အာရွကစားသမားတစ္ဦးေခၚယူဖိုု႕ရွာေဖြေနတဲ့ ဆစ္ဒနီ အသင္း

ၾသစေတးလ်ကလပ္အသင္းတစ္သင္းျဖစ္တဲ့ ဆစ္ဒနီအသင္းရဲ႕နည္းျပျဖစ္သူ ဂေရဟမ္အာႏိုုး က သူတုုိ႕အသင္းအေနနဲ႕ လာမယ့္ ၂၀၁၈ အာရွခ်န္ပီယံလိဂ္အတြက္ အာရွကစားသမားတစ္ဦး ကိုု ေခၚယူဖိုု႕ ရွာေဖြေနေၾကာင္း ထုုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုုက္ပါတယ္။

လာမယ့္ ၂၀၁၈ အာရွခ်န္ပီယံလိဂ္ျပိဳင္ပြဲအတြက္ ဆစ္ဒနီအသင္းဟာ အုုပ္စုု (H) မွာ ရွန္ဟိုုင္း ရွန္ဟြာ ၊ ကာရွီမာအန္တလာ ၊ ေနာက္ထပ္ ထြက္ေပၚလာမယ့္ အာရွအသင္းတစ္သင္းတိုု႕နဲ႕ အတူ တစ္အုုပ္စုုတည္းက်ေရာက္လ်က္ရွိပါတယ္။

လက္ရွိဆစ္ဒနီအသင္းမွာ ျပည္ပကစားသမား (၄)ဦးရွိေနျပီး အာရွျပိဳင္ပြဲေတြရဲ႕ ‘ 3+1 ’ စည္းမ်ဥ္းအရ ေနာက္ထပ္အာရွကစားသမားတစ္ဦးေခၚယူဖိုု႕ ရွိေနပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အာႏိုုးအေနနဲ႕ ေနာက္ထပ္ကစားသမားတစ္ဦးကိုုေခၚယူဖြယ္ရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း လက္ရွိ ရွိေနတဲ့ ျပည္ပကစားသမားေတြျဖစ္တဲ့ ဘူရစ္ဂ်္(နယ္သာလန္) ၊ ဘိုုဘိုု(ဘရာဇီးလ္) ၊ နင္ကိုုဗစ္(ဆားဘီးယား) ၊ မီယာဂ်ဴစကီ(ပိုုလန္) တိုု႕ထဲမွ တစ္ဦးကိုု ေလွ်ာ့ခ်ရမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

