခဲ့ဖူးတဲ့ ဆန္ဖရန္ ဟီရိုရီွးမား အသင္း အေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ရလဒ္ဆိုးေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒန္ဒါအေနနဲ႔႕ေတာ့ ခ်ာနာတစ္လိုပဲ ေဂ်လိဂ္မွာ ေျခစြမ္းျပသႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္တဲ့ ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

ဒီျဖစ္ရပ္ေတြဟာ ထုိင္းႏိုင္ငံရဲ႕ ေဘာလံုးအဆင့္အတန္းကို ျပသေနတာ ျဖစ္ၿပီး လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲဲ႕ စီစဥ္မႈေတြကလည္း ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာခဲ့ပါတယ္။ ထိုင္း လိဂ္ ၁ ၿပိဳင္ပြဲမွာ အသင္းႀကီးေတြနဲ႔ အသင္းငယ္ေတြၾကား ကြာဟခ်က္ ႀကီးမား ေနခဲ့ေပမယ့္လည္း အသင္းႀကီးေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ အျခားအာရွအသင္းေတြကို ကြင္းတြင္း ကြင္းျပင္ အေကာင္းဆံုး ရင္ဆိုင္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနကို ပိုင္ဆိုင္ထား ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အဓိကက်ခဲ့တဲ့ အရာကေတာ့ ထိုင္းအသင္းေတြ အာရွခ်န္ပီယံလိဂ္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရရွိေနခဲ့တာက ထိုင္းလက္ေရြးစင္ ကစားသမားေတြအတြက္ ပိုမို ျမင့္မားတဲ့ လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ကစားခြင့္ရရွိဖို႔ အခြင့္အေရးမ်ားစြာ ပိုင္ဆိုင္ထားႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံအသင္းေတြအေနနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံလို တိုးတက္မႈေတြ ရယူလိုရင္ေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံလို စိန္ေခၚမႈေတြကို အျမဲတမ္းရင္ဆိုင္ႏိုင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ရမွာပါ။

ဒီလိုသာ ႀကိဳးစားခဲ့မယ္ဆိုရင္ မၾကာခင္မွာ အေရွ႕ေတာင္ အာရွကစားသမားေတြ အာရွအေကာင္းဆံုး ကစားသမားစာရင္းမွာ ပါ၀င္လာႏိုင္ဖို႔ နီးစပ္ေနခဲ့ၿပီလို႔ ဆိုရမွာပါ။ ပထမ အဆင့္အေနနဲ႔ ထိပ္ဆံုး ၅ ဦး ၊ ဆန္ကာတင္ ၃ ဦး ၊ ေနာက္ဆံုး အေကာင္းဆံုးဆု ရယူႏိုင္တဲ့အထိ တျဖည္းျဖည္း တက္လွမ္းရင္း အာဆီယံကစားသမားေတြရဲ႕ ေျခစြမ္းကို ျပသဖို႔အတြက္ အခြင့္အေရးေတြ ပိုမိုနီးကပ္လာခဲ့ပါၿပီ။