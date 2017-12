ေျမာင္ေတာင္ယူႏိုုက္တက္အသင္းဟာ ေဂ်လိဂ္အတြက္ ကစားသမားေတြ ေမြးထုုတ္ေပးရာ အသင္းတစ္သင္းျဖစ္ေနျပီလား

Fox Sports Asia ရဲ႕ အားကစားအယ္ဒီတာျဖစ္သူ John Duerden က မၾကာေသးခင္က ထိုုင္းကေန ဂ်ပန္ကိုု ေျပာင္းေရႊ႕ကစားခဲ့တဲ့ ကစားသမားအေျပာင္းအေရႊ႕ေတြကိုု သံုုးသပ္ထား ပါတယ္။

ဆိုုရွယ္မီဒီယာေတြေပၚမွာေတာ့ ထိုုင္းကစားသမား သီရာသြန္ဘြန္မသန္ ကိုု ဂ်ပန္ကလပ္ ဗစ္ဆယ္ကိုုေဘးအသင္း က ေခၚယူဖိုု႕ကမ္းလွမ္းတဲ့အေၾကာင္းေရးထားတဲ့ ေဆာင္းပါးေတြကိုု မၾကာမၾကာျမင္ေတြ႕ေနရပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ တကယ္ျဖစ္ခ်င္လည္းျဖစ္လာႏိုုင္သလိုု မေသခ်ာေသးတဲ့ အေျခအေန မွာလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။

ပိုုေဒါလ္စကီးလိုု ကစားသမားမ်ိဳးကိုု ေခၚယူထားႏိုုင္တဲ့ ေဂ်၀မ္းကလပ္ ဗစ္ဆယ္ကိုုေဘး အသင္းမွာ သြားကစားခြင့္ရဖိုု႕ဆိုုတာ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုုပါ။ အေရွ႕ေတာင္ အာရွရဲ႕ အရည္အေသြးျပည့္ ဘယ္ေနာက္ခံကစားသမားတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ဘြန္မသန္ဟာ ဂ်ပန္ကလပ္အသင္းေတြမွာ သူ႕ရဲ႕ စြမ္းရည္ကိုု ျပသႏိုုင္ပါတယ္။ တစ္ပတ္ထက္တစ္ပတ္ အျပင္း အထန္ၾကိဳးစားမယ္ဆိုုရင္ေတာ့ ထိုုင္းကစားသမားေတြအားလံုုးအေနနဲ႕ ဒီလိုုမ်ိဳး အိပ္မက္ကိုု ေမွ်ာ္လင့္ခြင့္ေတြရွိေနပါတယ္။ ဒါမ်ိဳးျဖစ္လာဖိုု႕ဆိုုတာကေတာ့ သူတိုု႕အေနနဲ႕ မတူညီတဲ့ နည္းစနစ္ေတြ ၊ ထရိန္နင္ေတြ စသျဖင့္ အားလံုုးကိုု ျပင္ဆင္ထားဖိုု႕ လိုုပါတယ္။

ဘြန္မသန္အတြက္ေတာ့ ေဂ်လိဂ္ ဆိုုတာ လက္ရွိ ေျခစြမ္းျပ ကစားေနတဲ့ ေျမာင္ေတာင္ ယူႏိုုက္တက္အသင္းထက္ ေနာက္တစ္ဆင့္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အေနနဲ႕ စဥ္းစားလိုု႕ရတဲ့ ေနရာျဖစ္ပါ တယ္။ ေျမာင္ေတာင္ယူႏိုုက္တက္အသင္းဟာလည္း ေခသူေတာ့မဟုုတ္ပါဘူး။ ၂၀၁၇ အာရွ ခ်န္ပီယံလိဂ္မွာ ရံႈးထြက္အဆင့္ထိတက္ႏိုုင္ခဲ့ျပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာေတာ့ အေကာင္းဆံုုး အသင္းေတြထဲက တစ္ခုုလုုိ႕ ေျပာလိုု႕ရပါတယ္။

