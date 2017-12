အားလံုုးရဲ႕သံသယေတြကိုု အခ်ိန္တိုုအတြင္း ေျပျငိမ္းေစခဲ့သူ ေပၚလင္ဟိုု

Fox Sports Asia ရဲ႕ အားကစားအယ္ဒီတာ John Duerden က ျပီးခဲ့တဲ့ရာသီအစမွာ ကြမ္က်ိဳး အဲဗားဂရင္းအသင္းကေန ဘာစီလိုုနာအသင္းကိုု အံ့အားသင့္ဖြယ္ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့တဲ့ ေပၚလင္ဟိုုရဲ႕ လာလီဂါပထမရာသီ၀က္ျဖတ္သန္းမႈေတြကိုု သံုုးသပ္ထားပါတယ္။

အာရွေဘာလံုုးရပ္၀န္းရဲ႕ေနာက္ထပ္တစ္ရာသီကိုု မၾကာခင္မွာေရာက္ရွိလာေတာ့မွာျဖစ္ပါ တယ္။ ယခုုႏွစ္မွာ အာရွေဘာလံုုးရပ္၀န္းအတြင္း ဟိုုးေလးတေက်ာ္ေက်ာ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့သတင္း ကတာ့ ဘရာဇီးကစားသမားေပၚလင္ဟိုုရဲ႕ အေျပာင္းအေရႊ႕ပါ။ ေပၚလင္ဟိုုဟာ တရုုတ္ကလပ္ ကြမ္က်ိဳးအဲဗား ဂရင္းကေန ဘာစီလိုုနာအသင္းကိုု ျပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုုတ္လကေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ နာမည္ၾကီးကစားသမားတစ္ဦးအေနနဲ႕ တရုုတ္စူပါလိဂ္လိုုျပိဳင္ပြဲမွာ (၂)ႏွစ္ေလာက္ က်င္လည္ျပီးေနာက္ကစားသမားဘ၀က အဆံုုးသတ္မသြားဘဲ ဘာစီလိုုနာလို အသင္း ၾကီးမွာ ပါ၀င္ကစားဖိုု႕ အခြင့္အေရးရွိေနေသးတယ္ဆိုုတာကိုုျပေနပါတယ္။

လက္ရိွိ ကမၻာ့ေဘာလံုုးမ်က္ႏွာစာမွာ အေလ့အက်င့္ျဖစ္လာတာကေတာ့ တရုုတ္စူပါလိဂ္ဟာ ကစားသမားအေျပာင္းအေရႊ႕ေတြမွာ ထိပ္သီးေစ်းကြက္အေနနဲ႕ျဖစ္လာတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အေျပာင္းအေရႊ႕ဆိုုတဲ့ေနရာမွာ သာမန္အားျဖင့္ ဥေရာပ(သိုု႕)တျခားအင္အားၾကီးႏိုုင္ငံသား ေဘာလံုုးကစား သမားေတြဟာ ေဒၚလာေတြမီလီယံနဲ႕ခ်ီျပီး ရလိုုမႈေၾကာင့္ တရုုတ္စူပါလိဂ္ကိုု အေျခခ်ကစားၾကတာပါ။ ဒါေပမယ့္ ေပၚလင္ဟိုုရဲ႕အေျပာင္းအေရႊ႕ကေတာ့ဒီလိုုမဟုုတ္ခဲ့ပါဘူး။ ဘာစီလုုိနာလိုု ဥေရာပထိပ္သီးကလပ္အသင္းၾကီးဟာ ေပၚလင္ဟိုုကိုု တရုတ္ကလပ္ ကြမ္က်ိဳး အဲဗားဂရင္းအသင္းကေန ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကး ေပါင္သန္း(၄၀)အသံုုးျပဳျပီး ေခၚယူခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္။

အဆိုုပါေျပာင္းေရႊ႕ေၾကးပမာဏဟာ ဘာစီလိုုနာအသင္းအတြက္ေတာ့ ျမင္သာတဲ့ ႏႈန္းတစ္ခုု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘာစီလိုုနာအသင္းဟာ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုုးကလပ္အသင္းေတြထဲမွာ တစ္သင္း အပါအ၀င္ျဖစ္ျပီး အရွိန္အ၀ါရွိတဲ့ အသင္းၾကီးတစ္သင္းပါ။ အဲဒီလိုုအသင္းၾကီးမ်ိဳးက တရုုတ္ စူပါလိဂ္ကေန ျပန္ျပီး ကစားသမား၀ယ္ယူတယ္ဆိုုတာ တစ္ဖန္ျပန္လည္ဆန္းသစ္လာ တဲ့ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ လီယြန္နယ္ မက္ဆီ ၊ ဆြာရက္ဇ္တိုု႕လိုု ကစားသမားေတြ နဲ႕ စုုဖြဲ႕ထားတဲ့လူစာရင္းမွာ တရုုတ္လိဂ္ကေနေခၚယူတဲ့ ကစားသမားတစ္ဦး ထပ္ေပါင္းထည့္တယ္ ဆိုုတာ စိတ္၀င္စားဖိုု႕ေကာင္းလွပါတယ္။

ေပၚလင္ဟိုုဟာ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ မွာ ကြမ္က်ိဳးအဲဗားဂရင္းအသင္းကိုု ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ တရုုတ္ကိုု မေျပာင္းခင္ ေတာ့တင္ဟမ္ေဟာ့စပါးစ္မွာ ကစားခဲ့တဲ့အခ်ိန္ေတြဟာ ေခ်ာေမြ႕မႈေတာ့မရွိခဲ့ပါ ဘူး။ ေပၚလင္ဟိုုဟာ စပါးစ္အသင္းကိုုေရာက္ရွိစဥ္တုုန္းကလည္း ျမင့္မားတဲ့ ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကး ပမာဏတစ္ခုုနဲ႕ေရာက္ရွိခဲ့တာျဖစ္ျပီး ပရိသတ္ေတြၾကားမွာ လႈပ္ခတ္ခဲ့ပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ လည္း စပါးစ္အသင္းကိုုေရာက္ရွိျပီး ဒုုတိယရာသီမွာ ပံုုမွန္ကစားခြင့္မရေတာ့ပဲ က်ရံႈးမႈတခ်ိဳ႕ အစျပဳလာခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ စပါးစ္အသင္းမွာ ေပၚလင္ဟိုုရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ ေမွးမွိန္လာခဲ့ျပီး ေနာက္ဆံုုးမွာ တရုုတ္ကလပ္ ကြမ္က်ိဳးအဲဗားဂရင္းအသင္းကိုု ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကး ေပါင္(၁၄)သန္းနဲ႕ ေရာက္ရွိခဲ့ ပါတယ္။

အဲဒီလိုုအေျခအေနေတြကေန ေပၚလင္ဟိုု ဘာစီလိုုနာအသင္းကိုုေျပာင္းေရႊ႕ခ်ိန္မွာ အေထြေထြ ေသာ အံ့အားသင့္မႈေတြကိုုျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ပရိသတ္အမ်ားစုုရ႕ဲ တုုန္႕ျပန္ခ်က္ကေတာ့ ထိပ္တန္း ကစားသမားေကာင္းေတြမ်ားၾကီးရွိတဲ့ ဘာစီလိုုနာအသင္းအတြက္ ေပၚလင္ဟိုုဟာ ကစားဖိုု႕ အရည္အခ်င္းလံုုေလာက္မႈမရွိဘူးဆိုုတဲ့ ေ၀ဖန္သံေတြပါပဲ။ စပါးစ္အသင္းမွာ ေနရာရ ဖိုု႕ရုုန္းကန္ခဲ့ရျပီး အဆင့္အတန္းကြာဟေသးတဲ့ တရုုတ္စူပါလိဂ္မွာ (၂)ႏွစ္ေလာက္က်င္လည္ခဲ့ ရတဲ့ ကစားသမားတစ္ဦးအဖုုိ႕ အစဥ္အလာၾကီးမားတဲ့ လာလီဂါမွာ ကစားဖိုု႕ သူ႕ရဲ႕ အရည္အခ်င္းဘယ္ေလာက္မ်ားလံုုေလာက္မႈရွိႏိုုင္ပါ့မလဲ? ဘာစီလိုုနာပရိသတ္ေတြကေတာ့ ေပၚလင္ဟိုုကိုုေခၚယူမႈအေပၚ ေဒါသထြက္ခဲ့ၾကျပီး ဘာစီလိုုနာအေနနဲ႕ ထိပ္တန္းအဆင့္မွာ ဆက္ျပီး မရပ္တည္ခ်င္ေတာ့လိုု႕ သူ႕ကိုုေခၚယူတာလား လိုု႕ပင္ ေမးခြန္းထုုတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အနည္းငယ္ေသာပရိသတ္ေတြကေတာ့ ေပၚလင္ဟိုုရဲ႕ေျခစြမ္းေျခစကိုု အဂၤလန္မွာရွိတုုန္းက သိပ္သတိမထား မိခဲ့ၾကဘဲ တရုုတ္ကိုုေရာက္မွ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့မိၾကပါတယ္။ ကြမ္က်ိဳးအဲဗား ဂရင္းကိုုေရာက္ျပီး သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ ေပၚလင္ဟိုုဟာ အခ်ိန္တိုုအတြင္း တရုုတ္စူပါလိဂ္ရဲ႕ အေကာင္းဆံုုးနဲ႕ လိုုက္ေလ်ာညီေထြအျဖစ္ဆံုုးကစားသမားျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ အာရွမွာလည္း ခ်ီးက်ဴးမႈအမ်ားအျပားရရွိခဲ့တဲ့ ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ကြမ္က်ိဳးအဲဗားဂရင္း အသင္းရဲ႕ လိဂ္ခ်န္ပီယံ (၂)ၾကိမ္ ၊ ၂၀၁၅ အာရွခ်န္ပီယံလိဂ္ဖလားတစ္ၾကိမ္ ရရွိခဲ့တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြမွာ ေပၚလင္ဟိုုဟာ အဓိကဇာတ္ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ကြမ္က်ိဳး အဲဗား ဂရင္းမွာ ကစားစဥ္ ေဘာလံုုးထိန္းသိမ္းမႈ ၊ ျဖန္႕ေ၀မႈေတြမွာ အမွားသိပ္မရွိခဲ့ဘဲ ဖရီးကစ္ကန္ သြင္းမႈေတြဟာလည္း လိုုအပ္သလိုု တိတိက်က် ကန္သြင္းနိုုင္ခဲ့ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ ကစားပံုုအေန အထား ၊ ၀ီရိယစိုုက္မႈေတြဟာ ခ်ီးက်ဴးစရာျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

Finally! Paulinho gets the home side on the scoreboard. #GUAvKAW #ACL2017 pic.twitter.com/0R1X1vQTfJ

ကမၻာ့ဖလားေျခစစ္ပြဲအတြက္ ဘရာဇီးအသင္းရုုန္းကန္ေနရတဲ့အခ်ိန္မွာလည္း ေပၚလင္ဟိုု ဟာ မိခင္ႏိုုင္ငံအသင္းအတြက္ အေကာင္းဆံုုးကစားေပးခဲ့ပါတယ္။ ေျခစစ္ပြဲစဥ္ေတြထဲမွာ ေပၚလင္ဟိုုပါ၀င္ ကစားတဲ့ ပြဲစဥ္(၈)ပြဲစလံုုးမွာ အႏိုုင္ရရွိျပီး ဘရာဇီးအသင္းဟာလည္း ရုုရွား ကမၻာ့ဖလားခရီးဆီကိုု ခ်ီတက္ဖိုု႕ ေသခ်ာေစခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိခ်ိန္ထိေပၚလင္ဟိုုကိုု ဘာစီလိုုနာမွာ သံသယမ်က္လံုုးေတြနဲ႕ ေစာင့္ၾကည့္ေနသူေတြ ရွိေနပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ေပၚလင္ဟိုုဟာ အသင္းအတြက္ေျခစြမ္းျပကစားျပီး သူ႕အေပၚသက္ေရာက္ေနတဲ့ သံသယေတြကိုု ေခ်ဖ်က္ခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိဘာစီလိုုနာအသင္း ဟာ လာလီဂါမွာ ရံႈးပြဲမရွိ အမွတ္ေပးဇယားထိပ္မွဦးေဆာင္ေနျပီး အဓိကျပိဳင္ဘက္ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းကိုု (၁၄)မွတ္ျဖတ္ထားႏိုုင္ခဲ့ပါတယ္။ ယခုုႏွစ္ လာလီဂါခ်န္ပီယံ ဆုု အတြက္ပစ္မွတ္ထားေနတဲ့ ဘာစီလိုုနာအသင္းအတြက္ သြင္းဂိုုး(၆)ဂိုုး သြင္းယူေပးထား ျပီး ပါ၀င္ကစားသမွ်ေသာပြဲတိုုင္းမွာလည္း အဓိက ကစားသမားအေနနဲ႕ေျခစြမ္းျပကစားလ်က္ရွိ ပါတယ္။

Is this the same Paulinho from Spurs? Damn..he's like a completely different player #ElClasico

— SCHOLES (@iamscholes) December 23, 2017